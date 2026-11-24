Los viajeros mayores de 50 años contratan el transporte terrestre antes de volar para evitar contratiempos tras el aterrizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En un escenario de crecimiento sostenido tanto del turismo receptivo como emisivo en Argentina, los pasajeros mayores de 50 años consolidan su peso en el mercado y redefinen las prioridades de movilidad. La previsibilidad, la seguridad y la comodidad reemplazan a la improvisación en el primer y último tramo del viaje.

En lugar de improvisar al bajar del avión, los mayores adelantan la contratación del traslado aeroportuario a la etapa de planificación para reducir imprevistos. Según explicó Germán Zannier, gerente de Operaciones de Mozio, a Infobae: “El transporte terrestre dejó de ser un aspecto secundario del viaje y pasó a formar parte de la organización general de la experiencia”.

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La Secretaría de Turismo nacional, indicó que las personas de entre 45 y 59 años representaron el 23% de los turistas internacionales que llegaron a Argentina en 2025. Ese rango etario también concentró el 21% del turismo interno y fue el segundo grupo que más viajó por el país, detrás de quienes tienen entre 14 y 29 años.

Las plataformas digitales permiten cotejar alternativas de transporte y recibir asistencia ante posibles demoras en los vuelos.

Los datos del INDEC aportan la dimensión del movimiento aéreo: en septiembre de 2026 ingresaron al país 432.200 turistas internacionales, un 15,3% más que en el mismo mes del año anterior. Entre los turistas que arribaron a la Argentina, Brasil encabezó el ranking con 113.800 personas. Después aparecieron Uruguay, con 78.100, y el grupo de países denominado Resto de América, con 59.800.

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Respecto a la modalidad de hospedaje, el 49 % de los extranjeros optó por hoteles, el 26,6% por la categoría alquiler de casa o departamento y un 20,8% recurrió a casa de familiares o amigos. Para el 60,5% de estos visitantes, el motivo principal del viaje fue la opción «vacaciones/ocio». A nivel económico, el gasto diario promedio por visitante extranjero en el país alcanzó los u$s94,5. Durante ese período, 613.100 residentes argentinos viajaron al exterior.

La reserva anticipada reduce la incertidumbre tras vuelos largos o llegadas nocturnas

La adopción de herramientas digitales refleja ese cambio de hábitos. Un estudio de la American Association of Retired Persons indicó que más de dos tercios de las personas mayores usan teléfonos inteligentes durante sus viajes, sobre todo para consultar mapas, contratar transporte, hacer reservas y buscar información local, aunque parte de los encuestados manifestó dificultades frente a la cantidad de aplicaciones y las interfaces poco intuitivas.

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Zannier ubicó el traslado terrestre dentro de una secuencia que comienza antes del vuelo. “El principal cambio está en una mirada más integral del traslado. Facilitar el acceso a distintas alternativas de transporte, comparar tarifas y reservar con anticipación permite a los viajeros tomar decisiones más informadas, reducir imprevistos y tener mayor control sobre sus itinerarios”, afirmó.

La reserva previa del traslado evita la negociación de tarifas en el aeropuerto y las dificultades con el idioma local. REUTERS/Hollie Adams

La planificación anticipada cobra más importancia luego de vuelos de larga distancia, escalas extensas o arribos nocturnos. Para este grupo, la reserva previa evita negociar tarifas al llegar, enfrentar barreras idiomáticas en el exterior o trasladar equipaje pesado sin un servicio definido.

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El gerente fue consultado sobre los criterios que influyen en la contratación de un traslado. “La elección del transporte terrestre está determinada por una combinación de factores que van más allá del costo”, sostuvo Zannier.

Entre esas condiciones, mencionó la posibilidad de identificar al proveedor, conocer quién será el chofer, verificar las tarifas y contar con asistencia para las valijas. La transparencia tarifaria, la puntualidad y la reducción de esperas o transbordos complejos forman parte de la evaluación del servicio.

Rosario y Córdoba amplían la demanda de traslados desde y hacia aeropuertos

El crecimiento de la conectividad aérea en el interior también modifica las necesidades de movilidad terrestre. “Cada nueva alternativa de vuelo genera también la necesidad de resolver cómo llegar al aeropuerto y cómo trasladarse desde allí hasta el destino final”, explicó Zannier al referirse a las oportunidades en Rosario y Córdoba.

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Según el ejecutivo, la expansión de rutas aéreas requiere opciones que contemplen distintos tipos de pasajeros: vehículos privados, vans familiares y servicios compartidos. Para los mayores de 50 años, la posibilidad de reservar esas alternativas antes de iniciar el recorrido permite organizar el viaje completo con mayor previsibilidad.

Un estudio de la American Association of Retired Persons reveló que más de dos tercios de los adultos mayores utilizan teléfonos inteligentes durante sus viajes. REUTERS/Joshua Lott/File Photo

Plataformas digitales para comparar, reservar y seguir el vuelo

Los mayores de 50 años incorporaron las reservas en línea como parte habitual de la preparación de un viaje, según Zannier. “Lejos de mantenerse al margen de la tecnología, utilizan plataformas online para comparar alternativas de transporte, consultar reseñas, conocer las tarifas y realizar reservas antes de salir de sus hogares”, afirmó.

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El uso de plataformas digitales está asociado a la búsqueda de autonomía y control sobre las condiciones del traslado. Los viajeros buscan concentrar en una sola interfaz las opciones de autos privados, vans, transportes compartidos o trenes expresos, además de contar con asistencia ante cambios o demoras en los vuelos.

“La digitalización de este segmento está vinculada principalmente con la búsqueda de autonomía, seguridad, eficiencia, confiabilidad y mayor control sobre la experiencia de viaje”, concluyó Zannier.