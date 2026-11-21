El ejercicio aeróbico regular reduce factores de riesgo cardiovascular como la resistencia a la insulina y la pérdida de densidad ósea (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La actividad física aeróbica se mantiene como una de las herramientas más recomendadas para proteger la salud cardiovascular a medida que pasan los años. Especialistas consultados por Prevention señalan que el ejercicio aeróbico regular ayuda a fortalecer el corazón y a reducir factores de riesgo asociados con enfermedades cardiovasculares, entre ellos la resistencia a la insulina y la pérdida de densidad ósea.

De acuerdo con Mark Kovacs, científico especializado en rendimiento humano y longevidad, el ejercicio aeróbico hace que el corazón y los vasos sanguíneos trabajen más durante el movimiento. Según explicó a Prevention, su práctica frecuente mejora la capacidad del organismo para responder a ese esfuerzo y puede contribuir al control del peso, aumentar la sensibilidad a la insulina y ayudar a regular la inflamación, factores relacionados con la salud cardiovascular.

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La natación y el ciclismo elevan la frecuencia cardíaca sin sobrecargar las articulaciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mínimo recomendado es de 150 minutos por semana

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aconsejan que las personas adultas realicen al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica de intensidad moderada. La meta puede distribuirse a lo largo de la semana, por ejemplo, en sesiones de 30 minutos durante cinco días.

Los 150 minutos semanales constituyen una recomendación mínima, no un límite. Según estudios citados por Prevention, superar esa cantidad puede asociarse con una mayor reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular y por otras causas.

La intensidad moderada supone un esfuerzo perceptible, aunque permite mantener una conversación breve. La elección de la actividad depende de las posibilidades físicas, el estado de salud y las preferencias de cada persona.

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Caminar, nadar y pedalear permiten sumar movimiento sin impacto alto

Para quienes ya caminan todos los días, la recomendación es incorporar otras alternativas de cardio algunas veces por semana. La natación y el ciclismo son opciones de bajo impacto que elevan el pulso y, al mismo tiempo, reducen la carga sobre las articulaciones frente a actividades como correr.

El entrenamiento de fuerza muscular complementa las rutinas aeróbicas y favorece un envejecimiento activo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevention también incluye actividades como pilates y yoga entre las posibilidades para mantener el cuerpo activo. Su aporte cardiovascular dependerá de la intensidad y la continuidad de la práctica, mientras que pueden complementar otras rutinas de movimiento.

La fuerza muscular complementa el cuidado cardiovascular

El trabajo aeróbico no excluye los ejercicios de fuerza. La evidencia citada por Prevention sostiene que preservar músculos y huesos fuertes favorece la salud general y un envejecimiento activo. Por eso, una rutina equilibrada puede combinar caminatas, bicicleta o natación con movimientos de fortalecimiento adaptados a cada persona.

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Brooke Bussard, médica, entrenadora personal certificada y responsable de una práctica de acompañamiento en medicina del estilo de vida en Baltimore, remarcó que el mejor plan de actividad física es aquel que una persona puede sostener en el tiempo.

Antes de iniciar un plan nuevo de entrenamiento, en especial después de los 50 años o ante enfermedades previas, los especialistas recomiendan consultar con un profesional de la salud. Esa evaluación permite ajustar la frecuencia, la intensidad y el tipo de ejercicio a las necesidades individuales.