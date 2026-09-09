8 ideas de cenas saludables con latas y conservas avaladas por expertos

Las conservas permiten resolver cenas rápidas cuando se combinan con alimentos frescos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Unas latas de pescado, otra de legumbres y verduras pueden resolver una cena rápida y saludable si se integran dentro de una comida equilibrada, con variedad y sin exceso de sal.

Ese criterio aparece en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). También atraviesa las ideas reunidas por Vogue con nutricionistas y profesionales de la alimentación.

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Las conservas pueden integrarse en cenas prácticas y equilibradas cuando se combinan con alimentos frescos y variados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS recomienda una dieta diversa, con protagonismo de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y fuentes magras de proteína. Además, recuerda que en adultos la ingesta de sal debe mantenerse por debajo de 5 gr al día y que conviene alcanzar al menos 400 gr diarios de frutas y verduras.

En ese marco, las conservas pueden ser útiles cuando se eligen versiones con buena composición y se combinan con alimentos frescos.

1. Pescado en conserva con vegetales

El pescado enlatado aporta una fuente práctica de proteínas para platos variados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las profesionales citadas por el medio citado aparecen Itziar Digón, Laura Parada, Cristina Barrous y Leticia Carrera, que coinciden en un punto: las conservas pueden servir como base de una cena si no desplazan la variedad.

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La OMS señala que las grasas insaturadas presentes en alimentos como el pescado son preferibles a las grasas saturadas.

Una primera opción es una ensalada o plato frío con pescado en conserva y vegetales. La FAO y la OMS indican en su declaración conjunta sobre dietas saludables que una alimentación adecuada debe incluir distintas fuentes de nutrientes y alimentos de alta densidad nutricional.

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2. Legumbres de bote

Las legumbres en frasco o lata ofrecen fibra y carbohidratos dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las bases mencionadas son las legumbres cocidas en frasco o lata. La OMS las incluye entre los alimentos que deberían aportar buena parte de los hidratos de carbono y fibra de una dieta saludable.

A partir de esa recomendación, un plato con garbanzos, lentejas o alubias puede completarse con:

Tomate

Hojas verdes

Huevo

Palta

Otras verduras

Las versiones en conserva pueden ser válidas si ayudan a mantener el equilibrio general de la comida y se controla el sodio del producto.

3. Tomate fresco ayuda a completar platos basados en conservas

El tomate suma agua, volumen y fibra a las preparaciones basadas en conservas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Laura Parada planteó, según recogió Vogue, que una conserva de pescado o unas legumbres de bote pueden usarse como base y acompañarse con tomate y otros ingredientes frescos. Esa combinación encaja con el consejo de la OMS de alcanzar un consumo diario suficiente de frutas y verduras.

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El tomate, en este tipo de preparaciones, aporta volumen, agua y fibra. No convierte por sí solo una comida en equilibrada, pero evita que una base de conserva quede concentrada solo en proteína o sal.

4.Palta y hojas verdes refuerzan variedad del plato

La palta y las hojas verdes amplían la variedad nutricional de un bowl o ensalada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra de las combinaciones mencionadas por Laura Parada suma palta y hojas verdes. La declaración conjunta de FAO y OMS insiste en que una dieta saludable debe ser adecuada, equilibrada, moderada y diversa. De modo que añadir vegetales a una conserva mejora la amplitud nutricional del plato.

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En términos prácticos, esta alternativa puede organizarse como una ensalada grande o un bowl frío. La clave es que la conserva no sea el único componente, sino una parte de una comida con varios grupos de alimentos.

5. Huevo aparece como complemento saciantes

El huevo funciona como complemento saciante en cenas preparadas con productos envasados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de los acompañamientos figura también el huevo. La OMS incluye los alimentos de origen animal magros entre las fuentes que pueden formar parte de una dieta saludable, siempre dentro de una pauta variada.

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La utilidad de estas combinaciones está en la practicidad. Pero las instituciones internacionales insisten en que la conveniencia no debe desplazar la moderación, sobre todo con productos con sal añadida.

6. Verduras transforman una conserva en comida más equilibrada

Las verduras crudas o cocidas ayudan a completar el aporte diario recomendado de vegetales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cristina Barrous señaló que las latas también pueden servir para resolver picoteos saludables. Ese uso puede trasladarse a cenas estructuradas si se suman verduras y otros alimentos frescos. La OMS remarca que los alimentos enlatados también pueden ser una buena opción, siempre que no tengan azúcares añadidos o exceso de sodio.

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Por eso, otra posibilidad consiste en combinar una conserva con verduras crudas o cocidas ya listas. Esa fórmula ayuda a acercarse a la recomendación de 400 gr diarios de frutas y verduras y a evitar que la comida dependa solo de productos envasados.

7. Control de sal es de los puntos más importantes al elegir conservas

La revisión del etiquetado permite elegir conservas con menor cantidad de sodio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las instituciones internacionales son claras en este aspecto. La OMS recomienda limitar la ingesta de sal en adultos a menos de 5 gr por día, equivalente a 2 gr de sodio. Cuando la comida se arma a partir de latas o botes, ese dato pasa a ser central.

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Por eso, otra pauta útil es revisar el etiquetado y, cuando sea posible, elegir opciones con menor contenido de sal. Ese criterio no modifica las nueve ideas de base, pero sí condiciona su lugar dentro de una alimentación cotidiana.

8. Usarlos como apoyo, no como reemplazo de alimentos frescos

Las conservas deben complementar los alimentos frescos y no sustituir la diversidad de la dieta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según recogió el medio, Laura Parada planteó que una despensa y freezer con buenos básicos, junto con algunos alimentos frescos, permiten resolver cenas rápidas, variadas y nutritivas.

Esa idea coincide con el enfoque de la FAO y la OMS, que no excluyen alimentos conservados, pero recomiendan que la dieta mantenga variedad y seguridad alimentaria.

Las propuestas parten de esa lógica:

Usar conservas o botes como base

Sumar verduras, hojas verdes o tomate

Incorporar huevo, palta u otros ingredientes frescos

Evitar que todo el patrón alimentario dependa de envasados

Prestar atención al sodio y a la tolerancia individual