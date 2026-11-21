El presidente José Raúl Mulino y el ministro Shakhboot bin Nahyan abordaron oportunidades de inversión portuaria y cooperación comercial durante su reunión en República Dominicana. Tomada de la Presidencia de Panamá

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Panamá busca fortalecer su posición como centro logístico, comercial y financiero internacional mediante nuevas alianzas con Emiratos Árabes Unidos e Islas Vírgenes Británicas.

Durante su participación en la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe, celebrada en República Dominicana, el presidente José Raúl Mulino abordó oportunidades de inversión, cooperación tecnológica y expansión de servicios financieros.

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Uno de los encuentros principales fue con Sheikh Shakhboot bin Nahyan, ministro de Estado de Emiratos Árabes Unidos, con quien analizó posibles inversiones en los puertos panameños y la negociación de un tratado de libre comercio.

Ambas delegaciones manifestaron interés en establecer un consejo empresarial bilateral, destinado a facilitar contactos entre inversionistas y empresas.

Los puertos panameños figuran entre los sectores que despertaron interés de inversión durante las conversaciones bilaterales con Emiratos Árabes Unidos. EFE/ Bienvenido Velasco

La iniciativa contempla aprovechar las similitudes entre ambas economías, especialmente en transporte marítimo, logística y servicios internacionales.

Emiratos Árabes Unidos funciona como un centro de conexión entre Asia, Europa y África, mientras que Panamá ofrece acceso estratégico a los mercados americanos mediante su Canal y plataforma portuaria.

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Durante la reunión también se abordó la posible reapertura de la embajada emiratí en Panamá, cerrada en 2021. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, quedó encargado de atender este asunto, mientras ambas partes exploraron mecanismos de cooperación en tecnología e innovación y un memorando de entendimiento entre sus cámaras empresariales.

Otro punto de la agenda fue el interés emiratí en adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, instrumento que establece el régimen permanente de neutralidad de la vía interoceánica.

La neutralidad del Canal de Panamá y los proyectos de infraestructura vinculados con la conectividad internacional formaron parte de las conversaciones con Emiratos Árabes Unidos. Cortesía

El ministro del Canal, José Ramón Icaza, presentó proyectos de infraestructura que desarrolla el país, considerados relevantes para futuras oportunidades de inversión.

Paralelamente, Mulino sostuvo un encuentro con Natalio D. Wheatley, premier de Islas Vírgenes Británicas, durante el cual se oficializó la próxima apertura en Panamá de una oficina de representación para América Latina de su Comisión de Servicios Financieros.

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La instalación ampliará la presencia internacional del organismo supervisor, que mantiene una oficina en Hong Kong desde 2014.

La decisión representa una oportunidad para fortalecer la actividad financiera y corporativa panameña, considerando la presencia internacional de Islas Vírgenes Británicas en servicios societarios y financieros.

Ambos territorios también mantienen actividades complementarias en el sector marítimo, con Panamá especializado en carga y conectividad interoceánica.

Islas Vírgenes Británicas abrirá en Panamá una oficina regional de servicios financieros para fortalecer su presencia en América Latina y atender desde el país a empresas y operadores de su segundo mercado internacional más importante. Archivo-Cortesía

Islas Vírgenes Británicas dispone de un registro marítimo de aproximadamente 4.000 embarcaciones, particularmente vinculado con yates y estructuras de propiedad.

Panamá, por su parte, cuenta con una plataforma logística y marítima de alcance mundial, lo que abre posibilidades de cooperación entre sus respectivas industrias de servicios.

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Durante la cumbre, el mandatario participó además en un panel presidencial junto a Luis Abinader, presidente de República Dominicana, donde presentó las prioridades económicas de su administración.

Entre ellas destacó el desarrollo del turismo, la inteligencia artificial y la infraestructura, como sectores fundamentales para atraer inversiones y diversificar la economía.

Mulino aseguró que Panamá atraviesa un proceso de transformación de su plataforma energética y logística, mencionando la adquisición del 100% de las acciones de Petroterminal de Panamá.

José Raúl Mulino presentó las oportunidades de Panamá en turismo, tecnología, energía e infraestructura durante la Cumbre Mundial de Gobiernos para América Latina y el Caribe. (Foto cortesía Presidencia de la República)

Según explicó, esta operación permitirá impulsar nuevos proyectos energéticos, aprovechando la infraestructura existente y la ubicación estratégica del país.

En materia tecnológica, el mandatario destacó la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, desarrollada con Georgia Tech, y la Estrategia Nacional de Microelectrónica y Semiconductores, elaborada con Arizona State University. Ambas iniciativas buscan incorporar al país en actividades de mayor valor agregado, incluyendo diseño, ensamblaje y distribución de componentes tecnológicos.

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La agenda gubernamental también contempla proyectos como la Línea 3 del Metro y el cuarto puente sobre el Canal, además de la expansión de la Zona Libre de Colón. Estas inversiones forman parte de los planes para mejorar la conectividad nacional, fortalecer la competitividad y ampliar la capacidad logística.

El encuentro regional reunió a representantes gubernamentales y empresariales de diferentes países, con una agenda que incluyó 15 actividades de alto nivel y participación de delegados de 30 naciones y 120 empresas e instituciones.

Mulino concluyó su participación con una estrategia orientada a ampliar alianzas internacionales, aunque los acuerdos comerciales e inversiones planteados todavía requieren negociaciones y decisiones posteriores.

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