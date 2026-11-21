El conductor de Otro día perdido reveló que era menor cuando habló con el padre de su actual esposo, Dolores Galán (Video: El Trece)

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El bloque inicial de Otro día perdido suele ser terreno fértil para la anécdota y la distensión. Antes de entrar en los temas del día, Mario Pergolini y su equipo aprovechan esos primeros minutos para intercambios espontáneos que, muchas veces, derivan en historias personales no planificadas y terminan por convertirse en los momentos más comentados del programa.

En una charla distendida con sus compañeros de piso, Evelyn Botto y Agustín Rada Aristarán, Pergolini compartió una divertida anécdota sobre los comienzos de su historia de amor con Dolores Galán. El conductor, que suele ser reservado con los detalles de su vida privada, recordó que su futura esposa tenía apenas 18 años cuando decidieron casarse, y que por entonces le tocó hacer el pedido formal ante sus suegros.

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Todo surgió en una suerte de momento retro improvisado, cuando Aristarán contó que conoció a su primer suegro cuando su entonces pareja estaba embarazada. Sin embargo, pese a lo abrupto de la situación, el mago contó que Julio, a quien le mandó un saludo, lo recibió de la mejor manera. “Un capo”, lo definió.

Mario Pergolini con Dolorés Galán, su esposa y madre de sus hijos

Pergolini, en cambio, debió atravesar un trámite más formal, propio de una época en que era habitual que el hombre pidiera la mano de su futura esposa ante el padre de ella. En ese entonces, Galán tenía 18 años, y la ley exigía la firma de los padres para autorizar el matrimonio antes de los 21. El conductor marcó la distancia temporal con una imagen: “No había Internet cuando yo le fui a decir que me iba a casar con su hija”.

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El encuentro se dio en un bar en el que estaban Dolores y sus padres: “Nos llevó a un lugar horrendo”, describió el conductor. Pidieron los cafés y sin dar demasiados rodeos le comunicó la noticia: “Nos vamos a casar”. La respuesta fue igual de breve: “‘Okey, perfecto’. Se levantó y se fue. No había llegado ni siquiera el pedido del café”, remató entre risas.

Nicki Nicole reveló por qué no terminó el secundario, lo que generó un ida y vuelta con Pergolini

Un rato después, Mario recibió a Nicki Nicole, quien contó por qué aún debe materias del secundario. Tras una pregunta de Botto sobre si había terminado el colegio, la cantante respondió tras unos segundos de silencio: “Debo materias. Pero les puedo contar lo que me pasó”. Pergolini se levantó de su asiento y le dijo que se había enojado con ella por su edad, a lo que Nicole le preguntó a la periodista: “¿Se enojó con vos o conmigo?”. Ante el reclamo de Pergolini, agregó: “¿O sea, me perdonaste?”.

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La furia de Mario Pergolini al enterarse de que Nicki Nicole no terminó el colegio

La cantante explicó entonces que su alejamiento de la escuela coincidió con el despegue de su carrera musical. Relató que, mientras cursaba en la Escuela Gurruchaga de Rosario, lanzó su primera canción y el algoritmo comenzó a llevarla hasta artistas de la escena urbana: “De la nada la empiezan a ver en simultáneo Duki, Cazzu y todos los chicos, y la empiezan a compartir”, contó. Según su relato, sus compañeros de clase le avisaron lo que ocurría mientras ella estaba en el aula, con el celular apagado por la cantidad de notificaciones.

Nicole contó además la reacción de su madre al enterarse de la noticia. Al llegar a su casa le dijo: “No saben, Duki me subió a su historia”, a lo que su mamá, que escucha otro tipo de música, respondió: “¿Quién?”. Cuando le explicó de qué se trataba, la madre se puso contenta y le dijo: “Qué bueno ese chico, le quiero hacer ñoquis”, una promesa que, según relató, se cumplió tiempo después.

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Según su relato, el crecimiento de esa repercusión implicó viajes frecuentes a Buenos Aires que terminaron por afectar su asistencia a clases: “Empecé a viajar y en un momento falté mucho y me quedé libre”.