La familia de Gustavo Aguirre Faget participó de la ceremonia junto a vecinos y camaradas (Municipalidad de Las Higueras)

Guardar

El politólogo, abogado e investigador riocuartense Gonzalo Sebastián Paz tomó la palabra ante la familia de Gustavo Aguirre Faget, los vecinos y los camaradas reunidos en Las Higueras, Córdoba. Amigo del piloto de Malvinas e impulsor del homenaje, hacia el final de su discurso tuvo que detenerse: la emoción le quebró la voz. Había llegado para hablar del piloto de Malvinas; habló también del amigo al que, dijo, jamás olvidarán.

La ceremonia se realizó el 19 de noviembre en esa ciudad del departamento Río Cuarto, frente al primer nomenclador de una calle que desde ahora lleva el nombre de Gustavo Aguirre Faget. La Banda Militar “Brigadier Mayor D. Juan San Martín” acompañó a los familiares, seres queridos, vecinos, autoridades municipales y ex camaradas que se acercaron al loteo Hijos del Pueblo.

PUBLICIDAD

No fue solo el descubrimiento de un cartel. La placa identificatoria de una calle residencial deja escrito el nombre de un piloto de combate que murió el 4 de mayo de 2025, un año y medio antes de este merecido homenaje que reivindica su memoria.

El hermano del aviador, Nicolás Aguirre Faget, se emocionó hasta las lágrimas durante una entrevista con Puntal AM. Junto a la placa entregada por el Municipio a la familia. Agradeció a la Municipalidad de Las Higueras y definió a Gustavo como “un verdadero héroe nacional”, con “un gran amor por la patria”.

Gonzalo Paz reivindicó la integridad, la honestidad y el buen humor del aviador

La inscripción de la placa entregada a la familia señala que el intendente Gianfranco Lucchesi y su equipo de gestión acompañaron a la familia en el acto. También establece el sentido de la decisión: honrar la trayectoria de Aguirre Faget y su servicio en la Fuerza Aérea Argentina.

PUBLICIDAD

Nicolás no habló primero de las siete misiones de guerra ni de la medalla al valor en combate que recibió Gustavo. Habló de cómo encaraba la vida. “Siempre enfrentaba las adversidades con calma, con mucha energía, y siempre buscaba una solución amable y posible para cualquier problema”, contó.

Dijo que era “requerido y querido”, que tenía capacidad de liderazgo y que incluso entre sus hermanos ocupaba ese lugar. “Era muy inteligente y cariñoso con todos, y tenía también mucha paciencia”, agregó. Cuando el periodista le preguntó si esa paciencia era un rasgo compartido por todos, respondió que Gustavo se distinguía por eso: “Era un hombre muy, muy tranquilo”.

PUBLICIDAD

Aguirre Faget tenía 27 años cuando, como teniente, integró el Grupo 6 de Caza durante la Guerra de Malvinas. Había ingresado a la Escuela de Aviación en febrero de 1973, se graduó como piloto de caza y pasó por Villa Reynolds y Tandil antes de ser destinado a las operaciones de 1982.

La ceremonia reunió a autoridades municipales, como el intendente Lucchesi, familiares y ex camaradas de la Fuerza Aérea Argentina (Municipalidad de Las Higueras)

El 1 de mayo de ese año formó parte de la Escuadrilla Torno, integrada también por Norberto Dimeglio y César Román. A bordo del Mirage M5 Dagger C-402, Torno 2, participó del ataque a tres buques de la flota inglesa que bombardeaban los alrededores de Puerto Argentino, en el Bautismo de Fuego de la Fuerza Aérea Argentina.

PUBLICIDAD

El amigo que impulsó el homenaje habló del hombre fuera del avión

Paz, politólogo, abogado e investigador nacido en Río Cuarto, amigo personal de Aguirre Faget y su familia había propuesto al municipio que se lo homenajeara. Lo conoció durante los años en que el aviador trabajó en Washington, en la Agregaduría de Aeronáutica, y mantuvieron una amistad que el investigador definió como extraordinaria.

