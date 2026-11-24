Chicho Serna y Óscar Córdoba estarán presentes en la despedida de Carlos Tevez

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Óscar Córdoba y Mauricio Serna son las viejas glorias confirmadas para el partido despedida que tendrá Carlos Tevez el próximo domingo 20 de diciembre en la Bombonera. Los colombianos, que estuvieron presentes el fin de semana pasado en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y celebraron la obtención de la Copa Sudamericana se sumarán al contingente azul y oro que dirá presente en el homenaje al Apache. Además, se conoció cuándo será la venta de entradas para el evento.

Tanto el histórico arquero como Chicho compartieron plantel con un juvenil Tevez a fines de 2001, momento en que Carlitos empezaba a dar muestras de ser un gran proyecto de futbolista y época en la que el mismísimo Carlos Bianchi apostó por él para mecharlo en primera. Entre los referentes boquenses que ya aceptaron la invitación aparecen también Martín Palermo, Sebastián Battaglia, Nicolás Burdisso, Diego Cagna y Rolando Schiavi. La nómina también contempla a ex integrantes de la selección argentina como Sergio Agüero, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín y Gabriel Batistuta, más estrellas internacionales como Gianluigi Buffon, Fernando Llorente, David Silva y Rio Ferdinand.

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La organización prevé reunir cerca de 60 figuras y espera definiciones de Guillermo Barros Schelotto, Roberto Abbondanzieri, Fernando Gago, Leandro Paredes, Ángel Di María, Javier Mascherano, Gonzalo Higuaín, Andrea Pirlo, Giorgio Chiellini, Paul Pogba y Wayne Rooney, entre otros. Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, a quien Tevez ya confirmó públicamente como invitado, y Cristiano Ronaldo, ex compañero suyo en Manchester United, por quien existen gestiones para convencerlo de que juegue habiendo terminado su temporada en Arabia Saudita.

El ex delantero gestionó ante el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, la disponibilidad del estadio Alberto J. Armando. Riquelme también participará de la jornada, que tendrá un encuentro de exhibición de duración posiblemente inferior a los 90 minutos y será transmitido por ESPN.

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Desde las páginas oficiales del evento confirmaron que mañana, miércoles 25 de noviembre, se pondrán a la venta las entradas a partir de las 12 con una preventa exclusiva para clientes BBVA Mastercard (cuatro máximo por usuario). Estarán disponibles en la web de Fantix. Luego sí habrá una venta general y por el momento se desconoce en cuánto oscilarán los precios del evento titulado “De alcanzapelotas a leyenda”, que bincluirá figuras de Boca, campeones del mundo, espectáculos de cuarteto y cumbia, y una posible serie de encuentros callejeros en Fuerte Apache.

Retirado de la actividad profesional en 2022, Tevez disputó 279 partidos con la camiseta azul y oro, convirtió 94 goles y obtuvo 11 títulos. La despedida fue programada una vez concluida la competencia oficial de Boca y busca evitar su cercanía con las elecciones del club previstas para fines de 2027.

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El sueño de jugar en Fuerte Apache

El ex futbolista planea concretar un deseo que mantiene desde su infancia: disputar un picado en Fuerte Apache con las personalidades que viajarán a Buenos Aires durante el fin de semana del homenaje. La idea contempla uno o dos partidos callejeros abiertos al público, con referentes del fútbol argentino y mundial.

La celebración también tendrá shows elegidos por Tevez. La Mona Jiménez ofrecerá un espectáculo de cuarteto y Pablo Lescano estará a cargo de la cumbia, mientras que la cuenta de Instagram adiosapacheoficial publicó historias con canciones de Ulises Bueno y Trueno.