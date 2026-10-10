Generación Silver

La longevidad no depende de fórmulas mágicas sino de estos cuatro hábitos cotidianos

Las recomendaciones difundidas por GQ proponen dejar de lado soluciones milagrosas y sostener prácticas vinculadas al movimiento, el buen dormir, la comida y los vínculos cercanos

Dos mujeres sonrientes de cabello gris sentadas en un patio. Una vierte agua caliente de una pava de metal en un mate sostenido por la otra.
La longevidad y la calidad de vida se fundamentan en la actividad física, el descanso, la nutrición y los lazos sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La longevidad no depende de fórmulas experimentales ni de una acumulación de suplementos. De acuerdo con recomendaciones recogidas por GQ, la actividad física, el descanso, la alimentación y los vínculos personales forman la base para vivir más y con mejor calidad de vida.

El enfoque no apunta a conservar una apariencia juvenil a cualquier edad, sino a sostener capacidades que permitan atravesar el paso del tiempo con autonomía: levantarse de una silla, caminar, mantener el equilibrio, conservar la fuerza muscular y cuidar la salud mental.

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El psicólogo Ryan C. Warner propuso una lista de hábitos que, pese a ser breve, exige continuidad. La idea central es empezar con acciones sostenibles, sin importar la edad ni el punto de partida de cada persona.

1. El ejercicio combina fuerza, movimiento y trabajo cardiovascular

Una mujer con cabello canoso sonríe mientras sostiene una mancuerna negra con su mano derecha en un parque con árboles al fondo.
La regularidad en la actividad física prima sobre la intensidad inicial para lograr un hábito sostenible (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad física aparece como uno de los pilares de una vejez con mayor independencia. Mantener la musculatura es relevante para las tareas cotidianas, mientras que la movilidad y el equilibrio ayudan a preservar la capacidad de desplazarse con seguridad.

El entrenamiento de fuerza puede formar parte de esa rutina, pero el planteo incluye además ejercicio cardiovascular. Caminar a paso rápido, correr, nadar, andar en bicicleta o practicar un deporte son algunas alternativas para trabajar la capacidad cardiorrespiratoria.

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La recomendación no consiste en pasar de una vida sedentaria a entrenamientos intensos seis días por semana. El punto de partida puede ser una actividad disfrutable y compatible con la rutina personal. La regularidad tiene más peso que una exigencia inicial difícil de sostener.

Además, el movimiento favorece otros aspectos asociados al bienestar físico, como la conservación de huesos fuertes y una mejor respuesta del cuerpo ante las demandas diarias. Para quienes tienen enfermedades previas, lesiones o dudas sobre qué actividad realizar, es aconsejable consultar a un profesional de la salud antes de modificar sus hábitos de entrenamiento.

2. Dormir entre siete y ocho horas no garantiza un descanso reparador

Mujer mayor durmiendo plácidamente en su cama, con un libro, gafas y una taza sobre la mesa de noche en un dormitorio iluminado suavemente.
Un descanso reparador requiere mantener la continuidad de los ciclos de sueño sin interrupciones ni despertares frecuentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad de sueño es importante, aunque no es el único factor. El descanso debe permitir que el cuerpo se recupere y que la persona complete los ciclos de sueño con la menor cantidad posible de interrupciones.

Por eso, el objetivo no se reduce a cumplir con siete u ocho horas de sueño por noche. También importa la calidad: los despertares frecuentes, los horarios irregulares o las dificultades para conciliar el sueño pueden afectar la sensación de recuperación al día siguiente.

Entre las medidas habituales para cuidar ese descanso figuran respetar horarios relativamente estables, reducir el uso de pantallas antes de dormir, limitar estimulantes hacia el final del día y acondicionar el dormitorio como un espacio tranquilo y oscuro. Si los problemas persisten, la consulta médica puede ayudar a identificar sus causas.

3. Una alimentación variada prioriza alimentos frescos y poco procesados

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una dieta equilibrada prioriza los alimentos frescos y busca desplazar el consumo de productos ultraprocesados y alcohol (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nutrición es otro eje de los hábitos señalados. La orientación general propone una dieta basada en frutas, verduras, pescado, legumbres y cereales integrales, con variedad suficiente para cubrir las necesidades del organismo.

Este tipo de alimentación desplaza el consumo habitual de productos ultraprocesados y de alimentos con altas cantidades de azúcares refinados. También se recomienda evitar el alcohol, debido a sus efectos sobre la salud.

El esquema no requiere una búsqueda de perfección permanente. Un consumo ocasional de alimentos menos nutritivos no define por sí solo el estado de salud, aunque la frecuencia y la composición general de la dieta sí influyen en el largo plazo. Las necesidades alimentarias pueden variar según la edad, el nivel de actividad y condiciones médicas específicas.

4. Los vínculos personales también influyen en la calidad de vida

Cuatro adultos mayores sentados en una mesa de picnic con tazas de café y un cesto de frutas, conversando y riendo en un parque.
El psicólogo Ryan C. Warner indica que los vínculos personales contribuyen a sostener la salud mental y cognitiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidar la salud física no alcanza para responder por completo a la pregunta sobre cómo envejecer mejor. Los lazos con amistades, familiares, parejas y otros espacios de pertenencia ocupan un lugar relevante en el bienestar cotidiano.

Para Warner, las relaciones personales ayudan a sostener la salud mental y cognitiva, además de aportar compañía y apoyo en distintas etapas de la vida. La conexión con otras personas es un componente central de una vida saludable, especialmente en un contexto en el que crece la percepción de soledad.

Compartir tiempo, mantener conversaciones significativas, participar de actividades grupales o pedir ayuda cuando es necesario son formas concretas de fortalecer esos vínculos. La propuesta recogida por GQ reúne hábitos conocidos, pero remarca que su efecto depende de sostenerlos a lo largo de los años.

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