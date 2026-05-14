Crimen y Justicia

Reconocimiento facial en Mendoza: detuvieron a un prófugo con un amplio prontuario delictivo

El nuevo sistema de identificación inteligente permitió dos capturas en menos de una semana. El último aprehendido había sido condenado por tentativa de homicidio y tenía otros graves antecedentes

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Mendoza captura reconocimiento facial
El hombre tenía un pedido de captura vigente

En cuestión de días, el nuevo sistema de reconocimiento facial que implementó el Gobierno de Mendoza sumó su segunda captura. Se trata de un prófugo de 30 años con un amplio prontuario delictivo. En estos momentos, se encuentra a disposición de la Justicia.

El operativo tuvo lugar el miércoles por la tarde, cerca de las 18.20, en la Ciudad de Mendoza. Las cámaras del sistema de videovigilancia identificaron al hombre requerido por la Justicia. Operadores del CEO realizaron un seguimiento en tiempo real y dieron aviso a los efectivos policiales.

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El sospechoso, quien contaba con un pedido de captura vigente, fue detenido en un bar del microcentro y luego trasladado a la Comisaría 6°. En estos momentos, se encuentra a disposición del Juzgado Colegiado N° 2.

Según pudo saber Infobae, el aprehendido tiene un amplio historial delictivo. En enero de 2024, fue condenado por el delito de homicidio simple en grado de tentativa. A su vez, registra antecedentes por robo agravado con uso de arma, robos simples y amenazas agravadas. Sin embargo, fue sobreseído de varias de estas causas. Asimismo, cuenta con un importante número de aprehensiones y detenciones en comisarías de Mendoza.

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Mendoza captura reconocimiento facial
La Policía lo detuvo en un bar del microcentro

La ministra de Seguridad de Mendoza, Mercedes Rus, informó la nueva detención a través de su cuenta de X: “El sistema de reconocimiento facial volvió a dar resultados en Mendoza. Hoy logramos la segunda detención a partir de una alerta generada por las cámaras del CEO en pleno centro de la Ciudad”.

Mendoza detenido ministra de Seguridad
El posteo de la ministra de Seguridad de Mendoza

La Justicia provincial definirá en las próximas horas la situación procesal del arrestado, mientras continúa vigente el refuerzo de controles preventivos mediante tecnología de reconocimiento facial y videovigilancia en puntos clave de la ciudad.

El sistema de reconocimiento facial fue presentado el 1° de mayo como parte del Sistema Provincial de Identificación Inteligente, que integra la comparación en tiempo real de imágenes captadas por cámaras con bases de datos de personas buscadas por la Justicia.

Gracias al nuevo sistema de reconocimiento facial, la Policía capturó a un hombre con dos pedidos de captura

De acuerdo con el gobierno provincial, la herramienta permite “capturar imágenes en tiempo real a través de cámaras ubicadas en puntos estratégicos y compararlas con bases de datos de personas con medidas judiciales pendientes”. Cuando el sistema detecta una coincidencia, genera una alerta automática en el CEO, que coordina la intervención policial en el lugar.

Actualmente, la red funciona con alrededor de 200 cámaras distribuidas en zonas de alto tránsito y áreas operativas de Mendoza. Esta tecnología no solo apunta a la detección de prófugos, sino también al control del cumplimiento de prisiones domiciliarias y a la localización de personas desaparecidas.

La primera detención realizada por el sistema ocurrió el martes 5 de mayo. En aquella ocasión, la Policía aprehendió a un hombre de 35 años que contaba con dos pedidos de captura por causas de violencia de género.

Mendoza detenido reconocimiento facial
Contaba con dos pedidos de captura solicitados en noviembre y diciembre de 2025

La alerta se generó a las 11 de la mañana en la intersección de calle Burgos y avenida San Martín, y su captura tuvo lugar en un minimercado de la zona. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción N° 10, dependiente de la UFI de Violencia de Género, que dispuso su alojamiento en la Subcomisaría Iriarte.

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