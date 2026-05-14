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Adrián Pallares conmovió al contar que está en medio de un difícil momento personal: “Salvarle la vida”

El conductor sorprendió al abrir su corazón en Intrusos y compartir públicamente la complicada instancia que atraviesa por la delicada situación de un ser muy cercano

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La emotiva confesión de Adrián Pallares en Intrusos mostró el drama personal que atraviesa por la salud de un amigo íntimo (Video: Intrusos, América TV)

La televisión argentina está acostumbrada a mostrar emociones, pero pocas veces se ve a sus conductores quebrarse en vivo por un drama personal. Eso fue lo que sucedió este jueves 14 de mayo en Intrusos (América TV), cuando Adrián Pallares, uno de los referentes del periodismo de espectáculos, abrió su corazón al aire y compartió con el público el angustiante momento que atraviesa: un amigo íntimo está internado y pelea por su vida en el Hospital Británico.

El episodio se produjo en plena emisión del ciclo, cuando el clima habitual de análisis y debate sobre el mundo del espectáculo se vio interrumpido por la sensibilidad del conductor. Todo comenzó mientras recordaba el nacimiento de su hija Ema y los regalos de aquella época, una evocación que lo llevó a sincerarse sobre el presente. “Tengo un día hoy…”, deslizó Pallares, dejando entrever que la jornada era especialmente difícil desde lo emocional.

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Fue entonces cuando, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, Adrián decidió hacer un alto en la rutina televisiva para enviar un mensaje cargado de gratitud y esperanza: “Quiero mandarle un saludo a toda la gente del Hospital Británico”, expresó, visiblemente afectado. “Un muy amigo está pasándola mal y lo están atendiendo muy bien”, agregó, antes de que la emoción lo desbordara y no pudiera terminar la oración.

El conductor de Intrusos agradeció en vivo al Hospital Británico y destacó la labor del personal médico que atiende a su amigo Daniel
El conductor de Intrusos agradeció en vivo al Hospital Británico y destacó la labor del personal médico que atiende a su amigo Daniel

La angustia de Pallares no pasó inadvertida para sus compañeros en el piso. Rodrigo Lussich, su dupla en la conducción, reaccionó de inmediato y lo acompañó con un gesto de contención: “Fuerza, Adri”, le susurró, apoyando una mano en su hombro y validando la emoción del momento. El estudio quedó en silencio, con el resto del equipo atento a la vulnerabilidad del conductor.

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Intentando recomponerse, Pallares retomó la palabra y destacó la labor de los profesionales de la salud que atienden a su amigo, a quien identificó como Daniel: “Los hospitales, que siempre a veces tanto se denostan, esta gente laburando muchísimo para eventualmente salvarle la vida a uno de mis mejores amigos. Así que gracias muchachos por todo lo que están haciendo por Daniel”, dijo, visiblemente movilizado.

El mensaje, breve pero contundente, sirvió también para poner en valor el trabajo del personal médico y recordar que, detrás de cada paciente, hay familias y amigos que atraviesan momentos de extrema sensibilidad. Pallares, que suele mantener la compostura y la distancia profesional en cámara, no pudo evitar que el dolor se filtrara en su voz, humanizando aún más su rol como comunicador.

El mensaje de Pallares subrayó la importancia de valorar el trabajo y el compromiso de los profesionales de la salud en momentos críticos
El mensaje de Pallares subrayó la importancia de valorar el trabajo y el compromiso de los profesionales de la salud en momentos críticos

El clima en el estudio, aunque recuperó su ritmo habitual con el correr de los minutos, permaneció impregnado de la emoción que generó la confesión de Pallares. El gesto de Rodrigo Lussich, el acompañamiento del panel y el respeto de la producción dejaron en claro que, más allá de los temas de actualidad y las primicias del espectáculo, la empatía y el cuidado del otro son valores que trascienden cualquier formato televisivo.

La confidencia de Pallares no incluyó detalles médicos sobre la situación de su amigo, preservando así la privacidad del caso y la intimidad de la familia involucrada. Sin embargo, el conductor aprovechó para subrayar el compromiso de los equipos de salud y la importancia de no subestimar la tarea de quienes, día a día, se esfuerzan por salvar vidas.

Este momento de fragilidad en vivo también sirvió para mostrar el lado más humano de una figura que, por lo general, está asociada a la información dura, la primicia y el análisis crítico. El episodio dejó una escena sensible y honesta, que conmovió a la audiencia y recordó que detrás de cada conductor hay una persona, con vínculos, afectos y temores.

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