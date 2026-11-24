Todos trabajaban vendiendo marihuana y cuidando las plantaciones de una organización narco chilena.

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La investigación de más de un año por la desaparición de cuatro ciudadanos colombianos en la comuna de Casablanca (80 kms al noroeste de Santiago), comienza a cerrarse luego de que las autoridades confirmaran el hallazgo de sus cuerpos desmembrados y repartidos en distintos puntos de la comuna de Petorca (200 kms al norte de Santiago).

Se trata de Davison Orobio Angulo, de 37 años, cuyo rastro se perdió el 29 de septiembre de 2025; Miguel Ángel Sinisterra Vallecilla, de 35 años, (desaparecido en la misma fecha); Paula Andrea García Caicedo, de 29 años, reportada como desaparecida el 3 de octubre de 2025, y José Duván Sinisterra Castillo, adolescente de solo 15 años, quien también desapareció ese mismo día.

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El caso también registra cuatro detenidos, quienes estarían vinculados a una organización criminal chilena dedicada al tráfico de drogas. Dos de ellos permanecen en prisión preventiva por esta causa, mientras que otro involucrado se encuentra recluido por un delito diferente y deberá ser reformalizado durante la próxima semana.

Entre los detenidos figura Jordan Cruz Ocares, sindicado como el presunto cabecilla de la organización, quien enfrentará esta jornada el correspondiente control de detención ante el Juzgado de Garantía de Casablanca.

Sus cuerpos fueron repartidos en distintos puntos de la comuna de Petorca.

Ajuste de cuentas

De acuerdo a antecedentes de la investigación, los ciudadanos colombianos trabajaban vendiendo marihuana y cuidando las plantaciones de la banda. Una de las principales hipótesis apunta a un conflicto al interior de la estructura y según informó La Tercera, la Fiscalía investiga si el crimen fue una represalia luego de que las víctimas presuntamente se apropiaran de droga o dinero que no les pertenecía.

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Los cargos que persigue la Fiscalía incluyen asociación criminal para el tráfico de drogas, tráfico ilícito de estupefacientes, tres delitos de secuestro calificado con homicidio y uno de sustracción de menor con homicidio.

Por ahora, las diligencias continúan para establecer el grado de participación de cada uno de los imputados y esclarecer las circunstancias en que se produjeron los cuatro asesinatos.