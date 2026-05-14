Honduras

Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias advirtió que este jueves persistirán las condiciones secas y cálidas en gran parte de Honduras, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 42 grados centígrados en los departamentos de Valle y Choluteca.

Guardar
Google icon
Valle y Choluteca registrarán este jueves temperaturas de hasta 42 grados centígrados. (FOTO: COPECO)
Valle y Choluteca registrarán este jueves temperaturas de hasta 42 grados centígrados. (FOTO: COPECO)

Honduras continuará enfrentando este jueves una intensa ola de calor marcada por altas temperaturas y ambiente seco en gran parte del territorio nacional, según el más reciente pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que los departamentos de Valle y Choluteca serán las zonas más afectadas, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 42 grados centígrados, convirtiéndose en las máximas más elevadas del país.

PUBLICIDAD

El pronóstico señala que durante gran parte del día prevalecerán condiciones mayormente secas y cálidas, aunque en horas de la tarde se espera la formación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera que provocará aumento de nubosidad, lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica aislada.

Estas precipitaciones podrían registrarse principalmente en sectores del oriente, norte, centro y sur de Honduras.

PUBLICIDAD

Las autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol debido al intenso calor. (FOTO: La Prensa)
Las autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol debido al intenso calor. (FOTO: La Prensa)

El pronosticador de turno, Will Ochoa, indicó además que el oleaje se mantendrá estable, con alturas de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el océano Pacífico.

Las altas temperaturas continúan generando preocupación debido a las condiciones extremas que se han venido registrando en distintas regiones del país durante las últimas semanas, especialmente en zonas del corredor seco y departamentos del sur hondureño.

Además de Valle y Choluteca, otros departamentos también reportarán temperaturas elevadas.

Según el reporte oficial, Olancho, Santa Bárbara, Yoro y Cortés alcanzarán máximas de hasta 35 grados centígrados, mientras que en Comayagua se esperan temperaturas de 34 grados.

Las altas temperaturas afectan principalmente a departamentos del sur y corredor seco hondureño. (FOTO: COPECO)
Las altas temperaturas afectan principalmente a departamentos del sur y corredor seco hondureño. (FOTO: COPECO)

Por su parte, departamentos como Gracias a Dios, La Paz, Lempira y Colón registrarán máximas cercanas a los 33 grados.

En contraste, las regiones de clima más fresco continuarán presentando temperaturas considerablemente menores.

En Intibucá, por ejemplo, se pronostica una máxima de 25 grados y una mínima de apenas 8 grados centígrados, mientras que en Francisco Morazán se espera una máxima de 31 y mínima de 20 grados.

Las condiciones cálidas han comenzado a impactar la vida cotidiana de miles de hondureños, especialmente en sectores donde las altas temperaturas, el humo de incendios forestales y la escasez de lluvias incrementan la sensación térmica y afectan la calidad del aire.

Durante las últimas semanas, autoridades de salud y gestión de riesgos han reiterado recomendaciones para evitar golpes de calor, deshidratación y otros problemas relacionados con la exposición prolongada a temperaturas extremas.

Copeco advirtió posibles lluvias y actividad eléctrica aislada en regiones del norte y oriente del país. (FOTO: COPECO)
Copeco advirtió posibles lluvias y actividad eléctrica aislada en regiones del norte y oriente del país. (FOTO: COPECO)

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantenerse constantemente hidratado, evitar actividades físicas intensas bajo el sol y reducir la exposición durante las horas de mayor radiación solar.

También se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables ante este tipo de condiciones climáticas.

El pronóstico de Copeco también detalló que la fase lunar actual corresponde a cuarto menguante, mientras que la salida del sol se registró a las 6:10 de la mañana y la puesta será a las 5:55 de la tarde.

Las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones atmosféricas debido a la combinación de calor extremo y posibles lluvias aisladas, factores que podrían generar cambios repentinos en algunas regiones del país.

Temas Relacionados

Calor HondurasTemperaturas HondurasCopeco

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tensión diplomática: Guatemala acusa al régimen de Ortega de antidemocrático y Nicaragua responde

Las recientes declaraciones del canciller guatemalteco Carlos Ramiro Martínez sobre el régimen nicaragüense y la acogida de personas excarceladas generan una respuesta oficial en Managua y evidencian la complejidad de los vínculos bilaterales

Tensión diplomática: Guatemala acusa al régimen de Ortega de antidemocrático y Nicaragua responde

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

Un operativo de socorro coordinado por bomberos y Cruz Roja trasladó a los sobrevivientes al Hospital de Los Chiles mientras investigadores trabajan para determinar qué originó el fuego en la localidad de Bello Horizonte

El incendio en una vivienda de Costa Rica deja una menor fallecida y cuatro heridos

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

Un informe internacional advierte que los hogares en zonas rurales se verán impactados por la escasez de alimentos y el aumento de precios, agravados por la irregularidad climática y los altos costos de insumos agrícolas

El deterioro climático y los altos precios impulsan crisis alimentaria en Guatemala

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

El presidente Luis Abinader firmó en Guyana un acuerdo que otorga al país el 10% de un bloque petrolero y abre oportunidades en fertilizantes, lácteos e infraestructura, marcando un hito en la diversificación económica dominicana

República Dominicana blinda su economía: Abinader concreta alianza petrolera y alimentaria histórica con Guyana

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

Un informe destaca que la mayor parte de los casos afecta a niñas, adolescentes y jóvenes, mientras que el incremento ha motivado más campañas de prevención y capacitación entre el personal sanitario en los servicios públicos

Las denuncias de abuso sexual en Guatemala mantienen tendencia al alza en los primeros meses de 2026

TECNO

El uso oculto del puerto HDMI que puede transformar tu televisor: más sonido y funciones con un solo cable

El uso oculto del puerto HDMI que puede transformar tu televisor: más sonido y funciones con un solo cable

Estos son los 10 Galaxy que ya pueden recibir la actualización One UI 8.5

Cómo ganar USD 20.000 si tienes una startup con un propósito en tecnología y salud

¿Caminas más lento? Tu audición podría ser la causa, según un estudio de Apple

Para qué sirve el zoom óptico de la cámara del celular y en qué se diferencia del zoom digital

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney revela la razón por la que no se toma fotos con sus fans

Paul McCartney revela la razón por la que no se toma fotos con sus fans

Las audiciones para el próximo James Bond han comenzado: Amazon MGM busca al nuevo 007

Red Hot Chili Peppers y la historia detrás del homenaje oculto a una estrella del pop británico

Acusan a Britney Spears de causar un escándalo en un restaurante de Los Ángeles: “Una clienta temió por su vida”

Cómo Radiohead convirtió una pista fallida en una canción que desafió todos los límites del rock

MUNDO

El petróleo cotizó con pocos cambios ante la reapertura parcial del estrecho de Ormuz

El petróleo cotizó con pocos cambios ante la reapertura parcial del estrecho de Ormuz

Protección natural, clima estable y ausencia de multitudes: así es Gili Trawangan, la playa ideal para los nadadores

La policía checa investiga el robo del cráneo de una santa canonizada por Juan Pablo II

Trump dijo que Xi Jinping garantizó que China no entregará equipo militar a Irán: “Quiere que se reabra Ormuz”

El parlamento de Irak avaló el gabinete parcial del nuevo primer ministro Ali al-Zaidi