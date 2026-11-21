El deterioro de las redes y conductoras causa la pérdida de más del 40% del agua bombeada en la isla. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El régimen de Cuba rebajó a 255,000 la cifra oficial de personas afectadas por la falta de agua en La Habana, una reducción que atribuye al Programa Integral de Aseguramiento del Abasto de Agua, aunque en barrios de la capital hay familias que llevan semanas sin suministro. El dictador Miguel Díaz-Canel evaluó que en los últimos diez días hubo avances, pero advirtió que “hay que seguir”, según 14ymedio.

La crisis se extiende más allá de la capital: dos semanas antes del nuevo balance oficial, las autoridades reconocían 536,000 afectados en La Habana y más de 2.6 millones en todo el país. Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, explicó en el programa oficialista Criterio Compartido que el 66% de las afectaciones estaba vinculado a los problemas eléctricos y el 25% a los equipos de bombeo.

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Más del 40% del agua bombeada se pierde por el deterioro de las redes y conductoras, según reconoció Rodríguez. Las principales inversiones energéticas, además, no estarán terminadas hasta agosto de 2027, mientras Díaz-Canel sostiene que el bloqueo de Estados Unidos es la causa principal de la situación.

El vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Toledo Tápanes, situó el punto de partida del programa en 577,000 personas afectadas en La Habana. Aseguró que la disminución se produjo por una mayor estabilidad del sistema eléctrico, a partir de la protección de las fuentes de abasto, y estimó que el número seguirá bajando durante los próximos 15 días.

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Vecinos del municipio Diez de Octubre reportaron hasta siete semanas consecutivas sin suministro por la red pública. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Díaz-Canel visitó La Taza de Vento, una instalación del Acueducto de Albear situada en Boyeros, para supervisar las obras. El sistema, diseñado en el siglo XIX por el ingeniero Francisco de Albear, conduce agua por gravedad desde los manantiales de Vento hasta los depósitos de Palatino mediante un canal subterráneo de unos diez kilómetros.

Tápanes afirmó que se ejecuta una rehabilitación completa para devolver al sistema sus condiciones originales. “Aquí se recuperó el pozo Vento; aquí hay un pozo que bombea directamente; se recuperaron las estaciones de bombeo; se recuperó La Taza en su estado original; y se está recuperando, en este momento, el túnel”, afirmó el funcionario.

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Según 14ymedio, las obras incluyen la reposición de equipos de bombeo, el montaje de una unidad adicional en la fuente El Gato, la preparación de otra en Cuenca Sur y de dos nuevos equipos en Aguada del Cura. Durante la visita, el dictador cubano también preguntó por las zonas con mayores dificultades, entre ellas Cotorro y Arroyo Naranjo, además de Manzanillo, en la provincia de Granma.

Siete semanas sin agua y una venta informal en expansión

En Lawton, en el municipio Diez de Octubre, hay comunidades que permanecieron hasta siete semanas seguidas sin recibir una gota de agua. El problema afecta especialmente a ancianos y enfermos, y algunas familias recurren a pozos cercanos cuya agua no puede beberse por sus condiciones insalubres, de acuerdo con Cubadebate.

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El régimen cubano vincula el 66% de las interrupciones del abasto a fallas eléctricas. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de información agrava la situación: un delegado local reconoció que, durante los momentos de mayor dificultad, las preguntas de los vecinos quedan sin respuesta y los horarios de suministro anunciados no siempre se cumplen. También describió la aparición de revendedores que abastecen a las zonas altas y de vehículos particulares que distribuyen agua en tanques a cambio de dinero.

Las pipas privadas pueden costar hasta 50,000 pesos. En Luyanó, un botellón de cinco litros se vende por 2,000 pesos, equivalentes a 400 pesos por litro, y los aguadores acumulan listas de espera, informó 14ymedio.

La empresa A Granel, que ya comercializaba combustible importado de Estados Unidos, ofrece agua en pipas por USD 100 con disponibilidad inmediata. En las oficinas de Aguas de La Habana, en cambio, los usuarios deben hacer fila y, según los testimonios recogidos, ofrecer dinero a empleados para acceder al mismo servicio.

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