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Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026

Infobae lanzó un simulador interactivo para que los hinchas elijan su nómina ideal antes del 30 de mayo, cuando Lionel Scaloni revele los 26 jugadores que defenderán el título mundial. Jugá, compartilo y competí con tus amigos

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Formación selección argentina
Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026

Con la prelista de 55 jugadores que Lionel Scaloni presentó ante la FIFA para el Mundial 2026, Infobae lanzó un simulador interactivo para que los hinchas puedan ponerse en el lugar del entrenador y armar su propia nómina definitiva de 26 futbolistas. La lista oficial se conocerá el 30 de mayo.

El simulador ya está disponible en https://www.infobae.com/mundial-2026/convocatorias/ y permite recorrer la prelista completa dividida por posiciones: arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros. Desde Emiliano Martínez hasta Julián Álvarez, pasando por Lionel Messi y Franco Mastantuono, todos los preseleccionados están disponibles para que cada usuario construya su equipo soñado antes de que Scaloni haga pública su decisión final.

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PASO A PASO

Paso 1 — ¿Cómo jugar?

“¿Cómo jugar? Elige tu equipo ideal para el Mundial 2026. Deberás optar por un total de 26 jugadores de los ya preseleccionados”.

1 simulador lista mundial
PASO A PASO PARA JUGAR Paso 1 — ¿Cómo jugar?

Al ingresar al simulador, una pantalla de bienvenida explica las reglas básicas: el usuario debe seleccionar exactamente 26 jugadores de entre los 55 que integran la prelista oficial. La dinámica replica el proceso real que enfrenta el cuerpo técnico de la selección argentina cada vez que debe entregar su nómina a la FIFA.

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Paso 2 — Armá tu equipo soñado

“Armá tu equipo soñado. Tendrás 4 instancias de selección por Arqueros, Defensores, Mediocampistas y Delanteros”.

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Paso 2 — Armá tu equipo soñado

El simulador divide la selección en cuatro bloques según la posición de cada futbolista. Esto obliga al usuario a pensar en el equilibrio del plantel: tres es el cupo máximo para los arqueros, pero luego llegará el turno de qué perfil de defensor priorizar, si apostar por volantes creativos o de marca, y cuántos delanteros incluir en la convocatoria. Entre los arqueros preseleccionados figuran Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid), Walter Benítez (Crystal Palace) y Facundo Cambeses (Racing Club).

Paso 3 — Selección de jugadores

“Selección de jugadores. Comienza haciendo clic en el botón ‘+’ para los jugadores que deseas agregar”.

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Paso 3 — Selección de jugadores

Dentro de cada bloque, el sistema muestra la foto, el nombre y el club de cada futbolista preseleccionado. Para sumar a un jugador a la lista personal, basta con hacer clic en el botón “+” que aparece junto a su nombre. El simulador lleva la cuenta en tiempo real e impide superar el cupo de 26 convocados. Algunos de los nombres que generarán más debate son los de Alejandro Garnacho (Chelsea), con escasos minutos en su club, o los de Nicolás Capaldo (Hamburgo SV) y Mateo Pellegrino (Parma Calcio), dos jugadores que nunca recibieron una citación oficial de Scaloni y que, pese a eso, integran la prelista de 55.

Paso 4 — Compartir

“Compartir. Una vez finalizada tu selección de todas las posiciones, podés compartir tu equipo ideal en tus redes”.

4 simulador lista mundial
Paso 4 — Compartir

Al completar las cuatro posiciones y llegar a los 26 seleccionados, el simulador habilita un botón para compartir la lista en redes sociales. De esa forma, cada hincha puede mostrar su convocatoria ideal y comparar criterios con otros usuarios antes de que Scaloni revele la nómina definitiva el 30 de mayo.

LA PRELISTA DE LIONEL SCALONI

La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 (Infobae)
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026
La prelista de la selección argentina para el Mundial 2026 (Infobae)

La prelista de 55 nombres que AFA presentó ante la FIFA incluye a 10 futbolistas del fútbol argentino, entre ellos seis de River PlateSantiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno— y cuatro de Boca Juniors: Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

El plantel concentrará en el predio de AFA en Ezeiza antes de viajar a Kansas, donde hará base durante toda su participación en el torneo. Previo al debut mundialista, la selección argentina disputará dos amistosos: el 6 de junio ante Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 de junio ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama.

El estreno oficial del vigente campeón del mundo será el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs, por la primera fecha del Grupo J, que completan Austria y Jordania. El segundo partido del grupo se jugará el 22 de junio ante Austria en Dallas, y el tercero el 27 de junio ante Jordania, nuevamente en Kansas City.

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