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Deschamps se refirió al video filtrado de Theo Hernández en las escandalosas fiestas con sexo y drogas: por qué lo convocó al Mundial

El entrenador de Francia ratificó la presencia del lateral en la lista de convocados, dejando atrás el escándalo mediático y confirmó la confianza en el futbolista para los próximos desafíos internacionales

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El entrenador de Francia habló del escándalo que involucra al lateral mientras reveló la nómina de 26 futbolistas para el Mundial

A menos de un mes para el inicio de la Copa del Mundo, Didier Deschamps confirmó la lista de 26 convocados de Francia, sin esperar a la fecha límite como hicieron otras selecciones, y con la presencia de Theo Hernández en el centro de la polémica. La inclusión del lateral, actualmente en el Al-Hilal de Arabia Saudita, se produce mientras crecen las repercusiones por su presunta implicación en fiestas privadas en Italia, un tema que trascendió el ámbito deportivo y salpicó a varios futbolistas reconocidos de Europa.

Las acusaciones surgieron tras la declaración pública del periodista Fabrizio Corona, quien atribuyó a Hernández un papel relevante en la organización de encuentros privados donde, según las filtraciones, se registraron fiestas con mujeres, consumo de alcohol y presuntas sustancias recreativas. Además, la difusión de videos y fotografías en redes sociales intensificó el escándalo, aunque hasta ahora no existen pruebas que permitan confirmar la identidad de todos los asistentes ni se comprobó judicialmente ninguna de las acusaciones.

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Didier Deschamps respaldó a Theo Hernández y lo convocó al Mundial (REUTERS/Stringer)
Didier Deschamps respaldó a Theo Hernández y lo convocó al Mundial (REUTERS/Stringer)

Frente al revuelo generado por la situación de Hernández, Deschamps tomó distancia de los detalles, pero dejó claro su respaldo al futbolista. El entrenador señaló: “No voy a entrar en detalles sobre esto, pero no es de ayer ni de anteayer. Así que, no estoy en línea ahora mismo, pero hablé con él sobre eso en ese momento, obviamente. Ahí lo tienes, pero no fue hace dos o tres meses. Algunas personas podrían sorprenderse”.

El entrenador también restó relevancia al material difundido recientemente, durante la conferencia de prensa, cuando aseguró: “De hecho, recibí este video y dije: ‘Pero eso es tan viejo como... Te aseguro que es de 2020’. Así que, ahí lo tienes. Después de eso, es su vida privada. Podemos publicar otros vídeos de otros jugadores. Nadie es, ¿cómo decirlo?, ejemplar, pero deberíamos tratar de ser buenos ejemplos”.

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En relación con la filtración del video, Deschamps afirmó que la situación corresponde a un hecho antiguo: “No es que Theo no haya hecho eso, y luego se filmó a sí mismo sin su conocimiento. La persona que filtró esto, ya sea que esté enojada con él o no. No voy a entrar en eso, pero Theo está bien. Y para mí, es algo que ya es un recuerdo lejano”, destacó el entrenador.

El entrenador de Francia minimizó la polémica por las fiestas privadas y apostó por la continuidad de Hernández (REUTERS/Brian Snyder)
El entrenador de Francia minimizó la polémica por las fiestas privadas y apostó por la continuidad de Hernández (REUTERS/Brian Snyder)

El caso tomó mayor notoriedad tras la detención de Emanuele Buttini y Deborah Ronchi, responsables de MADE Luxury Concierge, quienes enfrentan cargos por liderar una red de prostitución de lujo en Milán. Las declaraciones públicas y el material filtrado vinculan a otros futbolistas como Hakan Calhanoglu, Brahim Díaz, Samu Castillejo, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimovic y Rafael Leão. Sin embargo, la mayoría de la información se apoya en testimonios y videos, sin respaldo judicial hasta el momento.

A pesar de la controversia, Theo Hernández sigue contando con la confianza de Deschamps y disputará los próximos partidos con la selección francesa. Francia enfrentará a Costa de Marfil e Irlanda del Norte en partidos amistosos, antes de debutar en el Mundial 2026 el 16 de junio frente a Senegal. Posteriormente, se medirá con Irak y cerrará la fase de grupos ante Noruega, en la que destaca la presencia de Erling Haaland.

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