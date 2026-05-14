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River Plate confirmó la grave lesión que volvió a sufrir una de las joyas de inferiores: el mensaje de los jugadores

El Millonario dio a conocer que Agustín Ruberto padeció una rotura del ligamento cruzado de su pierna izquierda, la misma lesión que tuvo un año atrás con la Selección Sub 20

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El delantero de River Plate sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda

River Plate confirmó la grave lesión que sufrió Agustín Ruberto, uno de los delanteros más promisorios del plantel que comanda Eduardo Coudet. El club de Núñez informó que el jugador de 20 años se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda y tendrá por delante una larga recuperación que demandaría unos ocho o nueve meses.

“Parte médico de Agustín Ruberto: rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda. ¡Fuerza y pronta recuperación, Agus!“, publicó el Millonario en redes sociales, con una imagen del delantero. El posteo se llenó de comentarios positivos hacia una de las joyas de las inferiores riverplatenses. El propio futbolista compartió en sus historias de Instagram el mensaje institucional y cada uno de los saludos de sus compañeros en River. “Ahí estaremos para acompañarte y que vuelvas más fuerte que nunca, Agus querido”, escribió Maxi Meza. “A pelearla una vez más”, suscribió Germán Pezzella. También le desearon una pronta recuperación otros jugadores como Lucas Martínez Quarta, Santiago Lencina, Aníbal Moreno, Santiago Beltrán, Kendry Páez y Joaquín Freitas, entre otros.

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Otro de los detalles que se dieron a conocer es que el futbolista se lesionó durante el entrenamiento previo al partido de cuartos de final del Torneo Apertura frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, pero River prefirió comunicarlo oficialmente el día después.

El posteo de River tras confirmarse la nueva lesión ligamentaria de Agustín Ruberto (@RiverPlate)
El posteo de River tras confirmarse la nueva lesión ligamentaria de Agustín Ruberto (@RiverPlate)

Para Agustín Ruberto este desafortunado evento se convierte en un nuevo golpe en su carrera, ya que el delantero oriundo de San Fernando había sufrido la misma lesión en febrero de 2025, durante el partido de la selección argentina frente a Uruguay en el Sudamericano Sub 20 que se disputó en Venezuela. De esta manera, el atacante deberá volver a pasar por el mismo tratamiento para rehabilitar su pierna izquierda.

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Ruberto es una de las apariciones más destacadas de las inferiores de River y a principios de año había aparecido en el radar de Lazio de Italia, que buscaba reforzar la delantera después de la salida de Valentín Castellanos al West Ham. En ese momento, el joven no sumaba minutos con Marcelo Gallardo como técnico. En la presente temporada, llevaba registrados 7 partidos, sin goles, con un total de 274 minutos en cancha. Con el Chacho Coudet como DT había sido titular frente a Atlético Tucumán, el pasado 3 de mayo en el Monumental.

La lesión de Agustín Ruberto en el Sudamericano

Agustín Ruberto, quien fue Bota de Oro en el Mundial Juvenil Sub 17 de 2023 (8 tantos en 7 partidos), debutó profesionalmente en River de la mano de Martín Demichelis el 28 de enero de 2024 en la Copa de la Liga frente a Argentinos Juniors. En la actualidad, lleva un total de 25 encuentros disputados y ya anotó dos goles, frente a Barracas Central y Excursionistas, por Copa Argentina. En cuanto a su carrera con la Selección, el delantero centro participó del Sudamericano en 2025, anotando dos goles en 9 partidos.

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