El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asiste a una ceremonia con motivo del 106 aniversario de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en Quito, Ecuador, el martes 27 de octubre de 2026. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Guardar

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó un incremento del Salario Básico Unificado (SBU) de 482 a 500 dólares mensuales para 2027, en medio de la última semana de campaña para las elecciones subnacionales del próximo 29 de noviembre. El mandatario interrumpió temporalmente su licencia electoral para suscribir el documento, que establece un aumento de 18 dólares en la remuneración mínima de los trabajadores ecuatorianos a partir del 1 de enero del próximo año.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 538, firmado la noche del lunes 23 de noviembre en Guayaquil. El documento dispone que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano comunique al Consejo Nacional de Trabajo y Salarios la nueva remuneración y emita el acuerdo ministerial correspondiente para su aplicación.

PUBLICIDAD

El incremento, equivalente al 3,73% respecto del salario vigente, beneficiará a los trabajadores sujetos a la remuneración mínima, incluidos aquellos que desempeñan actividades agrícolas, de maquila, de la pequeña industria, de microempresas y del servicio doméstico remunerado, así como a los operarios de artesanías.

Para suscribir el decreto, Noboa necesitó reincorporarse a sus funciones presidenciales. La Asamblea Nacional interrumpió su receso legislativo y convocó a una sesión extraordinaria virtual en la que se aprobó una modificación de la licencia concedida al mandatario para participar en actividades proselitistas.

Fotografía de archivo en la que se captó una vista general de la sede nacional del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, en Quito (Ecuador). EFE/Elías Benarroch

La resolución fue aprobada sin debate, con 83 votos a favor, 60 en contra y tres abstenciones. La decisión permitió que el jefe de Estado ejerciera la Presidencia durante aproximadamente una hora y media, hasta la medianoche del lunes. El medio ecuatoriano señaló que Noboa había difundido el video en el que anunciaba el incremento salarial antes de que el Legislativo autorizara formalmente su reincorporación.

PUBLICIDAD

Esta fue la segunda ocasión en la que el gobernante interrumpió su licencia durante la campaña electoral. El pasado 19 de noviembre había retomado sus funciones para mantener una reunión en Quito con el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la que abordaron asuntos relacionados con la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El aumento salarial también se produjo antes de que concluyeran las deliberaciones del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, organismo integrado por representantes del Gobierno, los empleadores y los trabajadores, encargado de discutir anualmente la remuneración mínima. La primera reunión para establecer el salario de 2027 se había celebrado el 19 de noviembre y todavía no se había definido una fecha para la siguiente sesión.

PUBLICIDAD

Según la información de Diario El Mercurio, los cuatro representantes titulares de los trabajadores habían solicitado que la remuneración alcanzara los 500 dólares. La ministra de Trabajo y Desarrollo Humano, Diana Ramírez, trasladó la propuesta al presidente. Hasta la mañana de este martes no se había registrado un pronunciamiento del sector empresarial sobre la decisión.

Fotografía reciente que muestra una zona afectada por una inundación en la Isla Santa Cruz en Galápagos (Ecuador) debido a las fuertes lluvias asociadas al fenómeno de El Niño. EFE/ Carolina Peñafiel

La Presidencia justificó el incremento en función del desempeño de la economía ecuatoriana, el crecimiento de las ventas, la recuperación de las actividades productivas y la necesidad de fortalecer la capacidad adquisitiva de los hogares. El Ejecutivo también incorporó entre los fundamentos del decreto las consecuencias económicas y sociales del fenómeno de El Niño, por el que el país permanece bajo una declaratoria de alerta roja nacional desde el pasado 29 de agosto.

PUBLICIDAD

Con la nueva remuneración, el salario básico ecuatoriano acumulará un incremento nominal de 50 dólares desde que Noboa asumió el poder en noviembre de 2023. En ese momento, la remuneración mínima era de 450 dólares mensuales. Posteriormente, ascendió a 460 dólares en 2024, a 470 en 2025 y a 482 en 2026. El aumento dispuesto para 2027 será el mayor, en términos absolutos, desde el inicio de su administración.

Sin embargo, los 18 dólares adicionales corresponden al salario bruto. Considerando la tasa vigente de aportación personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), del 9,45% para los trabajadores privados bajo relación de dependencia, la remuneración mensual después de ese descuento pasará de aproximadamente 436,45 a 452,75 dólares. Esto representa un incremento efectivo de 16,30 dólares mensuales, sin considerar otros descuentos o prestaciones.

PUBLICIDAD