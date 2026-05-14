Calor extremo golpeará el sur de Honduras con máximas de 42 grados este jueves

Valle y Choluteca registrarán este jueves temperaturas de hasta 42 grados centígrados. (FOTO: COPECO)

Honduras continuará enfrentando este jueves una intensa ola de calor marcada por altas temperaturas y ambiente seco en gran parte del territorio nacional, según el más reciente pronóstico emitido por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que los departamentos de Valle y Choluteca serán las zonas más afectadas, donde las temperaturas podrían alcanzar hasta los 42 grados centígrados, convirtiéndose en las máximas más elevadas del país.

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El pronóstico señala que durante gran parte del día prevalecerán condiciones mayormente secas y cálidas, aunque en horas de la tarde se espera la formación de una vaguada en niveles altos de la atmósfera que provocará aumento de nubosidad, lluvias y chubascos débiles acompañados de actividad eléctrica aislada.

Estas precipitaciones podrían registrarse principalmente en sectores del oriente, norte, centro y sur de Honduras.

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Las autoridades recomiendan evitar exposición prolongada al sol debido al intenso calor. (FOTO: La Prensa)

El pronosticador de turno, Will Ochoa, indicó además que el oleaje se mantendrá estable, con alturas de entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el océano Pacífico.

Las altas temperaturas continúan generando preocupación debido a las condiciones extremas que se han venido registrando en distintas regiones del país durante las últimas semanas, especialmente en zonas del corredor seco y departamentos del sur hondureño.

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Además de Valle y Choluteca, otros departamentos también reportarán temperaturas elevadas.

Según el reporte oficial, Olancho, Santa Bárbara, Yoro y Cortés alcanzarán máximas de hasta 35 grados centígrados, mientras que en Comayagua se esperan temperaturas de 34 grados.

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Las altas temperaturas afectan principalmente a departamentos del sur y corredor seco hondureño. (FOTO: COPECO)

Por su parte, departamentos como Gracias a Dios, La Paz, Lempira y Colón registrarán máximas cercanas a los 33 grados.

En contraste, las regiones de clima más fresco continuarán presentando temperaturas considerablemente menores.

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En Intibucá, por ejemplo, se pronostica una máxima de 25 grados y una mínima de apenas 8 grados centígrados, mientras que en Francisco Morazán se espera una máxima de 31 y mínima de 20 grados.

Las condiciones cálidas han comenzado a impactar la vida cotidiana de miles de hondureños, especialmente en sectores donde las altas temperaturas, el humo de incendios forestales y la escasez de lluvias incrementan la sensación térmica y afectan la calidad del aire.

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Durante las últimas semanas, autoridades de salud y gestión de riesgos han reiterado recomendaciones para evitar golpes de calor, deshidratación y otros problemas relacionados con la exposición prolongada a temperaturas extremas.

Copeco advirtió posibles lluvias y actividad eléctrica aislada en regiones del norte y oriente del país. (FOTO: COPECO)

Entre las principales recomendaciones se encuentra mantenerse constantemente hidratado, evitar actividades físicas intensas bajo el sol y reducir la exposición durante las horas de mayor radiación solar.

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También se aconseja prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, considerados los grupos más vulnerables ante este tipo de condiciones climáticas.

El pronóstico de Copeco también detalló que la fase lunar actual corresponde a cuarto menguante, mientras que la salida del sol se registró a las 6:10 de la mañana y la puesta será a las 5:55 de la tarde.

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Las autoridades mantienen vigilancia sobre las condiciones atmosféricas debido a la combinación de calor extremo y posibles lluvias aisladas, factores que podrían generar cambios repentinos en algunas regiones del país.