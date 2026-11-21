El cantante Ciro Martínez se presentó en un evento conmemorativo dedicado al músico Daniel Buira en Ciudad Jardín, Lomas del Palomar. La jornada incluyó intervenciones de percusión en la calle con instrumentos que llevaban una fotografía de Buira, seguidas de una presentación musical en un recinto cerrado frente al público junto a una banda.

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Décadas después de su primera actuación como voz de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez volvió a pararse frente a un micrófono en el mismo sitio donde todo comenzó: la bicicletería Rodados Ballester, en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero, local que ocupa el espacio donde funcionaba el mítico bar Ma Baker y donde el cantante debutó como frontman de la banda a fines de los años 80.

La aparición fue parte de un homenaje a Dani Buira, el baterista fundador de Los Piojos fallecido en marzo de 2026, organizado por Caetano, su hijo, junto a la banda tributo El Farolito. La jornada también conmemoró los 30 años del disco 3er Arco (1996), uno de los más representativos de la discografía piojosa. Fue el propio Caetano quien convocó a los presentes con una frase que anticipaba lo que estaba por venir: “Es una sorpresa que no te la podés imaginar”. Sin previo aviso, Martínez irrumpió en medio del recital y tomó el micrófono ante la mirada atónita de los presentes. “Me siento muy contento de estar aquí”, dijo al tomar la palabra, antes de compartir con el público himnos como Tan solo, Pistolas y El Farolito. Al cierre, dedicó la noche con pocas pero contundentes palabras: “Este es para vos, Dani Buira”.

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El local se transformó para recrear la atmósfera del viejo Ma Baker

Para la ocasión, Rodados Ballester dejó de ser una bicicletería: se retiraron todas las unidades y el espacio se preparó para devolver, aunque sea por una noche, la identidad de bar y escenario rockero que tuvo décadas atrás. Las paredes rojas, la ambientación temática y las bolsas con el logo “Ma Baker Inmersiva” completaron una escenografía que buscó reproducir el clima del local original. Antes de la aparición de Ciro, La Chilinga —la escuela de percusión que el propio Buira había fundado en 1995 en Ciudad Jardín— abrió la noche con una actuación que evocó la presencia del músico en cada golpe de tambor.

Andrés Ciro Martínez en vivo junto a la banda El Farolito, del hijo de Daniel Buira, en la bicicletería Rodados Ballester, donde cantó por primera vez en vivo con Los Piojos cuando el lugar era el bar Ma Baker

La historia del lugar se remonta a fines de los 80. Pablo Guerra, un amigo del barrio, invitó a Martínez a ensayar con su banda, que se autodenominaba Los Piojos. Se incorporó inicialmente como bajista, en reemplazo de Miguel Ángel “Micky” Rodríguez. Cuando Micky retomó el bajo, Ciro continuó en el grupo tocando la armónica, hasta que asumió la voz en reemplazo de Diego Chávez. Fue en el bar Ma Baker —ubicado en De los Jacarandaes 3029, el mismo inmueble donde hoy funciona Rodados Ballester— donde aquella nueva formación se presentó por primera vez, el 1° de enero de 1989. Esa noche marcó el debut de Martínez como cantante de la banda. El propio Ciro lo recordó frente al público: “Acá fue la primera vez que canté. No había mucha gente. Eran veinte, treinta”.

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El pasaje Los Piojos y la escuela 28 rodean el lugar en un mismo rincón del barrio

Rodados Ballester forma parte del recorrido de la Ruta del Rock, el circuito que recupera la memoria de los lugares vinculados a la historia musical de la región. El comercio está en un punto cargado de referencias piojosas: a su izquierda se encuentra el Pasaje Los Piojos, inaugurado por la Municipalidad de Tres de Febrero, y a su derecha, la Escuela 28 donde Ciro cursó la primaria. En esa misma institución, Ciro tuvo su primera experiencia escénica: junto a un grupo de compañeros, coreografió la canción Stayin’ Alive de Bee Gees en un acto escolar.

Dani Buira, el baterista fundador de Los Piojos

La Chilinga y el recuerdo de Buira estuvieron presentes desde el inicio de la noche

Daniel Buira fue baterista de Los Piojos desde la formación del grupo hasta el año 2000, y fue clave en la construcción del sonido inicial de la banda al incorporar ritmos rioplatenses como la murga y el candombe. Tras su salida, fundó La Chilinga, escuela de percusión que hoy cuenta con más de 900 alumnos y 30 profesores en varias sedes del país. Buira participó también en los shows del regreso de Los Piojos en 2024 y 2025, donde compartió los parches con Roger Cardero, su sucesor. “Fue tremendo. Fue hermoso. Y es una felicidad total. No puedo dejar de estar feliz cuando toco cada canción”, había dicho en un video inédito que la banda publicó tras su muerte. Falleció durante la madrugada del 21 de marzo de 2026 en la sede de La Chilinga, en Ciudad Jardín. Tenía 54 años.

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