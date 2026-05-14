Panamá registró 790 especies de aves avistadas en tan solo 24 horas durante el Global Big Day

Avistamiento permitió documentar especies en zonas con alta riqueza biológica.

En tan solo 24 horas de observación intensiva, Panamá registró 790 especies de aves, superando las 771 aves registradas en 2025.

Esto posicionó al país en la cuarta posición de la plataforma eBird, hazaña lograda durante el Global Big Day 2026 realizado este 9 de mayo.

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La plataforma reunió a 1,862 observadores, conocidos también como “eBirders”, incluyendo además a más de 430 nuevos usuarios registrados en las listas de observación cargadas en eBird.

eBird es una plataforma digital desarrollada por el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que permite a los usuarios registrar en tiempo real las aves observadas o escuchadas.

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Esta herramienta se convierte en el eje central de la actividad, toda vez que todos los registros son cargados y procesados para generar un conteo global en el que participan cientos de miles de observadores en distintos países.

La jornada internacional de avistamiento reunió a jóvenes de diversas organizaciones.

Además, el Ministerio de Ambiente indicó que el número de listas reportadas aumentó en un 202% en comparación con 2024, reflejando el creciente interés nacional por la conservación y el monitoreo de la biodiversidad.

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Estos resultados, superiores a los obtenidos en 2025, posicionan a Panamá como número uno en Mesoamérica y Norteamérica, superando a Estados Unidos, Canadá, México y Costa Rica.

“Panamá continúa haciendo historia en materia ambiental, consolidándose como uno de los principales destinos de aviturismo en Centroamérica, gracias a la riqueza de especies que alberga nuestro territorio y al trabajo conjunto entre el sector público, privado y la sociedad civil”, afirmó el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro.

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Agregó que eventos como este no solo “fortalecen la conservación de nuestros ecosistemas, sino que también impulsan el turismo sostenible y generan oportunidades para las comunidades”.

Cada ave registrada representa un “aporte importante a la data científica y a la fauna de nuestro país, es una invitación a seguir trabajando mancomunadamente por el patrimonio natural de Panamá”.

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Documentar la diversidad de aves evidencia la riqueza natural de Panamá.

Uno de los factores clave que impulsó el resultado este año fue la incorporación de nuevos territorios a la jornada. Por primera vez, la comarca Naso aportó registros propios, lo que amplió el alcance geográfico del monitoreo y permitió documentar especies en zonas con alta riqueza biológica que hasta ahora no participaban de forma directa.

La jornada internacional de avistamiento reunió a organizaciones de base comunitaria, líderes ambientales, científicos, niños y jóvenes de diversas organizaciones.

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Igualmente, participaron estudiantes universitarios y familias aficionadas, entre otros, quienes acudieron a las diversas áreas protegidas del país, humedales, bosques urbanos, costas y comunidades rurales a nivel nacional para documentar la diversidad de aves y evidenciar la extraordinaria riqueza natural de Panamá.

La participación también evidenció el compromiso de los ciudadanos con la protección del patrimonio ambiental.

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El Global Big Day 2026, informó el Ministerio de Ambiente, sirvió de espacio para promover la participación comunitaria hacia iniciativas de ciencia ciudadana, integrando a personas de todas las edades y regiones del país en una actividad de alcance global.

Participación en el Global Big Day 2026, un compromiso con la protección del patrimonio ambiental.

Este esfuerzo colectivo posiciona a Panamá como un referente internacional en aviturismo, investigación científica y conservación ambiental.

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El éxito alcanzado fue posible gracias al trabajo articulado entre instituciones públicas, organizaciones ambientales, científicos, voluntarios, comunidades locales y ciudadanos comprometidos con la conservación de la biodiversidad.

El Global Big Day es considerado el evento de ciencia comunitaria más grande del mundo en su tipo y se ha convertido en una herramienta clave para el monitoreo de la biodiversidad.

Durante 24 horas, los participantes recorrieron distintos ecosistemas para registrar aves, generando información que luego será utilizada por científicos, organizaciones ambientales y autoridades para evaluar el estado de las poblaciones y los hábitats.