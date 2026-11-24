Donald Trump y Nayib Bukele durante la sesión inaugural del Escudo de las Américas, (Miami, Estados Unidos)

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Cuatro militares salvadoreños secuestrados en Haití puso en crisis a la Fuerza de Supresión de Pandillas que aprobó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para enfrentar al crimen organizado en la isla caribeña.

El 18 de octubre de 2026, a doce kilómetros de Puerto Príncipe, narcotraficantes de la banda 400 Mawozo y la coalición Viv Ansanm, atacaron a los cuatro militares de El Salvador que se desplazaban con un vehículo blindado.

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Desde ese momento, los efectivos salvadoreños están “desaparecidos en combate”.

Restos del ataque de las bandas criminales contra los vehículos de la Fuerza de Represión de Pandilla, (Puerto Príncipe, Haití)

Nayib Bukele es amigo personal y socio estratégico de Donald Trump en América Latina. Desde el comienzo de la administración republicana facilitó su agenda migratoria, una pieza clave en la política doméstica de Trump.

En este contexto, Bukele solicitó respaldo geopolítico y logístico a la Casa Blanca para desplegar una fuerza propia en Haití que permitiera recuperar a los cuatro militares secuestrados por las bandas que controlan el 80 por ciento de la isla.

Trump apoyó la iniciativa de Bukele, que en escasos días desplegó 2.100 soldados para reprimir a las organizaciones delictivas y recuperar a los miembros de la Fuerza Aérea de El Salvador que operaban bajo las órdenes de la ONU.

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La decisión política de Bukele, que tiene su correlato jurídico a través de un acuerdo diplomático entre El Salvador y Haití, puso en jaque la vigencia de la Fuerza de Supresión de Pandillas que aprobó el Consejo de Seguridad de la ONU.

En escaso tiempo, con partidas cercanas a los 40 millones de dólares, Bukele fue más efectivo que las Naciones Unidas con un presupuesto de casi 140 millones y el respaldo inicial de Estados Unidos.

Soldados salvadoreños patrullan las calles de Haití

La Casa Blanca ya tenía dudas acerca de la efectividad de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), pero la gestión inmediata de Bukele aumentó la posibilidad de un veto de Estados Unidos al proyecto cuando se debata su prórroga en marzo de 2027.

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En Haití conviven la Fuerza de Supresión de Pandillas de la ONU, la empresa privada Vectus Global que opera con las instrucciones del gobierno de Haití y los 2.100 soldados desplegados por Bukele.

En la Secretaría de Defensa y el Departamento de Estado concluyeron que son más efectivas las operaciones ejecutadas por Bukele y Vectus Global.

La Fuerza de Supresión de Pandillas está asfixiada por la burocracia de la ONU y por una perspectiva de liderazgo en el terreno que coincide con la urgencia y la necesidad represiva de Haití.

Trump diseñó la iniciativa Escudo de las Américas, y hace pocos días la OEA aprobó la convocatoria de los cancilleres del TIAR, a través de una iniciativa que lideró Estados Unidos.

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Son dos movimientos tácticos en la misma estrategia regional: Washington cree que hay que profundizar la ofensiva contra las bandas trasnacionales, y para ello promueve el Escudo de las Américas y la normativa prevista en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

Desde esta perspectiva, Bukele y su decisión de enviar tropas a Haití significan un caso testigo para la administración republicana.

Si la ONU no funciona para mitigar a los narcotraficantes en la región, Trump busca una variable distinta que puede liderar el Escudo de las Americas apalancado sobre la experiencia de Bukele en Haití.

Vehículos blindados de transporte de personal de la Fuerza de Supresión de Pandillas patrullan las calles de Puerto Príncipe, (Haití)

En Washington tienen un informe presentado por expertos en Haiti al Consejo de Seguridad de la ONU, que describe en detalle la crisis institucional en la isla caribeña.

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Ese dossier de 95 páginas, presentado a principios de septiembre en New York, explicita la situación en Haiti y es un argumento sólido que respalda la posible decisión de Trump respecto a la continuidad del proyecto GSF de Naciones Unidas.

El informe de los expertos en Haití sostiene lo siguiente:

-“La ausencia de una estrategia nacional de seguridad dificulta la adopción de un enfoque integral para luchar contra las bandas, el establecimiento de prioridades entre los objetivos y la gestión de los recursos”.

