Michelle Yeoh practica tai chi a diario, disciplina que contribuye a mejorar el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad REUTERS/Mario Anzuoni

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Michelle Yeoh es reconocida por su gran carrera de actriz internacional. Se ha destacado en películas como El tigre y el dragón, Todo en todas partes al mismo tiempo y en su papel de Wai Lin en El mañana nunca muere (1997), al lado de Pierce Brosnan, como una “chica Bond” súper entrenada, con iniciativa propia y habilidades de combate al nivel del protagonista.

En 2023, se convirtió en la primera mujer asiática en ganar el Oscar a mejor actriz protagónica. Y el Festival Internacional de Cine de Berlín le otorgó el Oso de Oro de Honor en febrero de 2026. En la actualidad, la actriz, de 64 años, encarna a Olwen, una humana artificial o “replicante”, en Blade Runner 2099, serie que se entrenará el 25 de noviembre. La ex chica Bond luce una figura joven, tonificada y con mucha energía. ¿Cuál es su secreto?

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Ella misma ha revelado en varias entrevistas que, con el paso de los años, se centró más que nunca en su salud y que dedica mucho esfuerzo a su bienestar. Desde el ejercicio y la dieta hasta su rutina de cuidado de la piel, así es como Yeoh mantiene su aspecto juvenil.

La actividad física es esencial

“Creo que cuanto mayor te haces, más tienes que hacer para mantener la fuerza muscular, para conservar tus músculos", dijo la actriz REUTERS/Axel Schmidt

La intérprete, formada en ballet y en artes marciales, practica tai chi, ballet y ejercicios a diario para mantenerse en forma.

Yeoh explicó que cada movimiento de su papel de Olwen debía ser “afilado” y preciso, con una fuerza que hiciera que derribar a un humano pareciera una tarea sencilla.

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“Creo que cuanto mayor te haces, más tienes que hacer para mantener la fuerza muscular, para conservar tus músculos. Sin eso, empiezas a caminar de forma diferente. Tengo la ventaja de conocer mucho mi cuerpo porque llevo haciendo esto desde que nací. Bailaba, practicaba deportes, de todo. Hago ejercicios para fortalecer el tronco y tai chi todos los días”, contó la actriz en una entrevista en Women’s Health.

“Creo que todos los ejercicios se centran en el core. No puedes levantar pesas ni hacer pilates sin trabajar primero el core. Todo tiene que empezar por ahí”, sostuvo.

Los músculos centrales del cuerpo cumplen funciones fundamentales para la postura, el equilibrio y la estabilidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los músculos centrales del cuerpo o core desempeñan funciones fundamentales para la postura, el equilibrio y la estabilidad, según Harvard Health Publishing.

“Core” es una palabra en inglés, cuyo significado es “centro” o “núcleo”. Define a un grupo de músculos en el centro del cuerpo que incide en muchos movimientos, en la postura corporal y hasta en la autopercepción.

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Realizar ejercicios para el núcleo o core, como las planchas, mejora la postura y proporciona mayor movilidad, elementos clave para una vida independiente y activa, afirma Harvard.

Por otro lado, el Tai Chi, el arte marcial de origen chino que practica Yeoh, combina movimientos suaves con respiración consciente y atención plena. Harvard resaltó que esta disciplina contribuye a mejorar el equilibrio, la coordinación y la flexibilidad.

Entrenar el cuerpo para la acción

Michelle Yeoh practica tai chi, ballet y ejercicios para mantenerse en forma (Foto, Jordan Strauss/Invision/AP)

Para la actriz, existen tres claves de su bienestar. “Agua, protector solar y muchos estiramientos. Eso es imprescindible”, afirmó. Además, desde niña es deportista: fue campeona juvenil de Malasia en squash. “Aprendí desde muy pequeña lo que significa ser deportista, porque te enseña disciplina y buen comportamiento”, afirmó en Today. “Creo que tener ese tipo de entrenamiento te acompaña el resto de tu vida. Te ayuda a conocer tu esencia”, declaró al Washington Post.

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La actriz reveló su ritual matinal: “Intento hacer tai chi a diario porque, por desgracia, he tenido lesiones en el pasado. En la cama, hago muchos estiramientos. Al despertar, lo primero que hago es repasar los movimientos para que el cuerpo se despierte junto con la mente y todo se ponga en orden”.

Las investigaciones han demostrado que los estiramientos regulares mejoran la flexibilidad, reducen la rigidez muscular y mejoran la circulación sanguínea, elementos cruciales para un envejecimiento saludable. Un estudio reveló que los estiramientos estáticos mejoran la flexibilidad en adultos mayores.

