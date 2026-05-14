A los 77 años murió la actriz y docente Patricia Gilmoure, que vivía en la Casa del Teatro

Patricia Gilmoure

La Asociación Argentina de Actores informó el fallecimiento, el 13 de mayo de 2026, de Patricia Gilmoure, una destacada actriz y docente que marcó la escena nacional argentina durante décadas. Gilmoure, nacida el 2 de octubre de 1948, desplegó una extensa labor en teatro, televisión y formación artística.

Figura reconocida en el ámbito escénico argentino, Gilmore formó parte del Elenco Estable del Teatro Municipal General San Martín y participó en decenas de obras. Su muerte reviste importancia debido a la influencia que ejerció tanto en la dramaturgia nacional como en la formación de múltiples generaciones de actores y actrices, dejando una huella perdurable en la cultura teatral de Argentina.

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La actriz, afiliada a la entidad que agrupa a los actores desde 1975, residía en la Casa del Teatro al momento de su deceso, acompañada por miembros de la comunidad artística.

El texto emitido por la Asociación subraya el reconocimiento y pesar que suscita la partida de Gilmoure, remarcando el papel que desempeñó como referente entre colegas, discípulos y amigos.

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Patricia Gilmoure junto a Cecilia Propato cuando fue a ver la obra "Una vida en bombacha"

Trayectoria teatral y obras emblemáticas

La formación de Gilmoure estuvo influida por maestros como Augusto Fernandes, Raúl Serrano, Lito Cruz, Inda Ledesma y Beatriz Matar. Inició su carrera artística en los años setenta, consolidando su presencia en el teatro nacional.

Integró el Elenco Estable del Teatro Municipal General San Martín, uno de los escenarios más relevantes del país, e interpretó personajes en el repertorio tanto nacional como internacional.

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Participó en el primer encuentro de Teatro Abierto en 1981, un acontecimiento fundamental durante la dictadura militar, considerado símbolo de resistencia cultural.

Además, Gilmoure trabajó en el Teatro Nacional Cervantes, en producciones independientes y en numerosas obras reconocidas. Entre los títulos más destacados están “Sorpresas”, “Relojero”, “El pelícano”, “El casamiento de Laucha”, “La casa de Bernarda Alba” y “Desconcierto”. Su trayectoria abarca también “Penas sin importancia”, “Lo que no se dice”, “Brilla por ausencia”, “Música rota”, “Traición”, “Asunción”, “El malentendido”, “Relato directo”, “Ifigenia en Áulide” y “El lugar perdido”.

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Patricia Gilmoure en el último ensayo de la obra El lugar perdido, donde actuó en 2018 junto a Nora Kaleka, Héctor da Rosa, Greta Guthauser y Miguel Young

Participación en televisión y cine argentino

Más allá de los escenarios teatrales, Patricia Gilmoure se desempeñó en importantes ficciones televisivas argentinas, entre ellas “Guapas”, “Alta Comedia”, “Historias del corazón” y “Cuenteros”.

Su trabajo en televisión incluyó también títulos como “Estado civil”, “La mujer del presidente”, “Fiscales BA” y “La condena de Gabriel Doyle”.

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En su recorrido cinematográfico, actuó en el largometraje “Séptimo” y en el cortometraje “Una madre es demasiado”.

La amplitud de su carrera permitió que Gilmoure se destacara tanto frente al público de salas teatrales como ante las audiencias de televisión y cine.

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Docencia y legado en la formación actoral

Según la Asociación Argentina de Actores, Gilmoure desarrolló una labor pedagógica intensa durante más de tres décadas, formando nuevas camadas de intérpretes y promoviendo la enseñanza actoral.

Su tarea docente se desplegó tanto de modo particular como en instituciones de renombre, entre ellas el Centro Cultural General San Martín, la Fundación Amigos del Teatro San Martín y el Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, donde ejerció funciones de coordinación académica.

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En los últimos años, ofreció cursos especializados, como los dirigidos a mayores de 60 años, promoviendo la inclusión artística dentro y fuera de aulas tradicionales.

Varias de estas propuestas fueron difundidas en redes sociales, lo que evidencia que Gilmoure dedicó sus últimos años a la formación y acompañamiento de nuevas generaciones.

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Despedida y legado de Patricia Gilmore

El homenaje de la Asociación Argentina de Actores resalta la profunda huella que Gilmoure dejó en colegas y discípulos, muchos de los cuales la reconocen como maestra y referente para múltiples generaciones.

Familiares, amigos y la comunidad de la Casa del Teatro recordaron su trayectoria, reafirmando la vigencia de su legado en cada institución, escenario y aula por donde pasó.

La Asociación extendió sus condolencias, destacando el aporte de Gilmore a la cultura argentina y el acompañamiento afectuoso a quienes compartieron espacio y vocación con ella en la Casa del Teatro.