En el acto, durante un discurso, Paz agradeció al intendente y al Concejo Deliberante por aceptar “esta modesta propuesta de un simple ciudadano argentino”. También vinculó la ceremonia con la historia de Las Higueras, la guarnición, el Área Material Río Cuarto y la Fuerza Aérea Argentina, en una ciudad que recibió los F-16.

PUBLICIDAD

Luego eligió correrse de la reconstrucción militar. Dijo que otros habían contado y seguirían contando los detalles de las acciones de guerra de Aguirre Faget. Él, dijo Paz, quería dejar un testimonio como amigo.

“Además de su rol militar, Gustavo fue una persona excepcional”, afirmó. Lo describió como “equilibrado, ponderado, de buen humor y positivo ante las dificultades. También habló de su integridad y honestidad.

El nombre de Gustavo Aguirre Faget acerca la historia de Malvinas a las nuevas generaciones (César Román)

El piloto había cumplido otras seis misiones sobre las islas después de aquella primera salida. El 21 de mayo atacó a baja altura a la fragata Broadsword con cañones de 30 milímetros. Las bombas no se desprendieron y un proyectil impactó en la parte inferior de su asiento, aunque logró estabilizar el Dagger y volver a la base de San Julián.

PUBLICIDAD

La antena del avión había quedado perforada. Los mecánicos la retiraron y la pieza quedó colgada en la entrada del búnker utilizado por los pilotos.

El intendente de Las Higueras, Gianfranco Lucchesi, explicó que la iniciativa surgió a partir de una conversación con Paz y que el barrio Hijos del Pueblo reúne calles con nombres de veteranos de la ciudad, incluidos algunos ex combatientes que aún están vivos. “Quisimos hacerles este homenaje mientras están vivos”, señaló. La designación de estas calles es parte de un reconocimiento destinado a que “la gente conozca a nuestros héroes” y no olvide “las raíces de Malvinas”.

PUBLICIDAD

Por su parte, María Delia, viuda de Aguirre Faget, también se mostró emocionada. “La verdad es que estoy muy emocionada. Fue una ceremonia hermosa, y todo lo que se dijo y se hizo me pareció maravilloso”, expresó ante Puntal AM. Agradeció a Las Higueras, a Paz y a los amigos que acompañaron a la familia.

El homenaje recupera la trayectoria del piloto durante la Guerra de Malvinas

Recordó que esa es la primera calle que lleva el nombre de su esposo. Después llevó la mirada hacia quienes no vivieron la guerra. Pensó en los chicos que verán el nomenclador, preguntarán quién fue Aguirre Faget y querrán saber qué son las Malvinas.

PUBLICIDAD

La viuda habló de los compañeros que murieron durante el conflicto, de quienes se prepararon para combatir y de quienes cumplieron su deber. Para ella, que una calle lleve el nombre de Gustavo permite que esas preguntas aparezcan fuera de los actos oficiales, en el recorrido cotidiano de un barrio.

Paz había planteado una escena parecida durante su discurso. Imaginó a los vecinos y visitantes que caminarán por Las Higueras y leerán el nombre de Aguirre Faget. Imaginó, sobre todo, a los chicos que van a la escuela y preguntan: “Mamá, papá, ¿quién es Gustavo Aguirre Faget?”.

“Pueden responder con convicción: ‘Es un héroe de Malvinas y un hombre cabal’”, dijo.

Antes de cerrar, Paz señaló que la palabra héroe le provocaba cierta incomodidad a su amigo, aunque también le daba satisfacción el reconocimiento de los argentinos. Luego nombró a su esposa, a su familia, a los camaradas de la Fuerza Aérea y de Malvinas. “Gustavo Aguirre Faget, misión cumplida”, cerró y el público respondió con aplausos.