El uso de un brazalete de tamaño menor al adecuado eleva el registro de la presión arterial hasta en 19,5 milímetros de mercurio (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una medición tomada con un brazalete demasiado pequeño puede elevar el resultado de la presión arterial hasta 19,5 milímetros de mercurio (mm Hg). Ese desajuste, frecuente entre quienes se controlan en casa, puede llevar a interpretar de forma incorrecta el estado de salud cardiovascular y condicionar decisiones médicas posteriores.

El monitoreo domiciliario permite registrar los valores fuera del consultorio, pero exige respetar condiciones técnicas básicas para que los resultados sean comparables y útiles.

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El principal error, de acuerdo con profesionales de enfermería consultados por Eating Well, es emplear un manguito que no corresponde al contorno del brazo. La mayoría de los tensiómetros incluye un modelo de tamaño estándar, aunque esa medida no necesariamente se ajusta a todos los usuarios.

Un manguito pequeño puede elevar la presión registrada

Para tomar la presión, el manguito se infla hasta comprimir temporalmente la arteria situada en la parte superior del brazo. Si el accesorio es demasiado estrecho, debe aplicar más presión para cumplir esa función y el aparato puede informar cifras más altas que las reales.

Kieran Jones, enfermero especializado, explicó al medio estadounidense que muchas personas desconocen que existen distintos tamaños y compran el dispositivo sin medir antes la circunferencia de su brazo. Esa omisión puede modificar de manera relevante la lectura.

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La postura adecuada requiere apoyar la espalda, mantener los pies sobre el suelo y situar el manguito a la altura del corazón (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en 2023 observó que utilizar un manguito de tamaño mayor al necesario reducía el valor registrado en unos 3,6 mm Hg. En cambio, cuando el brazalete era pequeño para el brazo del participante, las mediciones resultaron entre 4,8 y 19,5 mm Hg más altas.

La situación inversa también implica riesgos. Un manguito demasiado grande puede arrojar cifras inferiores a las reales y dar una falsa impresión de control. Si estas mediciones equivocadas se repiten, un tratamiento podría ajustarse de más o de menos: en el primer caso, aumenta la posibilidad de mareos o desmayos por presión baja; en el segundo, persiste la exposición a complicaciones como infartos o accidentes cerebrovasculares.

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Para elegir el tamaño adecuado, se recomienda rodear la zona media del brazo superior con una cinta métrica flexible y buscar un manguito compatible con esa circunferencia. Antes de comprar un tensiómetro, conviene verificar si el fabricante vende por separado tamaños alternativos.

La postura y el descanso previo también modifican los valores

La precisión del control domiciliario no depende solo del manguito. La actividad física, la cafeína, el tabaco, la posición corporal e incluso hablar mientras el aparato funciona pueden alterar de forma transitoria la presión arterial.

Los especialistas sugieren vaciar la vejiga y permanecer sentado en silencio durante cinco minutos antes de iniciar la medición. También aconsejan evitar el cigarrillo y las bebidas con cafeína durante los 30 minutos previos, porque ambas prácticas pueden elevar el resultado.

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El consumo de cafeína o tabaco durante los 30 minutos previos altera temporalmente los resultados de la presión arterial (Imagen Ilustrativa Infobae)

La postura debe mantenerse estable: espalda apoyada, pies planos sobre el piso y piernas sin cruzar. El brazo tiene que descansar sobre una mesa o escritorio, con el manguito ubicado a la altura del corazón. Colocarlo sobre el regazo, dejarlo suspendido al costado del cuerpo o no darle apoyo puede elevar tanto la presión sistólica (el número superior) como la diastólica.

El brazalete debe ir directamente sobre la piel, aproximadamente 2,5 centímetros por encima del pliegue del codo. Ponerlo sobre una manga, incluso fina, puede afectar el ajuste. Tampoco es recomendable enrollar una prenda ajustada por encima del manguito, ya que podría restringir el flujo sanguíneo.

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Durante el proceso, la recomendación es no hablar, no revisar el teléfono y evitar cualquier movimiento hasta que el equipo termine de inflarse y desinflarse.

Dos mediciones diarias ayudan a comparar la evolución

Tomar los registros a horarios similares facilita que el profesional de salud analice cambios a lo largo del tiempo. La Asociación Americana del Corazón y el Colegio Americano de Cardiología recomiendan realizar dos mediciones separadas por un minuto en cada sesión, idealmente una por la mañana y otra por la noche.

Los valores inferiores a 120/80 mm Hg se consideran normales en las guías vigentes. Una cifra de 130/80 mm Hg o superior se clasifica como hipertensión. Ante un resultado inesperadamente alto o bajo, conviene comprobar que se respetaron las condiciones de reposo, postura y ajuste del manguito antes de repetir la prueba.

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Los profesionales de la salud recomiendan medir la circunferencia media del brazo con una cinta métrica antes de adquirir un tensiómetro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si los valores elevados persisten, la indicación es comunicarse con un profesional de salud. Una presión muy alta acompañada de dolor de pecho, falta de aire, dolor intenso de cabeza, alteraciones visuales o síntomas neurológicos requiere atención médica inmediata.

Los tensiómetros de brazo ofrecen mayor confiabilidad

Los especialistas consultados recomendaron priorizar equipos para la parte superior del brazo por encima de los dispositivos de muñeca o dedo, más sensibles a la posición y, en general, menos confiables. Además, es importante elegir un modelo validado de manera independiente.

Por último, llevar el tensiómetro a una consulta permite comparar sus resultados con el equipo clínico. Esa verificación inicial, repetida de forma periódica, ayuda a detectar fallas del dispositivo y a sostener un seguimiento domiciliario basado en mediciones confiables.

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