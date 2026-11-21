EL optimismo de Luis Caputo chocó con las advertencias del exministro de Economía Domingo Cavallo o el expresidente del Banco Nación, Carlos Melconián, quienes elevaron sus reparos sobre la falta de cambios de las políticas (Foto: Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pesar de una semana compleja para el equipo económico, con el índice de riesgo país por encima de 1.000 puntos básicos (pb) y el aumento de la brecha cambiaria entre la cotización mayorista y los financieros, el ministro de Economía, Luis Caputo, y su círculo más cercano sostuvieron una mirada optimista sobre la evolución del programa y sobre el escenario electoral del próximo año.

Esa postura chocó con las advertencias de figuras que en el pasado acompañaron las políticas del Gobierno, como el exministro de Economía Domingo Cavallo o el expresidente del Banco Nación Carlos Melconián, quienes elevaron sus reparos sobre la falta de cambios de las políticas monetaria y cambiaria, el freno de la actividad productiva y comercial y el rumbo general de la gestión.

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En la última semana, en una entrevista en Radio Mitre, Caputo reconoció que las previsiones iniciales de crecimiento no se cumplieron en los términos que esperaba el Gobierno. Los famosos “mejores 18 meses” que anticipó en abril no llegaron. Atribuyó esa diferencia a la guerra en Oriente Medio, a la suba de tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos y a otros shocks externos que, según su diagnóstico, afectaron la inflación y el nivel de actividad en distintos países.

El ministro de Economía destacó que hay señales de recuperación del PBI desde agosto. Sostuvo que septiembre mostró una mejora más marcada

Sin embargo, el ministro destacó señales de recuperación del PBI desde agosto. Sostuvo que septiembre mostró una mejora más marcada y afirmó que el Poder Ejecutivo espera que esa tendencia continúe hasta fin de año. Caputo revisó las expectativas de crecimiento y defendió el programa de la administración de Javier Milei.

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La proyección oficial

“Esperamos ahora un fin de año con una continuidad con la tendencia que estamos viendo ahora”, expresó Caputo. El ministro ubicó esa proyección dentro de una defensa del programa, aun cuando admitió que el resultado de crecimiento quedó por debajo de los cálculos iniciales.

Esa mejora, si se confirma, se produciría sin haber recurrido al “plan platita” que algunos recomendaban al Gobierno. En ese sentido, el vicepresidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Vladimir Werning, defendió la continuidad de la política monetaria y cuestionó los reclamos para flexibilizarla con el objetivo de impulsar la actividad.

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Para el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, quienes piden un "plan platita" no conocen la historia de la Argentina (Foto: BCRA)

“Nosotros creemos que hay que ser conscientes, hay que saber de dónde venimos porque muy rápidamente se puede volver si se deja el carro a mitad de camino”, afirmó Werning durante las Jornadas Monetarias y Bancarias que el BCRA organizó el lunes y martes.

Werning advirtió sobre los riesgos de interrumpir el rumbo antes de completar el proceso de estabilización, y cuestionó los pedidos de relajación monetaria por desconocer, a su juicio, la historia económica argentina.

“Cuando uno escucha a veces a algunos que sugieren que hay que aflojar la política monetaria para impulsar la actividad claramente no conocen la historia de la Argentina”, afirmó.

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Si la realidad dice por la izquierda y la teoría dice por la derecha, hay que ir por la izquierda porque es lo que nos baja a tierra (Werning)

Werning también cuestionó la aplicación automática de teorías económicas formuladas para otros países. “Si la realidad dice por la izquierda y la teoría dice por la derecha, hay que ir por la izquierda porque es lo que nos baja a tierra”, sostuvo.

El funcionario remarcó que las condiciones locales requieren una lectura propia. “Las teorías son abstractas, la realidad es propia de Argentina, en otros países puede ser que haya un efecto no neutral positivo, sin embargo, en Argentina no se da”, expresó.

