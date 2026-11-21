Grand Theft Auto VI recaudó USD 3.790 millones en ventas minoristas durante su primer día en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (AP/Reuters)

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Grand Theft Auto VI alcanzó USD 3.790 millones en ventas minoristas durante su primera jornada en el mercado, un resultado que superó los USD 2.077,6 millones recaudados por The Eras Tour de Taylor Swift a lo largo de sus 149 conciertos. La diferencia refleja la dimensión comercial que alcanzó el lanzamiento del videojuego, desarrollado por Grand Theft Auto VI Rockstar Games.

El dato fue divulgado el 20 de noviembre de 2026 por Take-Two Interactive, empresa propietaria de Rockstar Games, que situó el resultado de las ventas mundiales al cierre del 19 de noviembre, fecha de estreno del título para PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La compañía también informó que el juego había vendido 32,5 millones de unidades en preventas.

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La comparación reúne dos fenómenos culturales con modelos comerciales diferentes: la venta de un videojuego distribuido internacionalmente y la comercialización de entradas para una gira musical que se extendió durante casi dos años. Aunque ambos montos permiten dimensionar su alcance, no representan ganancias netas ni el impacto económico total generado por cada uno.

USD 3.790 millones en ventas minoristas durante el primer día

Grand Theft Auto VI alcanzó USD 3.790 millones en ventas minoristas durante su primer día, según el comunicado publicado por Take-Two Interactive el 20 de noviembre. La compañía precisó que el cálculo corresponde a sus estimaciones mundiales hasta el cierre del 19 de noviembre de 2026.

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El resultado fue presentado bajo la categoría de day one retail sales (ventas minoristas del primer día), utilizada por la empresa para informar el desempeño comercial del estreno. Sin embargo, el comunicado no incluyó un desglose por países, plataformas, ediciones o canales de distribución, ni detalló la metodología aplicada para calcular el monto.

Por esa razón, los USD 3.790 millones no equivalen necesariamente a los ingresos netos que recibirá Take-Two ni a las ganancias finales de Rockstar Games. La cifra corresponde al valor de las ventas minoristas comunicado por la compañía y no permite determinar cuánto dinero quedó en manos de cada participante de la cadena comercial.

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El lanzamiento se produjo el jueves 19 de noviembre para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La llegada del título estuvo precedida por una etapa de reservas que comenzó el 24 de junio, cuando Rockstar Games anunció los precios de sus ediciones.

La versión estándar se comercializó por USD 79,99 y la Ultimate Edition por USD 99,99, con contenidos adicionales para los jugadores.

El comunicado también informó que GTA VI había vendido 32,5 millones de unidades antes de su lanzamiento. Take-Two calificó el resultado como un nuevo récord en todas las plataformas, aunque no especificó cuántas unidades correspondieron exclusivamente a reservas o compras anticipadas.

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Sam Houser, presidente y fundador de Rockstar Games, agradeció la respuesta de los jugadores y señaló que la compañía iniciaba un nuevo capítulo con la llegada del título. Take-Two también calificó el estreno como el mayor lanzamiento de entretenimiento de la historia, una valoración atribuida a la propia empresa.

Rockstar Games fijó el precio de la versión estándar de GTA VI en USD 79,99 y el de la edición Ultimate en USD 99,99. (Archivo)

Los USD 2.077 millones de “The Eras Tour” de Taylor Swift

La gira The Eras Tour de Taylor Swift acumuló USD 2.077.618.725 en venta de entradas durante sus 149 conciertos, realizados entre el 17 de marzo de 2023 y el 8 de diciembre de 2024. El recorrido finalizó en Vancouver, Canadá, después de presentaciones en distintos mercados internacionales.

De acuerdo con Guinness World Records, la gira reunió a 10.168.008 asistentes y se convirtió en la primera en superar los USD 2.000 millones de recaudación por boletos. La organización registró el resultado a partir de las cifras reportadas a Billboard Boxscore, el sistema de seguimiento de ingresos de conciertos de la industria musical.

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El monto corresponde exclusivamente a la venta de entradas y no contempla otros ingresos asociados con la producción. Entre ellos se encuentran los productos oficiales comercializados durante los conciertos, la película de la gira y las reproducciones de las canciones de la artista en plataformas digitales.

La dimensión del recorrido también estuvo marcada por la cantidad de presentaciones y asistentes. Con 149 fechas y más de 10 millones de espectadores, la producción se convirtió en uno de los mayores fenómenos comerciales de la industria musical y estableció un récord de recaudación para una gira.

GTA VI superó en un 82,4% la recaudación total de “The Eras Tour”

La diferencia entre ambos resultados fue de aproximadamente USD 1.712,4 millones. Los USD 3.790 millones informados por Take-Two superaron en cerca de un 82,4% los ingresos por entradas acumulados por The Eras Tour.

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La comparación permite dimensionar la velocidad con la que el videojuego concentró un volumen elevado de ventas. Mientras GTA VI alcanzó su resultado durante una sola jornada, Taylor Swift acumuló la recaudación de sus boletos a lo largo de 21 meses de actividad internacional.

Sin embargo, los indicadores corresponden a actividades comerciales diferentes. Una gira musical depende de la capacidad de los estadios, la cantidad de fechas disponibles y la logística necesaria para trasladar a artistas, equipos técnicos y producción entre ciudades. Un videojuego puede distribuirse simultáneamente en distintos territorios mediante tiendas digitales y establecimientos comerciales.

Tampoco se incluyen todos los gastos realizados por los asistentes a los conciertos. Los vuelos, hoteles, restaurantes, transporte y compras en las ciudades que recibieron a Taylor Swift representan actividades económicas adicionales que no forman parte de la recaudación por entradas.

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En el caso de GTA VI, los USD 3.790 millones tampoco representan todos los ingresos que podría generar el título durante su ciclo comercial. Las ventas posteriores al estreno pueden modificar el resultado acumulado, pero Take-Two no presentó en su comunicado una proyección detallada sobre esos ingresos futuros.

Por tanto, la diferencia establece cuál fue el volumen de ventas comunicado en cada caso, pero no permite determinar qué fenómeno produjo mayores beneficios empresariales o un impacto económico total superior.

La gira The Eras Tour de Taylor Swift reunió a más de 10 millones de espectadores en 149 conciertos internacionales. (REUTERS/Jennifer Gauthier)

Casi 235 millones de unidades vendidas de GTA V desde 2013

El desempeño comercial de la nueva entrega también se enmarca en los antecedentes de la franquicia. En el mismo comunicado del 20 de noviembre, Rockstar Games informó que Grand Theft Auto V había vendido casi 235 millones de unidades desde su lanzamiento en 2013.

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La empresa también señaló que la serie completa de Grand Theft Auto había alcanzado cerca de 480 millones de unidades vendidas. El resultado reúne las distintas entregas de la franquicia, entre ellas Grand Theft Auto III, Vice City, San Andreas, IV y V.

La quinta entrega mantuvo su presencia comercial durante más de una década y llegó a diferentes generaciones de consolas y plataformas de distribución. Su trayectoria fue una de las propiedades comerciales más importantes de Rockstar Games.

El antecedente permite dimensionar la expectativa que rodeó la llegada de GTA VI, aunque las ventas históricas de su predecesor no garantizan por sí mismas el comportamiento comercial del nuevo título.

Take-Two no divulgó en el comunicado una cifra oficial sobre el presupuesto total de desarrollo y promoción de GTA VI. Por ello, las estimaciones sobre el costo de producción que circulan fuera de la información corporativa no deben presentarse como cantidades confirmadas por la compañía.