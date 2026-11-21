La fisioterapeuta Winnie Yu diseñó una rutina de estiramientos para mitigar el dolor y la rigidez articular provocados por la artritis (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El dolor y la rigidez asociados a la artritis pueden aliviarse con una rutina de estiramientos dirigida a las articulaciones más afectadas, según recomendó la fisioterapeuta Winnie Yu en una guía publicada por Prevention.

Con el paso de los años, el cartílago puede adelgazar, disminuye la lubricación de las articulaciones y los tejidos conectivos pierden elasticidad. A eso se suma la reducción de masa muscular, un factor que puede aumentar la carga sobre las zonas que intervienen en el movimiento cotidiano.

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Yu, fisioterapeuta de Bespoke Physical Therapy en Nueva York, explicó que estirar de forma frecuente los músculos que rodean una articulación dolorida favorece la flexibilidad, la amplitud de movimiento y la lubricación articular. El efecto puede quitar presión a la zona y facilitar actividades básicas, como caminar, subir escaleras o manipular objetos.

La especialista aconseja sostener cada posición durante al menos 30 segundos, sin forzar el cuerpo y con una respiración regular. La rutina puede realizarse unos minutos, al menos tres veces por semana. Si el dolor aumenta o interfiere con la vida diaria, corresponde consultar a un médico para evaluar tratamientos y cambios de hábitos.

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Además de estos ejercicios, Prevention recogió la recomendación de sumar actividades de bajo impacto, como caminar, nadar o andar en bicicleta, junto con ejercicios de fuerza para la musculatura que rodea las articulaciones afectadas. La combinación debe ajustarse a cada caso y contar con evaluación profesional cuando los síntomas persisten o se agravan.

1. Estirar los isquiotibiales

El estiramiento busca una elongación sin dolor y puede realizarse tras permanecer mucho tiempo sentado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer ejercicio está dirigido a las personas que sienten rigidez en las rodillas. Cuando esa articulación duele, es frecuente que los isquiotibiales (los músculos de la parte posterior del muslo) se perciban tensos. Trabajar su flexibilidad puede reducir esa carga durante los desplazamientos.

Para hacerlo, hay que sentarse erguido en una silla firme, con ambos pies apoyados en el piso. Luego se extiende lentamente una pierna, sin despegar el talón del suelo, hasta percibir una tensión leve detrás del muslo. Los dedos del pie deben dirigirse suavemente hacia el cuerpo y la rodilla debe conservar una flexión mínima, sin bloquearse.

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Después de mantener la postura durante medio minuto o el tiempo que resulte cómodo, se repite del otro lado. El movimiento debe ser gradual: el objetivo es generar una sensación de elongación, no dolor. Este estiramiento puede incorporarse en una pausa durante el trabajo o tras permanecer mucho tiempo sentado.

2. El movimiento de figura de cuatro

La secuencia dura 30 segundos antes de alternar el cruce de las piernas hacia el lado opuesto (Imagen Ilustrativa Infobae)

La molestia en las caderas puede irradiarse hacia los glúteos o la zona lumbar. Para abordar esas áreas en un mismo ejercicio, Yu sugiere una variante conocida como “limpiaparabrisas” en figura de cuatro, que puede hacerse incluso en la cama durante las mañanas de mayor rigidez.

La persona debe acostarse boca arriba, doblar las rodillas y apoyar los pies en el suelo a la altura de las caderas. Los brazos se extienden a ambos lados del cuerpo para obtener estabilidad. A continuación, se coloca el tobillo derecho sobre la rodilla izquierda y se eleva el pie izquierdo, con ambos tobillos flexionados.

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Desde esa posición, se dejan caer las dos rodillas lentamente de un lado al otro, como el movimiento de un limpiaparabrisas. Se debe mantener el control del recorrido y evitar balanceos bruscos. Tras 30 segundos, se cambia el cruce de piernas y se repite la secuencia del lado opuesto.

3. Los limpiaparabrisas en el suelo

Una rotación lumbar controlada permite aliviar la tensión acumulada en la parte baja de la espalda (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rigidez lumbar puede tener repercusiones en la espalda, las caderas y las rodillas, porque esas estructuras intervienen de manera conjunta al caminar, sentarse o levantarse. El tercer movimiento propone una rotación controlada para aliviar la tensión en la parte baja de la espalda.

Hay que recostarse boca arriba, levantar las piernas y mantener las rodillas dobladas en un ángulo cercano a los 90 grados, por encima de las caderas. Los brazos permanecen extendidos hacia los lados. Desde allí, ambas rodillas bajan despacio hacia la derecha, vuelven al centro y luego se orientan hacia la izquierda.

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No es necesario que las piernas lleguen a tocar el suelo. Los hombros y la cadera contraria deben permanecer apoyados, mientras el rango de movimiento se adapta a las posibilidades de cada persona. La indicación es continuar la alternancia durante medio minuto, sin acelerar el ritmo ni provocar molestias.

4. Los círculos de muñeca

El ejercicio consiste en un movimiento de movilidad para las manos y las muñecas en lugar de un estiramiento convencional (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último ejercicio no es un estiramiento convencional, sino un movimiento de movilidad para las muñecas y las manos. Puede ser útil en personas con artritis en esas articulaciones, donde el dolor y la pérdida de amplitud pueden dificultar tareas como abrir frascos, escribir o sostener utensilios.

Se realiza sentado en una silla estable o de pie, con la espalda recta. La persona rota ambas muñecas a la vez durante 30 segundos, con movimientos suaves y continuos. Luego hace una pausa breve y cambia la dirección durante otros 30 segundos.

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