Las cámaras de seguridad registraron la secuencia del siniestro ocurrido en el Acceso Norte, en Boulogne

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Una cámara de seguridad registró la secuencia del accidente fatal ocurrido este viernes a las 5:40, en sentido hacia Pilar y Escobar, en la autopista Panamericana. Allí, tres personas murieron luego de que un Volkswagen Vento chocara, se incendiara y quedara destruido, a la altura del kilómetro 21 del Acceso Norte, en Boulogne, partido de San Isidro.

Según se observa en las imágenes, el Vento circulaba por el carril izquierdo a gran velocidad cuando perdió el control. Inmediatamente, el vehículo impactó contra el guardarraíl y rebotó hacia la calzada. Allí chocó contra un Volkswagen Suran y, segundos más tarde, alcanzó a un colectivo de la línea 21 que ingresaba a la autopista.

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El Volkswagen Vento quedó destruido tras el choque y el incendio en el kilómetro 21 de la Panamericana

Tras esa última colisión, se produjo una explosión y el Vento se prendió fuego. Los ocupantes quedaron atrapados dentro del auto, que fue consumido por las llamas. De acuerdo con las primeras informaciones, después del primer impacto, los neumáticos habrían reventado y las llantas produjeron chispas al rozar el asfalto. El fuego comenzó tras el choque contra el colectivo, cuyos restos plásticos quedaron esparcidos sobre la calzada.

La violencia del impacto dejó al vehículo sin techo y con la estructura retorcida e impidió, hasta el momento, establecer con certeza la identidad, el sexo y la edad de sus tres ocupantes. Además, hay dos heridos, según informó a Infobae Autopistas del Sol, empresa concesionaria de la Panamericana. Las circunstancias que derivaron en el siniestro todavía son materia de investigación.

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Equipos de emergencia trabajaron en el lugar y liberaron la calzada tras retirar los vehículos involucrados

El carril lento permaneció obstruido y se registraron demoras en la zona, por lo que las autoridades pidieron circular con precaución.

Equipos de emergencia y trabajadores de Autopistas del Sol acudieron al lugar para asistir a las personas involucradas y retirar los vehículos. Pasadas las 9, la calzada fue liberada y la circulación comenzó a normalizarse.