Las advertencias para el próximo año

Frente al clima de optimismo que manifiesta el equipo económico, Domingo Cavallo formuló a comienzos de la semana una advertencia sobre los riesgos que, según su análisis, enfrenta la Argentina de cara a las elecciones presidenciales de 2027. El exministro respaldó los objetivos de apertura y transformación económica de Milei, aunque cuestionó la decisión oficial de mantener sin cambios la política económica y el cepo cambiario a empresas.

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El exministro respaldó los objetivos de apertura y transformación económica de Milei, aunque cuestionó la decisión oficial de mantener sin cambios la política económica y el cepo cambiario a empresas (Foto: Reuters)

El economista planteó que la continuidad de la estrategia puede derivar en un resultado electoral adverso y afectar la permanencia de las reformas.

“Si el Gobierno sigue manejando la política exterior y la economía como hasta ahora, sin un milímetro de cambios como acaba de decir el ministro Caputo y como viene surgiendo de los discursos del presidente Milei, aquí y en el exterior, sin reconocer los problemas e ignorando incluso evidencias empíricas muy claras, no puede descartarse un traspié en las elecciones del año próximo”, afirmó.

Cavallo agregó que ese eventual escenario podría implicar “un fuerte y costoso retroceso tanto en materia económica como social”. Su observación puso el foco en la relación entre las decisiones del Gobierno, el contexto internacional y la disputa electoral prevista para 2027.

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No puede descartarse un traspié en las elecciones del año próximo (Cavallo)

El exfuncionario sostuvo que la discusión económica suele concentrarse en dos factores. Mencionó, por un lado, el crecimiento de las exportaciones, que aparece como un argumento favorable para las perspectivas oficiales. Por otro, se refirió a los bajos niveles de consumo e inversión, que alimentan las miradas más pesimistas.

Domingo Cavallo propuso considerar un tercer elemento: la evolución de la economía internacional hasta la próxima elección presidencial. Su advertencia vinculó ese contexto externo con el margen de acción del Gobierno y con la posibilidad de sostener las reformas que defiende.

Las críticas de Melconián

Carlos Melconián, por su parte, reconoció que el Gobierno logró frenar la dinámica económica que recibió al asumir, pero advirtió que esa tarea no alcanza para iniciar un proceso sostenido de crecimiento. El expresidente del Banco Nación sostuvo que la administración libertaria enfrenta un límite y cuestionó la falta de definiciones sobre la etapa siguiente.

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“Se consolida la idea de una transición que incluyó patear el hormiguero. Y ahora están colgados del travesaño”, afirmó durante una entrevista en el ciclo Infobae a las Nueve.

“Todo el mundo en privado sabe que no sabe cómo sigue la película”, dijo Carlos Melconián

El economista resaltó que la gestión mostró capacidad para modificar el funcionamiento previo de la economía. “Tuvo la habilidad, porque había que parar lo otro y lo otro se paraba pateando el hormiguero”, dijo.

Melconián sostuvo, sin embargo, que persiste una incertidumbre entre actores del sector privado y los mercados. “Todo el mundo en privado sabe que no sabe cómo sigue la película”, afirmó.

El economista consideró que el Gobierno concentró sus esfuerzos en el orden fiscal, en la contención de las presiones financieras y en el uso del tipo de cambio como ancla contra la inflación. Consideró que esos objetivos tienen relevancia, aunque dijo: “resultan insuficientes para definir el rumbo completo de un gobierno”.

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Se consolida la idea de una transición que incluyó patear el hormiguero. Y ahora están colgados del travesaño (Melconián)

Para Carlos Melconián, el debate debe incorporar otros aspectos vinculados con las responsabilidades estatales. Mencionó la geopolítica, la calidad de vida, la educación pública, la salud y la Justicia como áreas que requieren una definición de la administración nacional. A su criterio, esas áreas son “funciones indelegables del Estado, aun desde una óptica liberal”.