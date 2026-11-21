Bob Dylan en el famoso videoclip de la canción "Subterranean Homesick Blues", a su izquierda aparece Allen Ginsberg

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Una canción es una casi un sermón, grabada por Bob Dylan en 1963 utilizando una melodía folk más antigua para lanzar una feroz condena contra los comerciantes de armas. La segunda, grabada en 1965, está impulsada por guitarras eléctricas y letras crípticas que suscitaron comparaciones con la poesía beat. Ahora, las letras manuscritas de “Masters of War” y “Subterranean Homesick Blues”, ambas piezas fundamentales de la obra de Dylan, se ofrecerán en subasta por Sotheby’s, que calcula que juntas podrían alcanzar hasta 1 millón de dólares.

Ninguno de los manuscritos se presenta como la versión original de las palabras de Dylan, pero Sotheby’s los describió como borradores de trabajo elaborados antes de que grabara las canciones. Ambos habían sido propiedad de amigos de Dylan que le permitieron alojarse en su apartamento de Manhattan a principios de la década de 1960. Dylan atravesaba un período nómada cuando conoció a Mac y Eve McKenzie, quienes vivían en West 28th Street. Sotheby’s dijo que fue presentado a la pareja a través de Marjorie, la esposa de Woody Guthrie. Según la biografía “Bob Dylan”, de Anthony Scaduto, el músico apareció posteriormente en el apartamento de los McKenzie y lo convirtió en su hogar durante tres meses en el verano de 1961.

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“Nunca se habló de si se quedaba, no hubo ruegos”, citó el señor Scaduto a Eve McKenzie. “Simplemente se quedó. Nunca lograré entender del todo cómo ocurrió esto”.

Los manuscritos de las letras se ofrecen, junto con una grabación de Dylan tocando la guitarra y cantando dentro del apartamento de los McKenzie en 1963, durante la subasta Rock & Pop de Sotheby’s en Nueva York, que estará abierta para pujas del 2 al 15 de diciembre. Sotheby’s no identificó al consignador.

Dylan ha dicho que “Masters of War” se pronuncia contra lo que Dwight D. Eisenhower, quien había liderado a las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, llamó en 1961 un “complejo militar-industrial”. Dylan ha optado por interpretarla en ciertos conciertos, como en su actuación de 1990 en el Eisenhower Hall Theater de West Point. Rolling Stone informó que fue “recibida con una respuesta fría por los cadetes de las primeras filas”.

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Tres hojas de papel con la letra manuscrita de la canción "Subterranean Homesick Blues", con correcciones y la firma de Bob Dylan. (Sothebys)

“Subterranean Homesick Blues” abría el álbum de Dylan Bringing It All Back Home, el primero suyo que incluyó instrumentos eléctricos, una ruptura con la ortodoxia folk que decepcionó a muchos. Dos de los versos de la canción —“No necesitas un hombre del tiempo / Para saber en qué dirección sopla el viento”— se convirtieron en una referencia de la cultura popular frecuentemente citada. También dieron nombre al grupo radical de izquierda Weathermen, posteriormente llamado Weather Underground, quizá más conocido por hacer explotar una casa adosada de Greenwich Village en 1970 mientras fabricaba bombas en su interior.

Ambos manuscritos llevan el nombre de Dylan en la parte superior y muestran revisiones menores, con palabras tachadas y añadidas. Por ejemplo, la segunda línea del manuscrito de “Masters of War” dice: “Ustedes que construyen todos los aviones”, pero incluye una anotación que cambia la última palabra por “armas”. En “Subterranean Homesick Blues”, la última palabra de la línea “Mejor agáchate por el callejón” aparece encima de otra palabra que está demasiado tachada como para distinguirla. Algunas de las letras cambiaron para cuando las canciones aparecieron en álbumes.

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En el manuscrito de “Masters of War”, Dylan escribe los versos como “Una guerra puede ganarse / Quieres que lo crea”, pero en la grabación pasó a llamarla “una guerra mundial”. En “Subterranean Homesick Blues”, los versos manuscritos “Regresa, escribe braille / Únete al ejército si fracasas” se convirtieron en “Regresa, escribe braille / Ve a la cárcel, sal bajo fianza / Únete al ejército, si fracasas”. Algunas palabras continuaron cambiando, y las letras de las canciones que figuran en el sitio web de Dylan son algo diferentes de las de los manuscritos y las grabaciones.

Steven Jenkins, director sénior del Bob Dylan Center, un archivo y espacio para eventos en Tulsa, Oklahoma, dijo que los cambios reflejaban la tendencia de Dylan a revisar y reescribir, una que se intensificó con los años. “Las canciones nunca se quedan quietas”, dijo el señor Jenkins, y añadió: “Estos son textos vivos, que respiran, y él nunca teme volver a profundizar en ellos”.

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Sotheby’s dijo que los manuscritos “capturan momentos distintos de uno de los períodos más transformadores de la carrera de Dylan”. La casa de subastas calculó que las letras de “Masters of War” se venderán por entre 350.000 y 400.000 dólares y que las de “Subterranean Homesick Blues” se venderán por entre 400.000 y 600.000 dólares. En parte debido al hábito de Dylan de reescribir, Sotheby’s dijo que no podía determinar con precisión en qué punto de la evolución de las canciones se encuentra cada manuscrito. La casa de subastas afirmó que no tenía conocimiento de ninguna otra versión manuscrita de las letras de “Masters of War”.

Varias versiones de las palabras de “Subterranean Homesick Blues” han estado anteriormente en el mercado. Una, manuscrita en el papel con membrete de un hotel noruego y fechada en 2013, se vendió durante una subasta de University Archives en 2023. Christie’s ofreció en 2011 un borrador mecanografiado y un título provisional, “Look Out Kid”, pero fue retirado de la venta. En 2022, una versión a lápiz puesta a subasta por Sotheby’s no se vendió. En el pasado, Sotheby’s ha vendido manuscritos escritos a mano de queridas canciones de Dylan como “The Times They Are a-Changin’”, “A Hard Rain’s a-Gonna Fall” y “Like a Rolling Stone”.

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