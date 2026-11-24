En ocasiones, los panelistas de La Mañana con Moria (El Trece), el programa de Moria Casán, protagonizan tensos ida y vuelta en los que se dicen de todo, sin dar lugar a treguas. Sin ir más lejos, durante la edición de este martes, La One mantuvo un inesperado cruce con María Fernanda Callejón mientras abordaban el sorpresivo anuncio de Flor de la V sobre el final de su programa en la pantalla de El Nueve.
Todo comenzó cuando Callejón mencionó que, al salir del piso, un notero de LAM le había pedido algunas declaraciones. Al referirse a ese episodio como “una notita”, Moria la interrumpió de inmediato: “¿Por qué dijiste una notita? Tan despectivamente”. Callejón intentó aclarar que no lo había dicho con esa intención e incluso aseguró haberle pedido al equipo que editara sus palabras: “Yo les pegué una notaza. Le dije (al periodista), por favor, editame porque el otro (por Ángel De Brito) va a decir ‘ay, no, sácamela del aire’”.
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Fue entonces cuando Casán apuntó más hondo: “Ya estás pensando en lo que van a hablar de vos”. Callejón respondió que ya estaba acostumbrada a ese escrutinio, aunque la conductora no aflojó: “El día que no pienses tanto en los demás vas a ser mucho más feliz”. La panelista insistió en que lo tomaba con humor y que se editaba a sí misma al hablar, pero Moria la contradijo: “No, ¿qué te vas a divertir? Estás siempre pensando en lo malo”.
El intercambio tomó otro giro cuando Casán, en medio del relato, le sugirió que fuera a la psicóloga. Callejón reveló que ya asiste a terapia, ante lo cual La One disparó sin titubear: “No se nota”. La panelista le preguntó cuántas sesiones le recomendaba y la conductora respondió con ironía: “No tengo ni idea porque nunca fui”. Callejón le retrucó con un “shut up” (callate la boca), pero Moria no lo dejó pasar: “¿Por qué voy a shut up? Ningún shut up”.
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El ida y vuelta sobre la terapia siguió por unos instantes más. “Esto está para hablar. No fui nunca a terapia, pero cuando veo a una persona que no le está rindiendo, o cambiá de psicóloga o tené más análisis...”, sostuvo Casán. Callejón defendió su proceso: “A mí me rinde y muy bien”. La conductora le respondió: “Es tu percepción, no es la mía”. Y cuando la actriz le dijo que era también la percepción de muchas personas, Moria cerró con una definición sobre su lugar al frente del ciclo: “Soy la conductora del programa y estoy esperando que hables”.
Una “rivalidad” con antecedentes: cómo fue el otro cruce entre Moria y Callejón
El episodio no es el primero entre ambas. En mayo, cuando la justicia condenó a Ricky Diotto —expareja de la actriz— a cuatro meses de prisión en suspenso por lesiones leves en grado de tentativa, Callejón se quebró frente a las cámaras.
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La secuencia comenzó con Callejón sentada en el centro del set, visiblemente afectada por la presión mediática y el reciente fallo judicial. Moria no tardó en señalarlo: “Vos estás en un torbellino que entrás, empezás a hablar y te metés en cada jardín... Que empezás a hablar de la nena, de tu marido y de todo lo que te pasa y con cosas que no se entienden”, dijo. Y sumó: “Hay gente que no te entiende con lo que hablás, Fernanda, ¡no te entienden! Porque te metés vos misma en un circuito, una cosa rara”.
La actriz, al borde del llanto, apenas pudo responder: “A esto no estoy acostumbrada”. Moria insistió: “Largás todo. ¿Cómo no vas a estar…? Estás acostumbrada a todo. Dénle un pañuelo para secarse... ¿Qué cosa no estás acostumbrada? Estás contando tu vida desde hace seis meses, amor. ¿A qué no estás acostumbrada?”. Callejón, con la voz apenas audible, murmuró: “No”. La situación se tornó insostenible y Moria decidió intervenir: “Calmate y andá al camarín”.
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En ese momento, la actriz dejó salir toda la frustración y el dolor acumulado hacia Diotto. “Te saliste con la tuya. Sacaste de nuestra casa a nuestra hija. Esto es lo que vos hacés”, lanzó, aún con lágrimas. La One intentó consolarla: “No, él no hace nada, mi amor”. Pero Callejón no se detuvo: “Sí, es un narcisista psicopático”. Moria puso un límite: “No, basta con el narcisista psicopático”. Y la actriz redobló: “No, no, basta nada. Lo voy a decir hasta el cansancio, porque lo dice la justicia y lo dicen sus familias”.
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