Argentina cuenta con una tasa de 35 técnicos y licenciados en enfermería por cada 10.000 habitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada 21 de noviembre, Argentina conmemora el Día de la Enfermería, una fecha que pone en primer plano a los profesionales que sostienen el sistema sanitario en sus tareas más cotidianas y más críticas. Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en las Américas los enfermeros y enfermeras representan el 56% de toda la fuerza de trabajo en salud. Sin embargo, la región enfrenta un déficit de 1,6 millones de profesionales para cubrir las necesidades básicas de atención, promoción y prevención de la salud de toda su población.

En Argentina, la disponibilidad de personal presenta desafíos particulares. Según registros del Ministerio de Salud de la Nación a través del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud (OFERHUS), el país cuenta con una tasa cercana a 52 trabajadores de enfermería cada 10.000 habitantes si contempla auxiliares, técnicos y licenciados. Sin embargo, cuando el cálculo abarca solo a técnicos y licenciados, la cifra desciende a 35 profesionales por cada 10.000 habitantes.

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Además, persisten marcadas desigualdades territoriales entre las provincias. Este panorama convierte a la fecha en mucho más que una celebración: representa una oportunidad para visibilizar un rol que el sistema sanitario no puede ignorar.

La enfermería va mucho más allá de los hospitales

Cuando la mayoría de las personas imagina a un enfermero o enfermera, lo ubica en una guardia o una sala de internación. Sin embargo, la profesión abarca espacios tan diversos como escuelas, empresas, consultorios, universidades e incluso la investigación científica. Antonella Luque, licenciada en Enfermería por la Universidad Hospital Italiano, lo explica con claridad: “Estamos presentes en distintas etapas de la vida y en múltiples espacios de la sociedad”.

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La Organización Panamericana de la Salud calcula un déficit de 1,6 millones de profesionales de enfermería en las Américas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance de la profesión también implica una formación rigurosa que muchas veces el público desconoce. “Nuestro trabajo está basado en conocimientos científicos y técnicos. Muchas personas no saben que nos formamos durante años, al igual que los demás profesionales de la salud, y que continuamos capacitándonos durante toda nuestra carrera”, señala Luque. A nivel global, la OMS registró en 2023 que el 62% de los países ya incorporaron roles de enfermería de práctica avanzada (es decir, funciones que amplían las competencias tradicionales del enfermero, como el diagnóstico o la prescripción supervisada), frente al 53% que lo hacía en 2020.

La dimensión humana es, además, inseparable de la técnica. “Acompañamos a los pacientes durante toda su estadía o enfermedad. Una palabra de un enfermero o una enfermera puede cambiar el ambiente de una habitación y el semblante de un paciente y su familia”, describe Luque. Ese acompañamiento incluye los momentos más significativos de la vida de las personas: desde el nacimiento hasta la muerte.

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El déficit de profesionales es una preocupación mundial con causas concretas

La escasez de enfermeros no es un problema exclusivo de Argentina. La OMS informó que en 2023 existían aproximadamente 29,8 millones de enfermeros en el mundo, con un déficit global de 5,8 millones de profesionales. Si las tendencias actuales se mantienen, esa brecha podría reducirse a 4,1 millones hacia 2030, aunque el 70% de ese faltante se concentrará en las regiones africana y del Mediterráneo oriental.

Las causas del déficit son múltiples. El Ministerio de Salud de la Nación identifica entre los factores principales la falta de incentivos para ingresar y permanecer en la profesión, la distribución geográfica desigual del personal y una formación que no siempre responde a las necesidades reales del sistema. La OPS, por su parte, señala obstáculos estructurales a nivel regional como el escaso acceso a educación de calidad, el abandono escolar prematuro y planes de estudio desactualizados.

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Las mujeres conforman el 85% del personal de enfermería en el mundo y afrontan una brecha salarial de género del 7%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esos factores se suman condicionantes de género. Según la OMS, aproximadamente el 85% de los enfermeros del mundo son mujeres, y sin embargo están subrepresentadas en los puestos de liderazgo y enfrentan una brecha salarial de género del 7%, según datos de 31 países. El Ministerio de Salud también menciona que la valoración social del trabajo de la mujer y la construcción histórica de la profesión son variables que estructuran, y limitan, las condiciones laborales del sector.

Frente a este escenario, el ministerio impulsa políticas orientadas a mejorar la disponibilidad, la distribución y la formación continua de los equipos de enfermería, en articulación con las carteras de Educación y Trabajo. La OPS, en la misma línea, advierte que son necesarias inversiones en educación, empleo, liderazgo y condiciones de trabajo para construir sistemas de salud capaces de responder a las demandas actuales.

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Cuidar bien no siempre significa hacer más por el otro

En el ámbito del cuidado de personas mayores, la enfermería cumple una función que va más allá de los procedimientos clínicos. Desde el Centro Hirsch advierten que uno de los errores más frecuentes de los cuidadores informales —familiares o personas cercanas sin formación profesional— es la sobreprotección: realizar tareas que la persona todavía puede hacer por sí misma, por temor a caídas o lesiones. Esa conducta, aunque surge del afecto, puede limitar la autonomía de quienes reciben asistencia.

Paula Ávila, licenciada en Enfermería de Centro Hirsch, lo resume así: “Las familias comienzan a cuidar desde el amor y la voluntad, pero sin contar con los conocimientos necesarios. A veces, con la intención de ayudar, terminamos haciendo por la persona aquello que todavía puede hacer por sí misma”. Otros errores habituales son movilizar al paciente de forma incorrecta, modificar medicación sin indicación médica o intentar resolver problemas de salud sin consultar a un profesional.

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El Ministerio de Salud de la Nación impulsa programas con Educación y Trabajo para mejorar la permanencia y distribución del personal sanitario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro riesgo es atribuir automáticamente ciertos síntomas al envejecimiento. “La edad no debe convertirse nunca en una explicación que nos lleve a minimizar síntomas o demorar una intervención”, advierte Ávila.

La institución identifica cinco señales que los cuidadores no deben ignorar:

Menor apetito o dificultades para tragar

Alteraciones del sueño o del estado de ánimo

Mayor confusión o retraimiento

Cambios en la forma de caminar

Dolor, signos de deshidratación o alteraciones en la piel

Estas manifestaciones pueden responder a infecciones, efectos adversos de medicamentos o situaciones emocionales, y requieren evaluación profesional.

En ese esquema, la enfermería profesional ocupa un lugar central. El personal de enfermería mantiene contacto directo con los pacientes, lo que le permite conocer el estado habitual de cada persona, detectar cambios y comunicarlos al equipo interdisciplinario. Su tarea incluye prevenir complicaciones, educar a los cuidadores y acompañar a las familias en el proceso, muchas veces cargado de culpa y angustia, de confiar el cuidado de un ser querido a una institución.

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La formación de nuevos profesionales es, en paralelo, una prioridad. Desde 2005, la Universidad Hospital Italiano graduó a 269 enfermeros y 271 licenciados en Enfermería, con un promedio actual de 80 estudiantes distribuidos en los cuatro años de carrera. Hoy, más del 80% de los estudiantes de Enfermería cuenta con algún tipo de apoyo económico a través del Fondo de Becas de la institución, un programa creado para ampliar el acceso a la educación superior a personas con alto potencial académico provenientes de contextos vulnerables.