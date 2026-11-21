Luego de que se la vinculara nuevamente con Facundo Pieres, la modelo dio algunas pistas que sembraron dudas

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Chechu Bonelli generó sorpresa entre sus compañeros de La Casa Streaming al insinuar que atraviesa un nuevo romance. Los dichos de la conductora de Valet Parking llamaron la atención, en medio de rumores de un regreso con Facundo Pieres y mientras el padre de sus hijas, Darío Cvitanich, anunció su compromiso con Ivana FIgueiras. Al ver que la situación escalaba, la conductora puso en duda la veracidad de su propia confesión, lo que dejó una sensación ambigua en el programa.

La escena se disparó cuando su productor le consultó si quería hablar con un pretendiente y ella respondió, sin vueltas: “Avisale que no estoy disponible”. La frase disparó el interés del resto de la mesa, que de inmediato quiso saber más sobre su situación sentimental. Con una sonrisa, Bonelli aportó un primer indicio: “Estoy muy bien, estoy muy contenta. Sin querer queriendo alguien llegó a mi vida”. La definición, lejos de cerrar el tema, abrió una ronda de preguntas entre sus compañeros de panel.

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Ante la insistencia, la conductora descartó dos de las hipótesis más obvias que suelen circular en el ambiente del espectáculo. “No es famoso y no es una persona relacionada al fútbol”, detalló, en una aclaración que pareció apuntar directamente a despejar comparaciones con su historial sentimental reciente.

La verdad sobre su relación con Facundo Pieres

Cuando notó que el interrogatorio se extendía más de lo previsto, Bonelli intentó retomar el eje. “Bueno, bueno, basta, sigamos con el programa que hay una rutina que seguir”, lanzó, en un intento por cerrar la conversación. Sin embargo, antes de continuar con la emisión, agregó una frase que volvió a instalar la incertidumbre: “Estoy jugando, capaz todo lo que dije es mentira...”.

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La escena cobró relevancia en relación a lo que la propia Bonelli había manifestado semanas atrás, cuando trascendió una versión sobre un posible regreso con el polista Facundo Pieres, su pareja durante un breve romance de verano que terminó a fines de marzo. Yanina Latorre había asegurado en SQP, el ciclo de América, que ambos habían retomado el contacto en secreto tras el regreso de Pieres de un viaje por Estados Unidos, y que el deportista le había pedido a la conductora no blanquear el vínculo.

Consultada en ese momento por un notero del programa, Bonelli fue tajante: “Soy demasiada mujer para que me tengan en secreto. O sea, jamás sería un secreto de ningún hombre”. Y agregó una definición que ahora cobra otro sentido a la luz de sus últimas declaraciones: “No tengo nada más para decir, y quiero que mi vida no tome más trascendencia. Si tuviese algo para confirmar lo estaría diciendo. Estoy sola y estoy bien”.

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Las cuentas pendientes con Darío Cvitanich

Chechu Bonelli apuntó contra Darío Cvitanich por la crianza de sus hijas

La conductora y el exfutbolista se separaron a mediados de 2025 tras 14 años de relación y con tres hijas en común: Lupe, Carmela y Amelia. En octubre, durante una emisión de Valet Parking, había expuesto diferencias con el exfutbolista en torno a la crianza de las nenas. “Mis hijas a veces faltan al colegio cuando están con el papá y yo no me entero”, había señalado, y precisó que se entera de las ausencias a través de los informes escolares.

El reclamo se conoció pocos días antes de que Cvitanich anunciara su casamiento con Ivana Figueiras, su pareja desde hace un año y quien en su momento fue señalada como tercera en discordia durante la separación. El exfutbolista no tardó en responder a las declaraciones de Bonelli a través de sus redes sociales, donde defendió su rol como padre y cuestionó públicamente los motivos del reclamo.

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