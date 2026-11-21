Maypi Delgado recordó al padre de su hija

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La modelo e influencer Maypi Delgado publicó un mensaje de despedida para Matías Ricciardelli, el padre de su hija India. Después de unos días de silencio, la ex Gran Hermano 2015 compartió un sentido texto junto a fotos y videos del tiempo en el que estuvieron juntos.

“Qué difícil todo”, comenzó Delgado en su mensaje subido a su cuenta de Instagram. “De a poco te voy a ir despidiendo pero hoy no me sale… veo fotos y videos y me río mucho y al mismo tiempo lloro sin consuelo”, escribió en la introducción a un álbum urgente y desordenado en el que sintetizó la relación.

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Maypi Delgado, Matías Ricciardelli con su hija India

“Gracias por lo que pudiste ser. Acá te vamos a recordar siempre con toda esa felicidad… con tus chistes… con tu amor a India a tu forma sin juzgarte… sé que la amaste y la amas y eso voy a enseñarle”, prosiguió la influencer. Los documentos audiovisuales daban testimonio de sus palabras. La pareja posando durante el embarazo y disfrutando de los primeros días de India, postales de un amor breve pero que los unió para siempre.

La modelo recordó también los primeros días de vida de su hija, nacida el 15 de abril de 2023. “Llegaste en los días del parto y me hiciste pasar unos días tan lindos y llevaderos… riéndonos de todo lo difícil que es el post parto”, describió sobre aquel tiempo de emociones intensos, y continuó refiriendo a los vaivenes de cada relación: “Después tuvimos momentos muy buenos a la distancia… momentos muy buenos vos con tu bebita, momentos malos también que por suerte son los menos. Gracias por estar de la forma que podías”.

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Maypi Delgado publicó un mensaje de despedida dedicado a Matías Ricciardelli, el padre de su hija India

Hacia el final del mensaje, Delgado habló de la conversación pendiente con su hija para informarle la noticia que nunca hubiera querido darle. “En unos días podré tener la fuerza para contarle a India que ya no estás en este plano. Por ahora no puedo… necesito ponerme fuerte para afrontar lo que se viene”. Por último, se despidió con unas palabras directas para Matías: “Sé que siempre vas a estar para ella… hoy solo digo gracias”.

La ex Gran Hermano 2015 recopiló fotos y videos familiares para recordar los momentos compartidos con Ricciardelli.

La noticia de la muerte de Ricciardelli se conoció el martes a través de la periodista Pochi, conductora del canal de Instagram Gossipeame, quien contó en sus historias que había fallecido en circunstancias que prefirió no detallar “por respeto a su familia y a sus seres queridos”. Horas después, Delgado se manifestó por primera vez y pidió privacidad ante la requisitoria periodística: “Me voy a mantener sin contestar como lo hice desde el martes. Sepan entender y, por favor, les voy a pedir que tengan mucho respeto”, escribió entonces, y agregó la frase que resumía su momento: “India necesita una mamá fuerte hoy más que nunca”.

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La modelo recordó el nacimiento de India en abril de 2023 y la presencia del padre durante el posparto.

La relación entre Delgado y Ricciardelli atravesó diferentes etapas y estuvo marcada por tensiones que llegaron a hacerse públicas. En octubre de 2022, apenas un mes después de anunciar el embarazo, la influencer comunicó que la pareja se había separado y argumentó que Matías no tenía entre sus planes convertirse en padre. Con el paso de los días, la modelo mostró a sus seguidores el proceso de su embarazo: celebró un baby shower con temática selvática y presentó en sociedad a la beba, el 15 de abril de 2023.

En julio de 2024, cuando India ya había cumplido un año, Delgado habló públicamente sobre la relación que había mantenido con Ricciardelli y denunció que había atravesado situaciones de maltrato psicológico, además de cuestionar sus actitudes como padre. En enero de 2025, presentó públicamente su nueva relación con Matías Poropato, a quien había conocido en el jardín al que asiste India. Hoy, con el dolor en carne viva, despidió al padre de su hija eligiendo los momentos más felices de su relación.

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