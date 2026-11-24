Los Palmeras en La Plata, el día que volvió al escenario Marcos Camino hijo, después de la muerte de su padre

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La vuelta de Marcos Camino Jr. a los escenarios junto a Los Palmeras tuvo una carga especial. El músico se reincorporó a la banda durante el show que el grupo brindó en La Plata, pocos días después de la muerte de su padre, Marcos Camino, fundador y acordeonista histórico de la formación santafesina.

“Fue especial por una cuestión de volver al escenario luego de lo que pasó”, contó en diálogo con Teleshow. El artista ya había cumplido una presentación en Las Lomitas el mismo día en que recibió la noticia, aunque esta vez vivió su regreso con otra preparación emocional.

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"Apuntame" Los Palmeras y Eugenia Quevedo

“En La Plata por ahí lo hice con más entereza. Estaba más armado”, explicó.

Marcos Camino y Pablo López, músicos del grupo Los Palmeras, posan vestidos de gala junto a un galardón, Carlos Gardel

Marcos Camino murió el 10 de noviembre, a los 76 años, en Santa Fe, luego de haberse alejado de los escenarios en febrero. La agrupación confirmó entonces la noticia con un comunicado y pidió respeto por la intimidad de la familia.

La emoción de Camino Jr. al cantar con el acordeón de su padre

Camino Jr. subió al escenario con el acordeón que perteneció a su padre y recibió el acompañamiento del público. “Sentí mucho cariño, mucho apoyo, mucha empatía por lo que ha sucedido”, afirmó.

El músico señaló que la presencia de su padre se mantiene en la rutina de trabajo de la banda. “Yo siento todo el tiempo que está en el trabajo, en el estudio, en el colectivo, porque realmente mi papá vivía para su conjunto”, dijo.

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También describió el modo en que esa referencia continúa presente entre quienes integran el proyecto: “Hasta cuando no está físicamente, nos limpiamos los zapatos pensando en qué nos diría él”.

Los Palmeras retomaron su agenda de shows tras la muerte de su fundador e histórico acordeonista

Durante la charla, Marcos Camino Jr. se refirió a los mensajes que su padre recibió en redes sociales en medio de la separación profesional de Rubén Cacho Deicas. Consideró que aquellas críticas afectaron al músico y pidió que exista una reflexión sobre las consecuencias de esos ataques.

“Hasta que no haya una consecuencia por el tema del odio, esto va a seguir pasando”, sostuvo. Y añadió: “Mi papá fue juzgado muy mal por la sociedad. Lo juzgaron como un criminal, como un asesino, solamente por separarse de su socio y disolver su empresa”.

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El hijo del acordeonista dijo que, después de los shows, encontró mensajes de personas que revisaron su comportamiento en las plataformas. “No tienen que pasar este tipo de situaciones como para que alguien tome conciencia, pero si alguna enseñanza puede dejar, bienvenido sea”, expresó.

Marcos Camino murió el 10 de noviembre, a los 76 años, luego de haberse alejado de los escenarios en febrero

En paralelo con la continuidad de su agenda, Los Palmeras lanzaron “Apúntame”, la canción realizada con Eugenia Quevedo, Niko Falero y José Quevedo. Camino Jr. indicó que el videoclip superó 1,5 millones de visualizaciones en sus primeros cuatro días y se mantuvo entre las tendencias de YouTube.

El músico destacó la participación de Quevedo, a quien definió como una artista admirada por su padre. “Él quería que ella haga la canción. Yo creo que el aura y la luz que tiene Eugenia han hecho que este tema también tenga esa repercusión”, planteó.

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Homenaje de Los Palmeras

El lanzamiento había sido anunciado junto a la presentación de la banda en los festejos por el 144.º aniversario de La Plata. La agenda del grupo también contempla una función en el Teatro Gran Rex el lunes 14 de diciembre, fecha que ya estaba programada antes del fallecimiento del acordeonista.

Camino Jr. precisó que, cuando su padre se retiró en febrero, le cedió la estructura vinculada a la actividad de la banda. “En lo que respecta a empresa, marca, instrumentación, todo en su totalidad me lo cedieron a mí”, aseguró.

Más allá de la dimensión artística, explicó que su rol implica sostener una estructura de trabajo amplia. “Me queda trabajar el resto de mi vida por lo que él ha luchado toda su vida”, afirmó.

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El hijo de Marcos Camino destacó el cariño del público durante el recital que el grupo brindó en La Plata

“Trabajo por lo que trabajó mi papá y por las 50 familias que hay atrás de esta empresa”, señaló. En ese sentido, remarcó que la música trasciende la actuación sobre un escenario y que su tarea incluye “responder, salir a hablar o dar la cara” ante el público y el equipo que acompaña al conjunto.

Para el concierto del Gran Rex, Los Palmeras prevén convocar a artistas con los que colaboraron durante el año, entre ellos San Javier, Niko Falero y Los Caligaris. La posible presencia de Eugenia Quevedo dependerá de su agenda.