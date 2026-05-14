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“Se comunica por una pizarra”: la familia de Bastian contó cómo sigue la recuperación a cuatro meses del accidente en Pinamar

El nene de 8 años quedó en grave estado tras el siniestro que también involucró a una camioneta en la zona conocida como La Frontera. Ahora, su mamá reveló que no se acuerda de nada del hecho y apunta a comenzar su rehabilitación

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La madre estima que la rehabilitación de Bastián podría comenzar en un mes y medio

La madre de Bastián Jérez, el niño de 8 años que el 12 de enero pasado quedó internado en terapia intensiva tras un accidente en los médanos de Pinamar, habló este jueves sobre cómo sigue la recuperación de su hijo a cuatro meses del siniestro. Sus palabras reflejan una mezcla de alivio y espera: el pequeño ya reconoce a sus seres queridos, se comunica con una pizarra y extraña a su maestra.

“La primera palabra fue mami, fueron mamá y papá. Muchas palabras no podía decir al principio, ahora es un lorito, pero sin volumen, digo yo, porque como tiene una traqueotomía, no puede fonar”, contó Macarena Collantes en diálogo con América TV.

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Sin la posibilidad de emitir sonidos, Bastián encontró otra forma de hacerse entender: “Él se comunica a través de una pizarra con nosotros. Yo le digo el abecedario y él me va diciendo lo que él me quiere decir”, explicó su madre.

Bastian en formato portada
A cuatro meses del siniestro, Bastián se comunica a través de una pizarra debido a la traqueotomía que le impide hablar

El progreso del niño también se hace visible en su conciencia sobre lo que vivió. Collantes relató que hace aproximadamente un mes Bastián tomó plena conciencia del accidente. “De hecho, preguntó qué fue lo que le pasó y de a poco le fuimos dando la información. Él se acuerda de todo, menos del accidente. Sabe que estaba en la playa con su papá, con amigos, de vacaciones. Pero después del choque, no se acuerda de nada”, detalló.

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En materia física, el avance también es concreto. El pasado 12 de mayo, Bastián fue sentado por primera vez al borde de la cama. “Estamos muy felices”, dijo Collantes. La familia aún no tiene definido el lugar donde el niño realizará la rehabilitación, aunque los médicos estiman que en un mes y medio podría comenzar ese proceso.

Uno de los momentos que más emocionó a la familia ocurrió durante una conversación sobre el regreso a clases. Bastián, que no puede recibir visitas, le dijo a su madre que extrañaba a su maestra: “Extraño a mi seño Carla”, habría dicho Bastian a su madre.

La escuela, que según la madre mantiene comunicación permanente con la familia, recibió la noticia con alegría. “Estaban contentos de que había recordado a su seño”, añadió.

La rutina del hogar se reorganizó por completo desde el accidente. “Nos turnamos, ahora se quedó el papá y yo pude salir. Siempre está él o yo, pero nunca lo dejamos solo”, describió la madre.

bastian jerez
La familia pidió actividades escolares para que Bastian practique

El accidente ocurrió el 12 de enero a las 19:50 en el sector de médanos conocido como La Frontera, una zona de Pinamar accesible solo por vehículos 4x4. Bastián viajaba en brazos de su padre, Maximiliano Jerez, sin cinturón de seguridad, en un UTV conducido por Noemí Quirós con cinco ocupantes, tres de ellos menores de edad.

La camioneta Volkswagen Amarok que impactó contra ese vehículo era conducida por Manuel Molinari, acompañado por su novia Brisa Soledad Martín. Tras el impacto, Bastián fue estabilizado en Pinamar y tres días después trasladado en helicóptero sanitario al Hospital de Mar del Plata.

Los análisis toxicológicos realizados el día del siniestro arrojaron positivo de alcoholemia para Molinari y Quirós, lo que derivó en la inhabilitación de ambos confirmada por el Ministerio de Transporte bonaerense. Jerez, imputado en la causa por “lesiones culposas” junto a los dos conductores, dio negativo en alcohol y estupefacientes.

La investigación, a cargo del fiscal Sergio García de Pinamar, avanza hacia la pericia accidentológica. El abogado defensor de Molinari, Sebastián Riglos, solicitó además la realización de un estudio de ADN sobre las muestras de sangre, ante presuntas irregularidades en los envases de conservación.

Además, por este caso, la Justicia bonaerense ordenó la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas motorizadas en los médanos de La Frontera, mediante un fallo del Juzgado Civil y Comercial Nº 4 de Dolores en respuesta a un amparo presentado por el exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano.

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