-“El hecho de que no se contara con una estrategia nacional de seguridad, los escasos recursos y los persistentes vínculos entre las bandas y las principales partes interesadas siguieron limitando la respuesta general en materia de seguridad”.

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-“La magnitud de los problemas de seguridad, a lo que se suma la escasa capacidad de las instituciones nacionales, desembocó en la adopción de una respuesta fragmentada en lo referente a la seguridad y en la proliferación de agentes armados.

-“Por un lado, el planteamiento de seguridad del Gobierno depende en gran medida de agentes internacionales, entre los que se cuentan un contratista militar privado extranjero y la Fuerza de Represión de las Bandas, cuyas operaciones comenzaron en junio. Por otro lado, la población recurre cada vez más a grupos de autodefensa, empresas de seguridad privadas y la Brigada de Seguridad de las Áreas Protegidas para cubrir el vacío de seguridad.

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El ex policía Jimmy "Barbeque" Cherizier, líder de la alianza de bandas "G9", (Puerto Príncipe, Haití)

-“Aunque los grupos de autodefensa constituyen la principal barrera frente a los ataques de las bandas en muchas zonas, algunos de ellos estaban implicados en actividades delictivas y violaciones de los derechos humanos y pueden perpetuar el ciclo de violencia del país al contribuir a la formación de la próxima generación de bandas”.

-“A pesar de la intensificación de las operaciones de seguridad de las autoridades haitianas, para lo cual se contó con el apoyo de un contratista militar privado, las bandas han demostrado una considerable resiliencia y capacidad de adaptación, sobre todo gracias al respaldo de un ecosistema de actores que tienen un interés en las actividades de las bandas.

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-“Entre ellos figuran determinados agentes políticos, económicos y de seguridad que respaldan a las bandas cuando esto redunda en beneficio de sus intereses, así como los intermediarios a los que recurren”. I

-“Entre octubre de 2025 y abril de 2026, 3.165 personas perdieron la vida y 1.551 resultaron heridas como consecuencia de la violencia armada; el 65 % de las bajas se registraron durante operaciones de seguridad y el 30 %, en el marco de ataques de bandas”.

-“Las bandas lideradas por personas designadas siguieron cometiendo graves abusos de derechos humanos, como asesinatos, actos de violencia sexual y de género, secuestros a cambio de rescate, reclutamiento forzoso de niños, destrucción de bienes y extorsión”.

-“El Gobierno ha comenzado a registrar a los denominados Brigadiers de Paix y pretende crear un mecanismo para regular e integrar la participación ciudadana en la prevención en materia de seguridad dentro de un marco institucional. Sin embargo, numerosos miembros participan en actividades delictivas, siguen contando con armas y financiación ilegales y pueden perpetuar los ciclos de violencia al contribuir a la formación de la próxima generación de bandas”.

Estudiantes haitianas van al colegio protegidas por las fuerzas militares que desplegó Bukele, (Puerto Príncipe, Haití)

-“El reclutamiento de niños por parte de las bandas en Haití siguió aumentando a un ritmo alarmante durante el período sobre el que se informa”.

-“Se han denunciado ejecuciones sumarias de niños presuntamente vinculados a bandas, que fueron efectuadas por las fuerzas de seguridad y grupos de autodefensa. A raíz de la intensificación de las operaciones de seguridad y el inicio de las operaciones de la Fuerza de Represión de las Bandas, la situación de los niños que forman parte de las bandas constituye una preocupación acuciante”

-“En las entrevistas celebradas con especialistas en derechos humanos y personal médico que trabajaba en diferentes establecimientos de salud de Puerto Príncipe se puso de manifiesto que el número de casos de violencia sexual y de género había aumentado desde principios de 2026.

- “En Puerto Príncipe, Médicos Sin Fronteras atendió a 2.485 víctimas de violencia sexual entre enero y mayo de 2026. De ellas, el 72 % habían sido violadas por hombres armados, y el 64 % de los casos se referían a violaciones en grupo. La gran mayoría de las víctimas eran mujeres y niñas, y el 16 % eran menores de edad. Se notificaron casos concretos de niños de 8, 9 y 10 años”.

En marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que debatir la continuidad de su proyecto en Haití. Estados Unidos analiza su posición hacia adelante, y elogia la propuesta de Bukele para terminar con las bandas criminales en la isla caribeña.