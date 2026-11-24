Maga dejó su puesto de artesana en Buenos Aires y construyó una vivienda de barro en las sierras de Córdoba (YT: @Sueños de Ruta)

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Cada vez más personas abandonan las grandes ciudades para establecerse en comunidades rurales organizadas bajo principios de sustentabilidad, convivencia y bajo impacto ambiental. Las ecoaldeas se multiplican en distintos puntos del país, desde la Patagonia hasta las sierras de Córdoba, y congregan a quienes buscan vínculos más directos con la tierra, los ciclos naturales y formas de vida alejadas del ritmo urbano. El fenómeno no es marginal: en la última década, decenas de estas comunidades consolidaron su infraestructura y reciben un flujo constante de nuevos residentes.

Dentro de ese movimiento, la bioconstrucción ocupa un lugar central. Técnicas como la quincha, el adobe o el superadobe permiten edificar viviendas con materiales disponibles en el entorno inmediato —barro, paja, madera— con una huella de carbono significativamente menor a la de la construcción convencional. Lejos de ser una práctica artesanal aislada, estas técnicas cuentan con una creciente comunidad de practicantes, talleres de formación y referentes en toda América Latina.

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La transición desde una vida urbana consolidada hacia ese tipo de entorno implica, en la mayoría de los casos, una reorganización profunda: de las finanzas, del trabajo, de los vínculos y de la identidad cotidiana. Quienes eligen ese camino suelen atravesar etapas de adaptación que combinan dificultades prácticas con una resignificación de lo que se considera básico o necesario. La historia de Maga ilustra con precisión ese proceso. Su testimonio fue recogido en una entrevista publicada en el canal de YouTube Sueños de ruta.

La bioconstrucción emplea técnicas como la quincha y el adobe para edificar viviendas con una huella de carbono menor que la convencional (YT: @Sueños de Ruta)

El cambio después de 13 años en San Telmo

Maga nació en Río Grande, Tierra del Fuego, donde vivió hasta los 11 años. Después se radicó en Buenos Aires, estudió Bellas Artes y construyó una actividad artesanal estable: durante 13 años tuvo un puesto fijo en la feria de San Telmo. Ese recorrido se interrumpió cuando conoció la ecoaldea Umepay, ubicada en el Valle de Calamuchita, a 12 kilómetros de Villa Yacanto, junto al río Grande.

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El primer contacto con ese lugar fue en un retiro de mujeres. La experiencia la llevó a volver seis meses después como voluntaria, y esa segunda estadía derivó en una decisión definitiva: instalarse en Umepay y dejar atrás la vida en la capital.

La vida inicial en un tráiler

Los primeros tiempos en la ecoaldea transcurrieron en condiciones básicas. Maga vivió en un tráiler y se bañaba con una manguera. Su primera construcción en el terreno fue una pequeña cocina de madera de 3 por 3 metros. Cuando decidió vender el tráiler para comprar un auto, ese espacio pasó a funcionar como dormitorio. El baño, en esa etapa, seguía estando en el exterior.

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Lejos de representar un obstáculo definitivo, esas condiciones iniciales se convirtieron en un punto de referencia para medir lo que vino después. “Esas cositas me fueron haciendo valorar mucho cada momento. Haber tenido baño seco y ahora apretar el botón, haberme bañado con la manguera y ahora tener la ducha con agua caliente”, relató.

Maga dejó su puesto de artesanías en la feria de San Telmo tras trece años para radicarse de forma definitiva en la ecoaldea Umepay (YT: @Sueños de Ruta)

Cómo construyó su casa de barro

Con el paso del tiempo, Maga amplió la vivienda mediante la técnica de la quincha, un método de bioconstrucción que combina madera, barro y paja. En lugar de demoler lo que ya existía, integró la cocina original al nuevo diseño. La ampliación incluyó un baño interior y ventanales de gran tamaño con vista a las sierras.

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Para los materiales, recurrió a reutilizar puertas y ventanas de demoliciones, una práctica habitual en la bioconstrucción que reduce costos y minimiza el desperdicio. También plantó árboles en el terreno para recuperar la vegetación del lugar. El resultado fue una vivienda que creció de manera orgánica, incorporando cada etapa anterior en la siguiente.

El incendio que amenazó su vivienda

En septiembre de 2024, con la ampliación todavía en curso, un incendio forestal avanzó sobre las sierras de Calamuchita y llegó hasta los alrededores de la propiedad. Maga recibió la orden de evacuar y salió con lo puesto; lo único que tomó fue una pequeña estatua de Buda.

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Mientras las llamas se acercaban, escuchó por radio una convocatoria que la sorprendió: “Si vienen todos para la calle de Maga, podemos apagar el fuego”. Ese llamado movilizó a los vecinos del lugar, que actuaron como brigadistas autoconvocados con capacitación previa de los Bomberos Voluntarios de Yacanto. Dos aviones hidrantes descargaron agua sobre la zona y lograron frenar el fuego antes de que alcanzara la vivienda.

La experiencia dejó una reflexión que Maga expresó: “Me di cuenta que yo no era mi casa, que mientras pudiera seguir viviendo iba a poder construirme eventualmente otra casa, otro lugar”.

La construcción de la vivienda definitiva integró barro, paja, madera y aberturas reutilizadas provenientes de demoliciones (YT: @Sueños de Ruta)

Artesanías, alquileres y trabajo como remisera

La mudanza a Córdoba también obligó a reconfigurar la economía. La actividad artesanal, sostenida durante más de una década en San Telmo, no resultó suficiente por sí sola en un contexto donde el turismo en la zona es estacional. Para complementar los ingresos, Maga incorporó dos actividades adicionales: el alquiler temporario de su casa y el trabajo como remisera.

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Esa combinación de fuentes de ingreso es un patrón frecuente entre quienes se radican en comunidades rurales con vocación turística: la diversificación permite sostener la vida cotidiana en los períodos de menor demanda y aprovechar los picos de la temporada alta.