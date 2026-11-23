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Hay palabras que parecen llegar con instrucciones de uso. “Tercera edad” sugiere un torneo de bochas, “adultos mayores”, una casilla de formulario, “seniors”, una gerencia con café de máquina. Y “silvers” —literalmente, plateados— es una forma elegante, halagüeña incluso, de decir “personas mayores” y de que nos sintamos parte de algo colectivo.

La elección del nombre no es un detalle menor. Cada época busca una palabra que le permita hablar de la vejez sin nombrarla de frente. La palabra nueva se instala, se desgasta y acaba cargando con parte del prejuicio que pretendía evitar. Se cambia el cartelito de la góndola y el frasco sigue en el mismo lugar. El problema, al final, no es solo cómo llamamos a las personas, sino qué imaginamos cuando las vemos.

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Entonces, ¿qué es un silver? En el uso corriente, la palabra nombra a personas de edad madura o avanzada, aunque no hay una edad universal de ingreso ni una credencial que habilite a usarla. El límite cambia según el país, el estudio o el negocio. La expresión “economía plateada”, en cambio, tiene un sentido más concreto: reúne las actividades económicas vinculadas con las necesidades y oportunidades de las personas mayores, desde salud y transporte hasta turismo, educación y tecnología.

La escala del fenómeno explica por qué la palabra circula cada vez más. La Organización Mundial de la Salud estima que en 2050 habrá 2.100 millones de personas de 60 años o más en el mundo: casi el doble que en 2020. La Comisión Europea calcula que la economía plateada europea alcanzó los 5,7 miles de millones de euros. Son cifras capaces de despertar el interés de cualquier empresa aunque todavía no garantizan que esa empresa sepa a quién tiene delante.

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Conciliábulo de adultos mayores antes de emprender una caminata. Escena cada vez más frecuente en los parques de las ciudades

Porque cumplir años no convierte a nadie en un segmento de mercado perfectamente ordenado. Entre los 60 y los 100 puede haber cuatro décadas de diferencia: una distancia suficiente para que cambien los proyectos, el estado de salud, los ingresos y las responsabilidades. A los 65, alguien puede estar preparando una maratón, abriendo un negocio, cuidando a sus padres o tratando de llegar a fin de mes. A los 85, otra persona puede tener sus propios planes, sus obligaciones y sus deseos. Y dos personas de la misma edad pueden llevar vidas que apenas se parecen. La edad sirve para armar estadísticas, para describir una vida concreta hace falta bastante más.

El mercado, sin embargo, suele preferir las categorías sencillas. A veces le habla a la gente mayor con una crema que promete devolverle la piel de los veinte: primero te vendo el producto, después, si funciona, te pido que dejes de parecerte a vos mismo. Es una invitación curiosa: para atender al cliente, la marca empieza por sugerirle que su aspecto actual necesita reparación.

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También es fácil imaginar que todas las personas mayores tienen tiempo libre, ahorros y ganas de viajar. La realidad es más variada y menos cómoda para los folletos. Hay quienes cuentan con recursos y quienes ajustan las cuentas, quienes siguen trabajando por gusto y quienes no pueden permitirse dejar de hacerlo. Algunas personas cuidan a sus nietos, a sus parejas o a sus propios padres. Otras enfrentan problemas de salud o viven solas. Hablar de “los silvers” como si compartieran una única necesidad es una manera eficiente de no mirar demasiado de cerca.

Después del retiro, algunos silvers se quedan en sus casas en pantuflas mientras que otros salen a los caminos. Un matrimonio mayor en el Camino de Santiago

Algo parecido ocurre con la tecnología. Se repite que las personas mayores “no entienden” los aparatos, pero a menudo lo que no se entiende es por qué para consultar un menú hay que escanear un código, instalar una aplicación, crear una contraseña y aceptar unas condiciones redactadas en una letra que parece diseñada para lectores con lupa profesional. Quien hoy ronda los setenta atravesó, en una sola vida, el teléfono a disco, el casete, el fax, el correo electrónico, el celular inteligente y el banco metido en una pantalla. Cambió de época sin cambiar de barrio. Que una interfaz le resulte confusa no prueba que le falte capacidad: quizá al diseñador le faltó una buena pregunta.

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Los jóvenes suelen tener más práctica con ciertas pantallas, pero la familiaridad no es lo mismo que la comprensión. Pulsar botones a toda velocidad no convierte a nadie en especialista, del mismo modo que saberse de memoria el menú de una aplicación no significa entender qué hace con nuestros datos. A veces se confunde la destreza para deslizar el dedo con una especie de superioridad tecnológica. El dedo, por rápido que sea, no viene con título universitario.

La jubilación también heredó reglas de otro tiempo. En 1889, Alemania puso en marcha un seguro de vejez que fijaba en 70 años la edad para acceder a la pensión. No fue un sistema diseñado por Bismarck para que nadie llegara a cobrar: esa es una leyenda más tentadora que cierta. La edad se redujo a 65 en 1916, dentro de una sociedad muy distinta de la actual.

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Hoy el retiro puede abrir un tiempo largamente esperado. También puede borrar de golpe la respuesta automática a “¿y vos a qué te dedicás?“ Durante décadas, el trabajo organiza horarios, conversaciones y vínculos. Para algunas personas, jubilarse es descubrir el placer de no poner el despertador. Para otras, pasadas las primeras semanas de euforia, aparece una pregunta menos liviana: qué hacer con las horas y cómo construir una rutina cuando ya no está el empleo para organizarla.

Unos cuidan a los nietos, otros siguen trabajando, unos por gusto otros por obligación... la variedad de vidas silver es casi tanta como adultos mayores hay

No hay una receta única para responder. Tener algo entre manos —un proyecto, una amistad que cuidar, una curiosidad pendiente— puede ayudar a darle forma a la semana. Puede ser arreglar una bicicleta, aprender algo, caminar con alguien o tener a quién llamar un martes para contarle una pavada. No hace falta inscribirse en diez talleres ni convertir cada mañana en una prueba de alto rendimiento. A veces, alcanza con que el lunes no sea una fotocopia exacta del domingo.

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También conviene desconfiar de la obligación de ser un “silver ejemplar”: eternamente activo, sonriente, productivo y listo para correr una carrera de obstáculos antes del desayuno. Envejecer no debería convertirse en un certamen para demostrar que todavía se puede hacer lo mismo que a los treinta. También está el derecho a bajar un cambio, tener días grises, cambiar de idea y pedir ayuda cuando hace falta. La autonomía no significa no necesitar nunca a nadie: significa conservar, en la medida de lo posible, la capacidad de elegir.

Quizá “silver” sirva si ayuda a diseñar servicios más claros, ciudades accesibles y oportunidades para personas con vidas diversas. Si apenas funciona como un brillo nuevo sobre viejos prejuicios, habremos cambiado la etiqueta y dejado intacto el frasco. Ser silver no es pertenecer a una especie aparte: es seguir siendo una persona, con historia, preferencias y derecho a decidir cómo quiere vivir su edad.

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