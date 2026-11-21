Participantes del programa MasterChef Celebrity asistieron a una presentación musical en vivo de Hernán Coronel y la banda Mala Fama en el local Tropitango. Las imágenes registran al vocalista en el escenario interpretando canciones ante el público congregado y compartiendo momentos junto a los integrantes del ciclo televisivo.

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Los participantes de MasterChef Celebrity se convirtieron en el público más ruidoso de Tropitango cuando viajaron en grupo hasta el boliche de cumbia de Tigre para apoyar a su compañero Hernán Coronel, más conocido como Mala Fama, en una de sus presentaciones en vivo. La noche del jueves arrancó en una lujosa quinta, con pizzas y buena compañía, y terminó con el elenco cantando a coro en la pista.

El grupo se reunió en una quinta antes de partir hacia Tigre

La previa fue en casa. Antes de tomar rumbo al norte del conurbano, los participantes del reality culinario de Telefe se juntaron en una quinta donde compartieron pizzas y se sacaron la foto grupal que rápidamente circuló en redes sociales. En la imagen aparecen Nazareno Casero, Pablo Migliore, Luck Ra, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort y Luciana Geuna. También estuvo el anfitrión de la noche, Hernán Coronel, que compartió la cena con sus compañeros antes de subirse al escenario.

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Un grupo de participantes del certamen televisivo MasterChef Celebrity comparte una reunión que incluye la actuación del cantante del grupo Mala Fama, Hernán Coronel. La secuencia muestra a los asistentes junto a una piscina durante la presentación musical, una mesa con cajas de pizza y bandejas de sushi, y una fotografía junto a una figura publicitaria del pastelero Damián Betular en un comercio.

Desde la quinta, el grupo partió en un micro especialmente preparado para la ocasión, con música a todo volumen. Cada participante fue subiendo stories y videos al ritmo del trayecto, anticipando lo que vendría.

En la quinta, el elenco recreó el final de cada emisión de MasterChef, cuando la conductora Wanda Nara grita “¡Manos arriba, chefs!”. Las cajas de pizza y de sushi que tenían adelante no pasaron desapercibidas, aunque los participantes se encargaron de aclarar, entre risas, que alguno de ellos había puesto manos a la obra cocinando lo que estaban por comer. “Yo hice sushi, obvio”, bromeó uno de ellos mientras levantaba la tapa de la caja.

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Antes de salir para el boliche, hubo pizza y sushi para todos

Juli Poggio se encontró con Betular en una estación de servicio

En el camino, Juli Poggio hizo una parada en el shop de una estación de servicio para comprar bebidas. Lo que no esperaba era toparse con una gigantografía del jurado Damián Betular. “Hoy salimos con todos los chicos de MasterChef. Vamos a ver a Hernán de Mala Fama. Me voy a comprar unas birras y ¿con quién me encuentro? ¿Visto? Estamos todos. ¿Vamos? Vamos, Betu, vamos”, dijo Poggio entre risas, mientras mostraba la imagen del pastelero en cámara.

El momento se viralizó de inmediato y sumó una cuota de humor a la previa. La foto de Betular en la góndola funcionó como el guiño perfecto: el jurado, al menos en cartón, también estaba presente.

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Los participantes de MasterChef, listos para ir a ver a Mala Fama

Mala Fama abrió con “La marca de la gorra” y saludó a sus compañeros desde el escenario

Ya en Tropitango, Mala Fama abrió su set con “La marca de la gorra”, uno de sus temas más conocidos, ante una sala que recibió al grupo de MasterChef entre aplausos y gritos. Durante el show, Hernán Coronel tomó el micrófono para saludar a sus compañeros que estaban en el público: nombró a Juli Poggio, a China Ansa, a Rocío Robles y a Mike Amigorena, a quien dedicó un guiño especial al gritarle “¡Vaya Migorena!” desde el escenario.

La energía de la noche fue en aumento. En un momento, Pablo Migliore tomó el micrófono con un gorrito de Boca en la cabeza y se sumó a la fiesta desde el escenario. Luego presentó a Marta Fort, que salió con algo de timidez, pero el público la recibió con cariño y aplausos. El elenco de MasterChef no se quedó atrás: bailaron, filmaron y compartieron cada momento en sus redes.

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La salida del elenco completo de MasterChef Celebrity para ver a Mala Fama en vivo se suma a las muestras de compañerismo que el grupo viene protagonizando fuera de las grabaciones del programa, que actualmente está al aire por Telefe.