Yeoh hace estiramientos por la mañana para que el cuerpo se despierte junto con la mente (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Creo que eso es lo que tienes que encontrar: tus propios movimientos para no ponerte excusas como: ‘¡Oh, está lloviendo! No tengo tiempo para ir al gimnasio’. Así que simplemente hazlo incluso en la cama: estira, haz todos esos ejercicios para el core que activan la mente, los abdominales, la espalda, las piernas, todo", recomendó.

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Cuando puede salir al aire libre, elige las caminatas, que suele hacer de unos 10 km de distancia diarios. La actriz reside principalmente en Ginebra, Suiza, y está casada con el empresario francés Jean Todt. “Me encanta estar al aire libre, hacer senderismo. Si no puedo, uso la elíptica, porque creo que el ejercicio cardiovascular sigue siendo muy importante”.

En ese sentido, la actriz recomendó no abandonar: “Tienes que superar los primeros cinco minutos de elíptico, y luego la adrenalina hace su efecto y entras en ritmo”.

La actriz realiza sentadillas al mismo tiempo que practica su rutina de cuidado facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

También contó que, con el tiempo, levanta mucho más peso. “Uso mancuernas o botellas de agua, lo que sea. Hay que combinar el fortalecimiento muscular con el ejercicio cardiovascular”, describió.

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En una entrevista con Vogue, Michelle también compartió que realiza sentadillas casi a diario al mismo tiempo que su rutina de cuidado facial de limpieza y humectación.

Numerosos estudios han destacado los beneficios de este sencillo ejercicio para la postura, la fuerza y ​​la potencia, e incluso un estudio reveló que realizar sentadillas intermitentemente durante periodos prolongados de estar sentada puede potenciar la capacidad cerebral.

La experiencia también cambió su percepción del riesgo en los rodajes. Contó que durante sus primeros años, se consideraba muy entrenada, valiente y sin miedo, pero ahora evalúa con más cuidado los factores que pueden provocar una lesión.

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“La falta de miedo y la estupidez no son una buena combinación”, dijo Yeoh. Y advirtió que las acrobacias aparentemente más simples pueden ser las más peligrosas.

La dieta de Yeoh

Yeoh practica la alimentación conciente que propone comer sin distracciones y prestar atención a las señales de hambre, saciedad y bienestar del cuerpo REUTERS/Mario Anzuoni

La actriz lleva adelante una alimentación consciente. Según la revista Hello!, opta por incluir porciones pequeñas en su dieta a lo largo del día y se esfuerza por basarla en frutas y verduras. Su familia tiene antecedentes de diabetes, por lo que trata de evitar el azúcar en su dieta.

Harvard explicó que la alimentación consciente se centra en las experiencias alimentarias, las sensaciones corporales y los pensamientos y sentimientos relacionados con la comida, con mayor consciencia y sin juicios. Se presta atención a los alimentos elegidos, a las señales físicas internas y externas, y a las respuestas a dichas señales. El objetivo es promover una experiencia alimentaria más placentera y una mayor comprensión del entorno alimentario.

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La actriz, nacida en Malasia, también adora la comida de su país natal. Afirmó que “Malasia ofrece la mejor comida”, y mencionó platos típicos como el curry laksa, los fideos con pollo y el nasi padang entre sus favoritos. Pero también se da sus gustos. Le gusta el yogur helado, la tarta de queso y disfruta de una copa de vino tinto de vez en cuando.

Mantra, meditación y estiramientos por la mañana

Yeoh practica un ritual matinal junto con estiramientos para emprender el nuevo día (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para Yeoh, la fuerza interior es fundamental. “La mente es crucial. Si no tienes paz interior, es muy difícil controlar el cuerpo, ya que las vibraciones negativas son lo peor para cualquier persona. Cuando hay vibraciones negativas a tu alrededor y dentro de ti, te deprimes. Sinceramente creo que, gracias a todas las experiencias vividas, eres mejor persona. No renunciaría a eso”, señaló.

Además de “activar” a su cuerpo, su ritual matinal incluye una oración personal: “Cuando me despierto, incluso antes de abrir los ojos y estirarme, repito una especie de mantra personal. Intento hablar con mi cuerpo, darle las gracias, disculparme por cualquier cosa que haya hecho mal y luego dar la bienvenida a todo lo bueno porque me lo merezco”, confesó.

“Por eso, empiezo el día con una oración, un mantra. Supongo que podría llamarse la oración de Michelle. Creo que debemos mirarnos a nosotros mismos y tener autoestima, porque la fuerza interior, la paz interior, la compasión, la bondad y la satisfacción son muy importantes. Porque si siempre estás deseando, necesitando y pensando en otra cosa, en otra persona, entonces estás en conflicto, en primer lugar, contigo misma”, concluyó.