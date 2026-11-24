El encuentro se dio por la mañana en la Casa Rosada.

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En otro acercamiento a un referente de la derecha conservadora internacional afín a Donald Trump, Javier Milei recibió esta mañana en la Casa Rosada a su par de Polonia, Karol Nawrocki. Fue el primer recibimiento a un mandatario polaco en el país en más de 30 años, y una de las pocas visitas de un líder europeo durante la gestión libertaria.

La reunión bilateral se produjo a las 11 en el despacho presidencial de la Casa Rosada, con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno. El mandatario europeo, historiador y exboxeador amateur, fue recibido en la explanada de la Casa de Gobierno por la Fanfarria Militar Alto Perú del Regimiento de Granaderos a Caballo. Luego se trasladó al Salón Blanco, donde lo esperaba Milei. Antes de que concluyera la actividad, ambos se fotografiaron juntos, y Milei aportó su motosierra dorada a la postal.

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La de Nawrocki es la primera visita oficial de un presidente polaco a la Argentina en 31 años, desde el viaje que realizó Lech Walesa en 1995. Se produce a pocas semanas de la cumbre del G20, que se realizará el 14 y 15 de diciembre en Miami (y a la que Milei asistiría, aunque fuentes oficiales aún no lo confirmaron).

Polonia, que no es miembro permanente del organismo, busca incrementar su participación en los principales foros de discusión económica internacional. De hecho, su visita al país se inscribe en ese interés. “El primer objetivo, y el fundamental, es mantener conversaciones en el seno del G20 de cara a la próxima cumbre del grupo en Miami”, dijo anteayer el jefe de la Oficina de Política Internacional de la Presidencia polaca, Marcin Przydacz, durante una conferencia de prensa. El objetivo de Nawrocki es que Polonia tenga un asiento propio en el foro, independientemente de su pertenencia a la Unión Europea, que ya integra el G20 como bloque.

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Milei posó con Nawrocki y su motosierra dorada

Desde Polonia hablaron también de una ampliación de las relaciones comerciales, cooperación económica y las cuestiones relativas a la seguridad internacional y energética. También manifestaron interés en compartir con la administración libertaria la experiencia de la transición de su país del comunismo a una economía de mercado.

La relación con Nawrocki, que llegó al poder el año pasado, le interesa a Milei en tanto es uno de los dirigentes europeos más afines a Trump, y uno de los más férreos detractores de Vladimir Putin, aunque mantiene diferencias con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky.

Durante la campaña electoral había sido recibido por Trump en la Casa Blanca. El republicano celebró públicamente su victoria y, una vez que asumió, volvió a invitarlo a Washington.

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A pesar de las diferencias entre sus concepciones respecto del rol del Estado en la economía, Milei y Nawrocki comparten su rechazo a las agendas progresistas en materia de género y sus cuestionamientos a determinadas políticas ambientales. También coinciden en la reivindicación de Estados Unidos como aliado estratégico.

Donald Trump y el presidente de olonia, Karol Nawrock, durante una reunión en el Salón Oval de la Casa Blanca (Foto: Reuters / Brian Snyder/File Photo)

Sin embargo, ese alineamiento no se traduce necesariamente en posiciones idénticas frente a los principales conflictos internacionales. Nawrocki reivindica la asistencia militar a Ucrania frente a la invasión rusa, pero mantiene reparos respecto de la incorporación de ese país a la OTAN y a la Unión Europea. También cuestiona los beneficios sociales que reciben los refugiados ucranianos en territorio polaco.

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Con respecto a Israel, Nawrocki mantiene una posición más distante de la de Milei. Si bien reconoce el derecho del Estado israelí a defenderse de los ataques terroristas de Hamas, reclamó que la administración de Benjamin Netanyahu respete el derecho internacional humanitario en Gaza. En sus dos intervenciones ante la Asamblea General de la ONU, en 2025 y 2026, ratificó su respaldo a una solución de dos Estados y se pronunció a favor de la protección de la población civil.

Ayer, el mandatario visitó la sede de la Unión de los Polacos en la Argentina, que este año celebra su centenario, y entregó distinciones a representantes de la comunidad por su contribución al fortalecimiento de los vínculos entre ambos países y a la difusión de la cultura polaca. Esta mañana, antes de trasladarse a la Casa Rosada, participó de una ceremonia en homenaje al general San Martín en la plaza de Retiro, con Quirno.

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Con el mismo objetivo de avanzar en las relaciones con el G20, Nawrocki continuará su gira sudamericana en Chile, donde será recibido por José Antonio Kast, otro de los dirigentes de derecha de la región con los que Milei mantiene afinidad.

La visita de Nawrocki se suma a la acotada lista de mandatarios europeos que viajaron a Buenos Aires para reunirse con Milei desde su llegada al poder. Además del francés Emmanuel Macron, que estuvo en la Casa Rosada en noviembre de 2024, el libertario recibió a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de sus principales aliadas políticas en el Viejo Continente. En diciembre de 2023, en ocasión de su asunción, también había recibido al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

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