Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén identificaron que la proteína EOBV regula la proporción de compuestos aromáticos en las petunias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La misma maquinaria molecular que colorea una flor también moldea su perfume, según un estudio publicado en Plant Physiology

Investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén identificaron una proteína llamada EOBV que actúa como reguladora del equilibrio entre los compuestos aromáticos de las petunias. Al desactivar su gen mediante edición genética CRISPR/Cas9, las flores aumentaron la producción de sustancias asociadas con aromas a vainilla y clavo.

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Desde hace décadas, los botánicos saben que pigmentos y compuestos aromáticos de las flores se sintetizan a partir de las mismas materias primas. Sin embargo, la pregunta de si también comparten los mecanismos de regulación había permanecido abierta. Un equipo de la Facultad de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente Robert H. Smith de la Universidad Hebrea de Jerusalén encontró ahora una respuesta concreta: sí lo hacen.

El estudio, publicado en noviembre de 2026 en la revista Plant Physiology, fue dirigido por el Dr. Oded Skaliter bajo la supervisión del profesor Alexander Vainstein. El equipo demostró que la proteína EOBV —cuyo nombre proviene de las siglas en inglés de Emission of Benzenoids V— forma parte del complejo MYB–bHLH–WDR (MBW), un grupo de proteínas que hasta ahora se asociaba principalmente con el control de la pigmentación floral, en particular con la síntesis de antocianinas.

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La proteína EOBV forma parte del complejo molecular MBW, asociado tradicionalmente con el control de la pigmentación y la síntesis de antocianinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

EOBV actúa como un regulador que afina la mezcla de compuestos volátiles

La fragancia de una flor no es un compuesto único, sino una mezcla de decenas de sustancias volátiles en proporciones específicas. Para comprender qué papel cumple EOBV en esa mezcla, el equipo utilizó un sistema de edición genética basado en CRISPR/Cas9 de origen viral para generar líneas de petunias con el gen EOBV inactivado. Luego analizaron tanto los compuestos volátiles acumulados dentro de los pétalos como los que las flores liberan al aire.

Los resultados mostraron que, al eliminar la función de EOBV, la composición química del aroma se reorganizó de manera significativa. Los niveles de fenilpropenos —como el eugenol y el isoeugenol, responsables del característico olor a clavo— y de vainillina, compuesto central del aroma a vainilla, aumentaron. En paralelo, cayeron los de benzoato de metilo y benzaldehído, dos sustancias que suelen predominar en la fragancia natural de estas flores.

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El cambio no implicó activar o suprimir la producción de aromas en términos globales, sino redistribuir las proporciones entre los distintos compuestos: un ajuste fino sobre la receta química del perfume floral.

El gen C4H2 incrementa la derivación metabólica hacia aromas específicos cuando desaparece la represión transcripcional ejercida por EOBV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gen C4H2 explica cómo EOBV controla la vía aromática

Para entender el mecanismo detrás de ese reequilibrio, el equipo realizó ensayos de actividad del promotor dentro de las plantas. Los experimentos demostraron que EOBV actúa como represor transcripcional del gen C4H2, que dirige parte del flujo metabólico de la vía del ácido fenilpropanoide hacia la producción de ciertos compuestos aromáticos.

Cuando EOBV está activo, inhibe la expresión de C4H2, lo que limita la producción de fenilpropenos y vainillina. Al suprimir EOBV, esa inhibición desaparece, el gen C4H2 opera con mayor libertad y la vía metabólica deriva más material hacia esos compuestos. Los benzenoides, que dependen de una rama distinta de la misma ruta, disminuyen en consecuencia.

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Los autores también realizaron experimentos de supresión mediante silenciamiento génico (VIGS) de otros componentes del complejo MBW —las proteínas AN1 y AN11—, y observaron que su reducción también produjo un aumento en la emisión de varios volátiles, incluido un incremento de aproximadamente el doble en la producción de benzoato de metilo.

Los botánicos necesitan comprobar si el mecanismo regulador de EOBV opera en otras especies vegetales antes de su aplicación práctica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las flores sin EOBV resistieron mejor la reducción de tamaño bajo calor

El estudio reveló además una función inesperada de EOBV relacionada con el desarrollo floral ante el estrés térmico. El equipo cultivó plantas a dos rangos de temperatura: uno estándar, con 22 °C (72 °F) diurnos y 16 °C (61 °F) nocturnos, y otro más cálido, con 28 °C (82 °F) diurnos y 22 °C (72 °F) nocturnos.

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En condiciones de mayor calor, las flores silvestres —es decir, con EOBV funcional— redujeron su diámetro en aproximadamente un 12 %. Las flores con el gen EOBV inactivado, en cambio, mostraron una reducción de apenas el 6 %, la mitad que el control. Este hallazgo indica que EOBV también participa en rutas que modulan el desarrollo del órgano floral cuando las temperaturas se elevan, aunque los investigadores no determinaron aún el mecanismo exacto detrás de esa diferencia.

El sector de la floricultura comercial busca métodos para recuperar las fragancias que muchas especies perdieron durante la selección visual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento abre una nueva línea para el desarrollo de flores con perfiles aromáticos definidos

El vínculo molecular que el estudio establece entre la maquinaria de pigmentación y la regulación del aroma tiene implicaciones tanto para la biología básica como para aplicaciones en fitomejoramiento. La floricultura comercial busca desde hace décadas desarrollar variedades con fragancias más intensas o con perfiles aromáticos específicos; muchos cultivares modernos han perdido parte de su olor natural como consecuencia de la selección orientada al color y la forma.

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Antes de que estos hallazgos se traduzcan en aplicaciones prácticas, los investigadores señalan que será necesario verificar si mecanismos equivalentes al EOBV operan en otras especies florales y si los cambios en el perfil volátil producen características que resulten de interés para cultivadores y consumidores. Los autores tampoco pudieron establecer, en el marco de este estudio, si las flores con la mezcla aromática modificada serían percibidas como más intensas o más agradables por los polinizadores o por las personas.

El trabajo suma evidencia sobre la integración funcional de los llamados “rasgos vistosos” de las flores —color, aroma y desarrollo— y sugiere que el complejo MBW actúa como un nodo de coordinación entre ellos.

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