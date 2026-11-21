Defensa y Justicia y Barracas Central se miden por un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura

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Defensa y Justicia y Barracas Central jugarán este sábado por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, en un cruce que pondrá en juego el pase a la próxima instancia y la posibilidad de enfrentar a Rosario Central o Gimnasia de Mendoza. El partido comenzará a las 15 en el estadio Norberto Tomaghello, de Florencio Varela, y será televisado por ESPN Premium. Pablo Echavarría será el árbitro, con Bryan Ferreyra a cargo del VAR y Gastón Suárez como AVAR.

El equipo de Julio Vaccari tendrá la ventaja de jugar como local a partir de su desempeño en la etapa regular. El Halcón terminó cuarto en la Zona A con 28 puntos, tras ocho victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

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El combinado de Florencio Varela buscará dejar atrás la caída por 1 a 0 ante Boca en La Bombonera, resultado que cerró su participación en la fase regular. Defensa ya había asegurado su clasificación antes de esa jornada y ahora intentará recuperar su rendimiento frente a su público para continuar entre los aspirantes al título.

Barracas Central, dirigido por Damián Ayude, finalizó quinto en la Zona B con 26 unidades. El Guapo obtuvo siete victorias, cinco igualdades y cuatro caídas durante las 16 fechas de la etapa regular, una campaña que le permitió ingresar a los cruces de eliminación directa.

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El conjunto visitante llegará a Florencio Varela después de imponerse 2 a 0 ante Racing, uno de los resultados que reforzó su presente. En sus últimos cinco encuentros, Barracas acumuló tres triunfos y dos empates, una racha que buscará extender en un escenario donde necesitará imponerse lejos de su estadio.

La clasificación entre los ocho mejores representa una nueva instancia para un equipo que logró sostener regularidad en la Zona B. Ahora afrontará un partido sin margen para especulaciones ante un rival que contará con el respaldo de su gente y con la ventaja de haber terminado mejor posicionado en la tabla general de su grupo.

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Para Ayude, el desafío será trasladar el rendimiento reciente de Barracas a un partido de eliminación directa. La victoria frente a Racing y la seguidilla sin derrotas ofrecen un antecedente favorable, aunque el equipo tendrá una exigencia distinta ante Defensa y Justicia, que jugará con la obligación de hacer valer la localía.

Vale destacar que el ganador del encuentro entre Defensa y Justicia y Barracas Central se medirá en los cuartos de final con el equipo que se imponga en la llave entre Rosario Central y Gimnasia de Mendoza (se medirán este domingo, en el Gigante de Arroyito).

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Matías Borgogno; Héctor Martínez, Valentín Loza, Damián Domínguez, Damián Fernández; César Pérez, Santiago Sosa; Jeremías Lucco, Juan Gutiérrez, Leandro Fernández; David Barbona. DT: Julio Vaccari.

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Barracas Central: Juan Espínola; Rafael Barrios, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Elías Pereyra; Dardo Miloc, Iván Tapia; Enzo Taborda, Rodrigo Bogarín, Tomás Porra; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.

Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Pablo Echavarría

VAR: Bryan Ferreyra

AVAR: Gastón Suárez

Hora: 15.00

TV: ESPN Premium