Juan Leyrado invita a ver su obra “Sarmiento, la clase” y el viernes le pone voz al corto de Infobae hecho con IA sobre el prócer

El actor Juan Leyrado invita a docentes a asistir a la obra teatral "Sarmiento, la clase". La invitación se realiza en el contexto del próximo aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento y el Día del Maestro

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El actor Juan Leyrado convocó a maestros y docentes de todos los niveles a sumarse al próximo fin de semana con una propuesta doble que pone a Domingo Faustino Sarmiento en el centro de la escena cultural. El 11 de septiembre, Día del Maestro y aniversario de la muerte del prócer, Infobae estrena “Sarmiento, el Maestro”, un cortometraje de 18 minutos producido con inteligencia artificial en el que el propio Leyrado presta su voz al educador sanjuanino. Y ese mismo fin de semana —viernes, sábado y domingo—, quienes acrediten su condición docente podrán ver “Sarmiento, la clase” con entrada 2x1 en el Centro Cultural de la Cooperación.

En el mensaje grabado, Leyrado extendió la invitación directamente a los docentes. “Queremos invitarlos a los maestros, docentes de cualquier nivel, a ver el próximo fin de semana, viernes, sábado y domingo, a Sarmiento, la clase, la obra que estoy haciendo. Solo con presentar alguna acreditación van a tener el 2x1”, señaló el actor. Las entradas se retiran en la boletería del teatro, ubicado en Corrientes 1543.

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La obra, con dramaturgia de Juan Francisco Dasso y dirección de Nicolás Dominici, plantea un encuentro singular: Sarmiento regresa al presente para dictar una clase magistral sobre educación y progreso. Frente a un mundo que lo fascina y lo perturba en igual medida, el prócer recorre reflexiones, confesiones, verdades incómodas y más de una provocación. Leyrado comparte el escenario con Anita Balduini en una pieza de 60 minutos que confronta las distintas miradas que rodean a uno de los próceres más debatidos de la historia argentina.

El viernes 11 de septiembre, Día del Maestro, Infobae estrena su película Sarmiento, hecha con Inteligencia Artificial y las voces de Juan Leyrado y Carla Peterson. Este es su trailer

Infobae estrena el viernes un corto de IA con Leyrado y Carla Peterson sobre Sarmiento

El mismo 11 de septiembre, Infobae lanza el tercer capítulo de su saga de docuficciones históricas: “Sarmiento, el Maestro”. El corto sitúa la acción en Asunción del Paraguay, en septiembre de 1888. Sarmiento tiene 77 años, está sordo, siente frío y le tiemblan las manos. Su hija Ana Faustina, viuda, lo cuida. Y él, sin embargo, sigue enseñando a leer a los jornaleros que trabajan en su casa.

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Leyrado vuelve a habitar el mismo personaje que interpretó en “El Libertador”, el corto anterior de la saga, donde Sarmiento tenía 35 años y visitaba a San Martín en Francia. Ahora lo hace en el otro extremo de esa vida. La actriz Carla Peterson se incorpora por primera vez a la serie para dar voz a Ana Faustina. El guion es de Marcelo Camaño, el asesoramiento histórico de Adrián Pignatelli, y la idea y dirección general pertenecen a Opy Morales, director de Estrategia de IA de Infobae.

Las voces marcan el ritmo; la imagen se construye después

El método de producción invierte el proceso habitual: primero se grabaron las voces en los estudios de Infobae, y toda la imagen se construyó después sobre esa actuación. Los tiempos, las pausas y la emoción los definen los actores; la tecnología se adapta a ellos. La pieza dura 18 minutos y transcurre en una sola tarde, en una sola habitación.

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El corto se apoya en datos históricos verificados por el periodista Adrián Pignatelli. Sarmiento nació en San Juan el 15 de febrero de 1811 y murió en Asunción el 11 de septiembre de 1888. Ana Faustina había nacido en Chile en 1832, cuando su padre tenía 21 años y vivía en el exilio; aprendió a escribir, en gran parte, a través de las cartas que él le enviaba. En el primer censo nacional, en 1869, Sarmiento incluyó una pregunta que no figuraba en el diseño original: si el encuestado sabía leer y escribir. Cerca del 77% de los argentinos respondió que no. Y no se quedó de brazos cruzados: allí comenzó la épica del gran educador.