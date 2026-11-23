El cantante Raphael presentó su espectáculo Raphaelísimo en Argentina con un repertorio que abarcó más de seis décadas de trayectoria. José Ruiz - Europa Press

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Cada vez que Raphael aparece sobre un escenario alguien canta antes que él. A veces es una mujer que conoce de memoria cada estrofa, una madre que acompaña a su hija o una abuela que comparte la función con sus nietos. También hay hombres que permanecen sentados, atentos, con la expresión concentrada de quienes llegaron preparados para una despedida. Pero cuando suenan los primeros acordes, el público deja de comportarse como un conjunto de espectadores. Las canciones son memoria compartida.

Eso ocurrió durante la reciente visita del cantante español a la Argentina. En el marco de su espectáculo Raphaelísimo, el artista recorrió un repertorio construido a lo largo de más de seis décadas. La voz, los movimientos y la interpretación volvieron a ocupar el centro de una puesta que combinó luces, pantallas y acompañamiento orquestal. Hubo clásicos, homenajes a figuras de la canción francesa y una incursión en el tango con “Malena”.

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En las butacas convivían distintas edades. Las mujeres que habían escuchado sus canciones durante la juventud estaban acompañadas por sus hijas y nietas. Algunos espectadores conocían cada movimiento del artista; otros descubrían por primera vez una forma de interpretar que no responde a los códigos actuales de la música popular. El show mostró cómo una figura puede atravesar generaciones sin perder el vínculo con quienes la acompañaron desde el comienzo.

Raphael tiene 83 años. Su presencia en el escenario muestra una transformación que excede su carrera: la de una generación que llega a la madurez con otros hábitos, expectativas y proyectos. La carrera del artista comenzó cuando todavía era un niño y se consolidó durante la década de 1960. Desde entonces, atravesó cambios en la industria discográfica, en los formatos de escucha y en las formas de construir una figura pública. Mientras buena parte de la música popular modificaba sus lenguajes, él mantuvo una identidad interpretativa reconocible. Su repertorio no quedó detenido en una época: siguió circulando en radios, plataformas digitales, programas de televisión y espectáculos en vivo.

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El recital en Buenos Aires reunió a distintas generaciones familiares en torno a temas como Yo soy aquel, Mi gran noche y Escándalo. EFE/Archivo/Zipi

En la Argentina, esa permanencia se hizo visible en la respuesta del público. “Yo soy aquel”, “Mi gran noche”, “Estuve enamorado” y “Escándalo” forman parte de un repertorio que ya no pertenece exclusivamente al momento en que fueron publicados. Son canciones que pasaron de una generación a otra. Algunas llegaron a los espectadores por sus padres; otras, por la televisión, las reuniones familiares o la repetición de una melodía que terminó incorporada a la memoria colectiva.

Durante el concierto, Raphael también se acercó a los espectadores. En un momento advirtió a un niño que estaba próximo a un cable: “Cuidado con ese cable, mi niño”. La frase, breve y alejada de cualquier gesto solemne, introdujo una situación cotidiana en medio de una presentación de gran despliegue escénico.

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La fragilidad física y la potencia interpretativa convivieron durante la función. Algunas canciones las interpretó sentado. En otras, recuperó los movimientos que forman parte de su lenguaje escénico. “Escándalo” permitió verlo desplegar su gestualidad, mientras la orquesta acompañaba una voz que continuaba siendo el principal instrumento de comunicación con el público.

El diagnóstico de linfoma y el regreso a los escenarios

En diciembre de 2024, Raphael fue diagnosticado con un linfoma cerebral primario, después de haber sido ingresado en un hospital de Madrid. Los estudios descartaron inicialmente un ictus y permitieron identificar dos nódulos en el hemisferio izquierdo del cerebro. Recibió tratamiento durante la internación, obtuvo el alta diez días después y continuó con atención ambulatoria y un período prolongado de reposo.

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En los meses siguientes, su entorno comunicó una evolución favorable. En abril de 2025, el propio artista aseguró que se encontraba «muy bien». Dos meses después, retomó la actividad musical con autorización médica.

El regreso formó parte de una trayectoria en la que la continuidad profesional aparece como una decisión sostenida. Para un artista que lleva más de seis décadas sobre los escenarios, volver a cantar es recuperar una actividad que organiza su vida.

La serie biográfica Aquel de Netflix recreó la vida de Raphael con Javier Morgade en la juventud y Carlos Santos en la etapa adulta.

Una nueva indisposición en La Coruña

Días después de su presentación en Argentina, una nueva indisposición interrumpió esa continuidad. Raphael tenía previsto actuar en La Coruña, en el noroeste de España. Apenas treinta minutos antes del comienzo del concierto, se sintió mal. Según la información difundida, sufrió una subida de tensión y taquicardias y recibió asistencia sanitaria. La presentación fue cancelada y el cantante pasó la noche en observación en un hospital de la ciudad.

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A la mañana siguiente comunicó que había recibido el alta médica. “Afortunadamente, tras las revisiones médicas, todo está bien y ya me encuentro mucho mejor”, escribió en un mensaje dirigido a sus seguidores.

También explicó por qué no había subido al escenario: “Mi estado de salud no me permitía subirme al escenario en las condiciones que merecéis”. Y agregó: “Siento muchísimo no haber podido acompañaros anoche”. El mensaje terminó con un agradecimiento por las muestras de afecto y una frase destinada a llevar tranquilidad: estaba bien.

“Aquel”, la serie biográfica en Netflix

El concierto en Argentina llegó en un momento en que una ficción también participa de la construcción de la memoria colectiva y afectiva. El estreno de Aquel, la serie biográfica de Netflix, recupera distintos momentos de su historia personal y artística. La producción recorre escenarios como Madrid, Las Vegas, Moscú, París y Acapulco, y reconstruye tanto su dimensión pública como sus conflictos y vínculos personales. Dos actores interpretan diferentes etapas de su vida: Javier Morgade encarna al cantante durante su juventud y Carlos Santos lo representa en la adultez.

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Los médicos diagnosticaron a Raphael con un linfoma cerebral primario en diciembre de 2024 tras identificar dos nódulos en el cerebro. EFE/ Emilio Naranjo

Que una historia iniciada hace más de seis décadas vuelva a convertirse en material audiovisual también habla de la vigencia. Raphael es un personaje de la cultura popular cuya trayectoria puede ser revisitada por quienes estuvieron allí desde el comienzo y por quienes se acercan a ella desde el presente. Al igual que el público que pobló el Gran Rex porteño. La permanencia sobre los escenarios transmite el deseo de continuar haciendo aquello que da sentido a la propia identidad.

Al final quedó una frase que es una declaración de principios: “Yo sigo, no sé adónde”. Allí conviven la incertidumbre y la decisión de continuar. La edad no clausura los proyectos.

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Raphael volvió a un hospital después de haber regresado a los escenarios. Recibió el alta, agradeció los mensajes y transmitió tranquilidad. Entre ambos episodios está el hombre de 83 años frente a un público que conoce sus canciones desde hace más de seis décadas, pero que también las comparte con quienes llegaron mucho después. El tiempo pasó. Las canciones siguen sonando.

"Como yo te amo", por Raphael y Rocío Jurado