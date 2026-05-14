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Un analista experto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto: “Es un piloto mucho más sólido”

El periodista David Croft, de Sky Sport, destacó el inicio de temporada del argentino, quien tuvo en Miami “un fin de semana completo”

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Franco Colapinto en el road show con una multitud
Franco Colapinto en el road show con una multitud

Franco Colapinto tiene un promisorio comienzo de temporada en la Fórmula 1, consolidando su posición como uno de los nombres emergentes. Su progresión, marcada por la reciente actuación en el Gran Premio de Miami, será puesta a prueba en ocho días, cuando los autos salgan a pista en Canadá, la quinta fecha del campeonato mundial.

En el circuito urbano de Miami, el argentino sorprendió al lograr su mejor resultado histórico en la máxima categoría. Se siente cada vez más cómodo con el Alpine 526 con el que cruzó la meta octavo y luego fue reclasificado séptimo por la sanción a Charles Leclerc (Ferrari). Sumó siete puntos en las primeras cuatro fechas. Según el periodista David Croft, de la cadena Sky Sport, quien es la voz principal de la F1 desde 2012, para Colapintono fue un fin de semana sólido, fue un fin de semana completo, y creo que el mejor suyo hasta ahora en la F1, con su mejor resultado histórico en un Gran Premio después de la penalización a Charles Leclerc”.

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Croft remarcó: “Ese séptimo puesto fue muy lindo de ver. Esta temporada ha sido muy bueno ver a Franco conducir mucho mejor. Llegó a girar segundo en el Gran Premio de China, aunque debido a la estrategia de boxes. Pero es un piloto mucho más sólido este año, algo que en cierto modo era de esperarse porque ya no es un rookie”.

La consolidación de Colapinto coincide con un renacimiento técnico de Alpine. El monoplaza A526, tras meses de desarrollos y ajustes, logró exhibir un rendimiento equilibrado y competitivo en Miami, permitiendo al piloto defender y atacar con eficacia cada posición disputada.

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Croft subrayó que “creo que está mostrando el potencial que Alpine vio en él. Hice una broma sobre el contacto con Lewis (Hamilton), pero para mí eso fue un incidente de carrera. Creo que los comisarios también lo consideraron así. Este tipo de cosas pasan cuando realmente están yendo al límite”.

Franco Colapinto
Franco Colapinto viene de lograr su mejor resultado en la F1 (Prensa Alpine)

La perspectiva de futuro en el equipo permite ilusionarse con un salto de calidad para ambos pilotos de Alpine. Croft consideró que la reciente resurrección técnica de la escudería benefició directamente el desarrollo de sus pilotos y precisó: “Incluso podría decirse que podrían haber tenido dos autos en el top 8 si Pierre Gasly no hubiera tenido ese momento en el que terminó dado vuelta”.

En este contexto, el rol del asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, es clave en esta historia, ya que impulsó el fichaje de Colapinto por Alpine, también mereció una valoración positiva según Croft, quien afirmó que el italiano “no se habría equivocado al apostar por él”.

Franco Colapinto, con 22 años, lideró el segundo grupo de la grilla en la última competencia y cosechó unidades vitales en el campeonato. El hecho de que, siempre que se le pidió atacar o defender, contó con un monoplaza competitivo, reflejó una madurez táctica que le permitió capitalizar cada oportunidad disponible en el trazado de Miami.

La próxima carrera en Canadá el 24 de mayo pondrá a prueba la solidez del piloto argentino y el progreso de Alpine, en una temporada donde cada resultado empieza a perfilar nuevos candidatos en la zona media de la tabla.

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