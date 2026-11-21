Argentinos Juniors e Independiente buscarán un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura

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Argentinos Juniors recibirá a Independiente de Avellaneda por los octavos de final del Torneo Clausura. El Bicho, que clasificó segundo en la zona B y peleó por el título de la Tabla Anual hasta la última fecha, chocará en La Paternal contra el Rojo, que se metió como el séptimo mejor del grupo A. Jorge Baliño será el árbitro principal del duelo que iniciará a las 17:00 y será transmitido por TNT Sports. El vencedor se medirá contra Vélez, que eliminó por penales a Belgrano de Córdoba.

El equipo conducido por Nicolás Diez se quedó a las puertas de la cima de la Tabla Anual. Más allá de que necesitaba los resultados de Boca Juniors y Rosario Central, Argentinos perdió de local 2-0 contra Huracán. El triunfo del Canalla también lo relegó del primer puesto de la zona A: culminó en el segundo puesto con 31 unidades. La caída contra el Globo también le cortó una racha de cinco partidos sin derrotas (2-1 vs. Tigre, 1-1 vs. Platense, 1-0 vs. Banfield, 1-0 vs. Independiente Rivadavia y 2-1 vs. Atlético Tucumán).

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“Estamos orgullosos de lo que hicimos durante todo el año. Como equipo estamos muy motivados e ilusionados para lo que viene. Sabemos que tenemos que afinar algunos detalles y con eso esperamos que se nos pueda dar en estos Playoffs”, comentó el arquero Brayan Cortés en la conferencia de prensa oficial antes del encuentro.

Argentinos Juniors no pudo consagrarse campeón de la Tabla Anual en la última jornada (Fotobaires)

Del otro lado, Independiente arribará a la serie tras vencer 2-1 a Deportivo Riestra en Avellaneda. El elenco de Jadson Viera quedó séptimo con 23 unidades, por encima de Gimnasia de Mendoza. La corta diferencia en el triunfo contra el Malevo privó al Rojo de asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana y ahora debe esperar varios resultados para meterse en ese certamen: quedó 13° en la Tabla Anual con 47 unidades, por debajo de Estudiantes de La Plata y Barracas Central.

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“Estuvimos muy cerca de entrar a Sudamericana. En el último partido, el rival (Riestra) nos complicó bastante, pero logramos uno de los primeros objetivos que era clasificar a los Playoffs. Hemos tenido buenos resultados jugando afuera y, aunque no garantiza nada, nos da un envión anímico para este partido que se viene”, argumentó Maximiliano Meza en la conferencia de prensa previa.

El último enfrentamiento entre Argentinos Juniors e Independiente fue en septiembre de 2024, que terminó con un empate sin goles en el Libertadores de América. Cabe destacar que, en caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario. En caso de persistir la igualdad, aparecerán los penales.

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Posibles formaciones

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel o Mateo Mendoza, Francisco Álvarez, Franco Vázquez o Erik Godoy y Sebastián Prieto; Facundo Carrizo, Kevin Gutiérrez y Nicolás Oroz; Diego Porcel, Gastón Verón, Hernán López Muñoz o Emiliano Viveros y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Independiente: Santiago Mele; Santiago Arias, Sebastián Valdez, Juan Miguel Arrayago y Nahuel Banegas; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci o Facundo Cruz; Santiago Montiel, Maximiliano Meza e Imanol Machuca o Josías Palais y Ezequiel Chimy Ávila. DT: Jadson Viera.

Árbitro: Jorge Baliño

VAR: Fernando Echenique

Estadio: Diego Armando Maradona, La Paternal

Hora: 17.00

TV: TNT Sports