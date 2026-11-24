El Desfile de Macy’s celebrará su edición número 100 en Manhattan con la participación de más de 11.000 voluntarios. (REUTERS/Jeenah Moon)

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El Desfile de Macy’s celebrará su edición número 100 el jueves 26 de noviembre de 2026 en Manhattan, Nueva York. La actividad reunirá carrozas, bandas musicales, personajes gigantes y artistas invitados en una jornada que marca un siglo de esta tradición, con una programación especial por el aniversario.

La celebración contará con más de 11.000 voluntarios y participantes, además de una selección de espectáculos de Broadway y presentaciones musicales. La transmisión nacional estará a cargo de NBC y Peacock, mientras que Telemundo ofrecerá una emisión en español. El recorrido comenzará a las 8:30 h (ET), en el Upper West Side y terminará frente a la tienda principal de Macy’s en Herald Square.

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Las condiciones meteorológicas podrían modificar uno de los elementos más reconocibles del evento: los globos gigantes. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) emitió una vigilancia por vientos fuertes para el área metropolitana de Nueva York durante el jueves, por lo que las autoridades deberán evaluar si las condiciones permiten que las figuras inflables recorran las calles de Manhattan.

La historia detrás de las 100 ediciones

La primera edición se realizó en 1924, bajo el nombre de Macy’s Christmas Parade. La iniciativa fue organizada por empleados de la compañía, quienes recorrieron las calles de Nueva York con carrozas, bandas musicales y animales del Zoológico de Central Park. La actividad concluyó con la llegada de Santa Claus a la tienda de Herald Square, un momento que quedó como parte de la tradición.

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Aunque transcurrieron 102 años desde aquella primera celebración, la edición de 2026 será la número 100. La diferencia se explica porque el desfile fue suspendido durante tres años consecutivos, entre 1942 y 1944, debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante ese período, Macy’s destinó materiales como el caucho a las necesidades del esfuerzo bélico estadounidense.

Los globos gigantes se incorporaron en 1927. Una de las primeras figuras fue Felix the Cat, que marcó el comienzo de uno de los elementos más reconocibles del evento. El artista y titiritero Tony Sarg también tuvo un papel importante en el desarrollo de las primeras figuras inflables y carrozas.

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Como parte de las actividades conmemorativas, Macy’s incorporó una carroza llamada “Macy’s Tony Sarg’s Amazing Marionettes”, en homenaje al artista. La compañía también presentó el libro Let’s Have a Parade: Celebrating 100 Macy’s Parades, que reúne momentos destacados de la historia de la celebración.

Por su parte, NBC estrenó el documental America’s Parade: 100 Years of Macy’s Thanksgiving Day Parade el 20 de noviembre. La producción recorre los orígenes del evento, sus principales figuras y el trabajo de los equipos encargados de construir los globos y las carrozas. El programa quedó disponible en Peacock.

Nueve elencos de producciones teatrales de Broadway presentarán un espectáculo conjunto de diez minutos en honor al aniversario. (REUTERS/Jeenah Moon)

Los globos y personajes nuevos del centenario

La edición número 100 contará con un récord de 100 elementos inflables, entre globos gigantes, figuras de menor tamaño y otras estructuras diseñadas para el recorrido. La selección combinará personajes nuevos con figuras que ya formaron parte de distintas etapas de la historia del desfile.

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Entre las incorporaciones anunciadas figuran Bluey, Buckaroo Bob the Minion, Earl the Squirrel, Hello Kitty Big Apple, Joe Cool y Woodstock, del universo de Peanuts. También estarán Sorcerer’s Apprentice Mickey, inspirado en El aprendiz de brujo de Disney, y Underdog, además de Billie Brightpaw, un oso creado por Macy’s Studios para celebrar el centenario.

La programación también recuperará personajes conocidos por varias generaciones. La carroza “Macy’s All Stars” reunirá figuras que participaron en ediciones anteriores, como Bugs Bunny, Scooby-Doo, Sonic the Hedgehog, Popeye, Olive Oyl, Bullwinkle J. Moose, Arthur, Curious George y las Tortugas Ninja. También aparecerán personajes de Adventure Time, entre otros.

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Las carrozas tendrán propuestas de distintas marcas y franquicias. Entre las nuevas producciones anunciadas se encuentran Dashing All the Way, de DoorDash; Hogwarts Holiday, de HBO, inspirada en el universo de Harry Potter; Mr. Peanut Power Plant, de Planters; Purina Dog Chow Salute to Service Dogs, dedicada a los perros de servicio; y Road Trip to Parade, de Geico.

La programación incluirá además la carroza de las marionetas de Tony Sarg, que recuperará parte del estilo artístico de los primeros años del desfile.

Los artistas confirmados para el desfile

La programación musical incluirá artistas de distintos géneros y generaciones. Entre los nombres anunciados por NBCUniversal figuran Megan Moroney y Teddy Swims, quienes ofrecerán presentaciones desde Herald Square, además de Natasha Bedingfield, Feid, Queen Latifah, Wyclef Jean, JoJo, Natalie Merchant, Icona Pop, Indigo Girls y Jimmy Fallon & The Roots.

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La lista también incluye a Baha Men, Blues Traveler, DEVO, Mckenna Grace, Il Volo, Jamie Miller, Ryan Peter Murphy, Keke Palmer, Anthony Ramos, RIIZE y Smash Mouth. EJAE tendrá una presentación especial y Megan Hilty encabezará un homenaje musical a Dolly Parton.

