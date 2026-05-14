República Dominicana

El gobierno dominicano confirma recepción mensual de migrantes deportados desde Estados Unidos

La administración nacional informó que personas de terceros países serán admitidas en el país por periodos breves antes de continuar hacia sus destinos finales, bajo un acuerdo temporal que excluye a haitianos y menores no acompañados

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Maletas alineadas y documentos oficiales sobre una mesa de madera en una sala de espera de aeropuerto. Al fondo, las banderas de República Dominicana y Estados Unidos.
En una sala de espera de aeropuerto, maletas y documentos migratorios reposan junto a las banderas de República Dominicana y Estados Unidos, simbolizando la compleja dinámica de relaciones bilaterales y migración. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de República Dominicana confirmó que recibirá cada mes a treinta migrantes deportados de terceros países por parte de Estados Unidos, en cumplimiento de un acuerdo bilateral con duración de un año.

De acuerdo a información divulgada por la agencia EFE, el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, detalló que quienes sean trasladados permanecerán en el país entre siete y quince días antes de continuar hacia sus naciones de origen.

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La administración dominicana puntualizó que el convenio excluye a haitianos y menores no acompañados, y que la finalidad es facilitar el retorno de estas personas a sus respectivos países.

El Gobierno estadounidense cubrirá todos los gastos operativos relacionados con el traslado y la estadía temporal de los migrantes.

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El alcance del acuerdo entre República Dominicana y Estados Unidos

República Dominicana firmó un memorando de entendimiento con Estados Unidos para recibir migrantes deportados de terceros países, excluyendo expresamente a ciudadanos haitianos y a menores no acompañados.

El acuerdo, de carácter no vinculante y con vigencia de un año, establece que estos individuos permanecerán en territorio dominicano durante un periodo breve antes de ser retornados a sus países de origen, según detalló infobae.com.

Primer plano de manos sosteniendo un pasaporte dominicano y un documento de inmigración de EE. UU. sobre un mostrador de vidrio, con logos nacionales y cámaras de seguridad.
Primer plano de manos presentando un pasaporte dominicano y un documento migratorio estadounidense en un puesto de control fronterizo, destacando los logotipos nacionales y la vigilancia de cámaras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acuerdo, suscrito recientemente, estipula que la isla caribeña será punto de tránsito temporal para migrantes de terceros países.

La cancillería dominicana indicó que aún no se ha determinado el sitio donde se alojará a los deportados, y aseguró vigilancia permanente durante su permanencia.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ofrecerá respaldo en el proceso.

Tras una estadía máxima de quince días en instalaciones bajo custodia y supervisión de la OIM, los migrantes serán devueltos a sus países de origen, con costes logísticos asumidos por Estados Unidos.

Este proceso se enmarca en una cooperación internacional, no alterando la política migratoria dominicana ni generando nuevos asentamientos.

En el centro del acuerdo se puntualizó que “las personas acogidas no son criminales”, sino migrantes irregulares que no accedieron por vías formales ni figuran en los registros de inmigración de Estados Unidos.

El Gobierno de República Dominicana aún no precisó el sitio puntual donde se alojará temporalmente a los migrantes, aunque aseguró que estarán bajo observación continua y contarán con el acompañamiento de la OIM durante el corto lapso de su permanencia.

Frente a inquietudes, las autoridades resaltaron que la iniciativa no supondrá asentamiento permanente, absorción migratoria ni apertura de procesos judiciales en territorio dominicano.

Según Álvarez, la operación consistirá en un tránsito controlado y temporal acorde con la soberanía nacional y la cooperación internacional.

Migrantes deportados de Estados Unidos bajan de un avión en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. Estados Unidos deportó el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)
Migrantes deportados de Estados Unidos bajan de un avión en la pista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en Alajuela, Costa Rica, el 11 de abril de 2026. Estados Unidos deportó el 11 de abril de 2026. (Ezequiel BECERRA / AFP)

Respuesta oficial ante críticas y contexto regional

Diversos grupos opositores y sectores de la sociedad civil advirtieron que el acuerdo podría poner en riesgo la soberanía nacional. Ante estas críticas, el canciller dominicano descartó que el Gobierno haya cedido a presiones de Estados Unidos y aseguró que la decisión es completamente soberana.

“Recibimos solicitudes de todos nuestros socios, pero no presiones”, afirmó Álvarez, quien también sostuvo que la exclusión de ciudadanos haitianos responde a prioridades nacionales.

El ministro subrayó que países latinoamericanos como Costa Rica, Ecuador, Honduras y Paraguay también han acordado medidas similares con Estados Unidos.

La medida forma parte de una política regional de gestión migratoria, con República Dominicana como aliado estratégico de Estados Unidos, al tiempo que mantiene límites definidos sobre su capacidad y disposición de acogida.

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