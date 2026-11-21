Así está el cuadro tras las clasificaciones de Vélez y Barracas Central

Guardar

Los octavos de final del Clausura ya están en marcha y definirán el camino hacia la final, prevista para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Único Ciudad de La Plata. En el primer cruce de la ronda, Vélez eliminó a Belgrano de Córdoba por penales en el estadio José Amalfitani, tras igualar 2-2 durante el tiempo regular. El arquero Tomás Marchiori atajó tres remates en la definición y fue la figura del equipo local.

La programación continuó este sábado con la victoria de Barracas Central por 1-0 ante Defensa y Justicia. Más tarde, a las 17.00, Argentinos Juniors, segundo de la Zona B, recibirá a Independiente, que terminó séptimo en la Zona A. Y se confirmará el primer cruce de cuartos de final: Vélez espera al vencedor de este choque.

PUBLICIDAD

El domingo habrá tres partidos en busca de clasificar a los cuartos de final: a las 16.00, Rosario Central, que estuvo cerca de consagrarse en la Tabla Anual, enfrentará a Gimnasia y Esgrima de Mendoza, a las 19.00, River Plate recibirá a Lanús en el Monumental.

La jornada del domingo concluirá a las 22.00 con el cruce entre Instituto de Córdoba y Huracán en el estadio Mario Alberto Kempes. Aunque la Gloria contará con la posibilidad de definir como local las series que juegue, salvo una eventual final, el partido se trasladó porque el estadio Monumental de Alta Córdoba será sede de un espectáculo musical ese fin de semana.

PUBLICIDAD

Avanzan los cruces que definirán al campeón del Torneo Clausura

El lunes, Gimnasia de La Plata, tercero de la Zona B, recibirá a Newell’s Old Boys, sexto de la Zona A. La última llave se jugará el miércoles 25 de noviembre, cuando Boca Juniors, campeón de la Tabla Anual, enfrente a Independiente Rivadavia de Mendoza. El Xeneize llegará a ese cruce después de disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, programada para este sábado a las 19.30. El equipo de La Ribera intentará sostener sus aspiraciones en el Clausura y seguir en carrera por otro título.

Los octavos de final se disputarán a partido único en el estadio del conjunto que terminó mejor posicionado en cada llave. Si hay empate después de los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos; si la igualdad persiste, el clasificado se definirá por penales. El mismo sistema se aplicará en cuartos de final y semifinales.

PUBLICIDAD

El campeón del Torneo Clausura recibirá un premio económico de 500 mil dólares como un mecanismo de desembolso de la Liga Profesional y la Conmebol, pero principalmente sacará el boleto para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027: se asegurará un cheque de al menos 1 millón de dólares como base por participar del máximo certamen continental.

Al mismo tiempo, afrontará la disputa del “Trofeo de Campeones” de la Liga Profesional de Fútbol contra Belgrano de Córdoba que ganó el Apertura en el primer semestre del año. En caso de adueñarse de esa copa, se abrirá el camino para lograr otras coronaciones: disputará la Supercopa Argentina contra el propietario de la Copa Argentina, y la Supercopa Internacional contra Boca Juniors (campeón de la Tabla Anual). Estos dos títulos abren la puerta para una nueva oportunidad: jugar el flamante triangular de la “Recopa de Campeones” que une a los ganadores de las dos Supercopas y de la Copa Argentina.

PUBLICIDAD

LA AGENDA DE LOS OCTAVOS DE FINAL

VÉLEZ 2 (3)-2 (1) BELGRANO DE CÓRDOBA (El Fortín avanzó en los penales 3-1)

DEFENSA Y JUSTICIA 0-1 BARRACAS CENTRAL

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE

17.00: Argentinos Juniors-Independiente

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

16.00: Rosario Central-Gimnasia y Esgrima de Mendoza

19.00: River Plate-Lanús

22.00: Instituto de Córdoba-Huracán

LUNES 23 DE NOVIEMBRE

17.00: Gimnasia La Plata-Newell’s

MIÉRCOLES 25 DE NOVIEMBRE

21.00: Boca Juniors-Independiente Rivadavia de Mendoza

LAS TABLAS DE POSICIONES