La transmisión contará con la participación de las Radio City Rockettes, el grupo de danza conocido por sus espectáculos de precisión y coreografías sincronizadas en Nueva York.

La cartelera musical incluirá presentaciones de Queen Latifah, Feid, Teddy Swims y las Radio City Rockettes. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Nueve musicales de Broadway en el segmento especial del centenario

Uno de los segmentos especiales será el All-Star Broadway Thanksgiving Day Celebration, una presentación conjunta que reunirá a elencos y artistas de nueve producciones teatrales en una actuación preparada para el aniversario.

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Los espectáculos confirmados son:

The Book of Mormon .

Chicago .

Aladdin .

Hamilton .

The Lost Boys .

Rent .

The Rocky Horror Show .

Schmigadoon! .

Wicked.

La presentación tendrá una duración aproximada de 10 minutos y estará introducida por Julianne Hough. El repertorio combinará canciones de distintas épocas de Broadway, como parte de un homenaje a la relación histórica entre el teatro musical y el desfile.

El recorrido por Manhattan y los puntos de acceso para el público

El desfile comenzará en West 77th Street y Central Park West, en el Upper West Side de Manhattan. Desde allí avanzará hacia el sur por Central Park West hasta Columbus Circle, continuará por Central Park South y luego descenderá por la Sexta Avenida.

El punto de llegada estará en Herald Square, frente a la tienda principal de Macy’s, en la calle 34. El trayecto tendrá una extensión aproximada de 2.5 millas, equivalentes a unos cuatro kilómetros, y la actividad está programada entre las 8:30 h (ET) y las 12:00.

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La organización habilitará sectores para que el público observe el paso de los globos, las carrozas y las bandas musicales. Sin embargo, no todas las zonas del recorrido tendrán acceso para espectadores, por lo que quienes planeen asistir deberán consultar las indicaciones de los organizadores y las autoridades locales.

La ciudad de Nueva York también anunció cierres de calles durante las horas previas y el desarrollo del evento. Según el documento del Ayuntamiento, Central Park West tendrá restricciones entre las calles 72 y 88, mientras que la Sexta Avenida permanecerá cerrada en distintos tramos entre las calles 23 y 58.

La calle 34 también tendrá restricciones entre las avenidas Quinta y Novena. Los horarios de cierre comenzarán desde la noche del miércoles 25 y la madrugada del jueves 26, con variaciones según cada sector. Las autoridades advirtieron que las medidas podrían modificarse por decisión de la Policía de Nueva York.

Las cadenas NBC, Peacock y Telemundo ofrecerán la cobertura televisiva del evento en inglés y español. (REUTERS/Jeenah Moon)

La transmisión en NBC, Peacock y Telemundo desde las 8:30

La transmisión comenzará el jueves 26 de noviembre a las 8:30 h (ET), y estará disponible en NBC y Peacock. Telemundo ofrecerá una emisión simultánea en español, conducida por Andrea Meza, Aleyda Ortiz y Clovis Nienow.

La cobertura de NBC estará a cargo de Savannah Guthrie, Hoda Kotb y Al Roker, quienes regresarán como presentadores. La cadena también programó una retransmisión a las 14:00 h (ET), para quienes no puedan seguir la emisión de la mañana.

La transmisión original se extenderá hasta las 12:00 y mostrará las actuaciones musicales, las carrozas, los globos y el espectáculo especial de Broadway.

Además, NBC emitirá el miércoles 25 de noviembre, a las 20:00 h, el programa Countdown to Macy’s Thanksgiving Day Parade, que ofrecerá un adelanto de los preparativos y de las figuras que participarán en la edición número 100.

Los límites de viento que pueden dejar los globos en tierra

Las condiciones meteorológicas representan uno de los principales factores de incertidumbre para el desarrollo del desfile. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una vigilancia por vientos fuertes para el área metropolitana de Nueva York, vigente desde las 10:00 del jueves 26 hasta la 1:00 del viernes 27.

El organismo prevé que las ráfagas podrían alcanzar las 60 millas por hora (97 km/h), especialmente en sectores de Long Island y el área metropolitana de Nueva York. Los vientos más intensos podrían registrarse durante la tarde y las primeras horas de la noche, aunque las condiciones comenzarán a deteriorarse desde la mañana.

También se esperan lluvias moderadas y localmente intensas. El pronóstico contempla acumulaciones de entre 25 y 50 mm (1 y 2 pulgadas), con posibilidad de registros aislados de hasta 75 mm (3 pulgadas). Las precipitaciones podrían comenzar durante la mañana y aumentar en intensidad durante la tarde.

Estas condiciones son relevantes porque los globos gigantes tienen límites específicos de operación. Las normas de seguridad establecen que no pueden volar si los vientos sostenidos superan los 37 km/h (23 mph) o si las ráfagas exceden los 55 km/h (34 mph).

Cuando se superan esos valores, las autoridades pueden ordenar que las figuras inflables vuelen a menor altura, se mantengan más cerca del suelo o permanezcan fuera del recorrido. La decisión depende de las mediciones realizadas durante el evento y de las condiciones registradas en distintos puntos de Manhattan.

La Policía de Nueva York tiene la autoridad para determinar si los globos pueden continuar en el desfile. La evaluación también contempla las corrientes de aire que se producen entre los edificios, ya que pueden generar ráfagas más intensas en determinadas calles y avenidas.

Por ahora, la vigilancia meteorológica no representa una orden de cancelación del evento. El desfile mantiene su horario previsto, aunque la participación de los globos gigantes dependerá de las condiciones que se registren durante la mañana del jueves.