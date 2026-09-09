Salud

Cómo la playa favorece la salud mental: la explicación de los expertos sobre los denominados "espacios azules"

Estudios recientes analizan cómo el mar, el aire libre y el cambio de entorno se vinculan con alivio del estrés, mejor ánimo y respuestas fisiológicas asociadas con una mayor relajación

Ilustración de un perfil humano en tonos azules y coral, con una playa, olas y un sol brillante en su interior sobre fondo azul oscuro.
La playa puede favorecer la salud mental al aliviar el estrés y mejorar el estado de ánimo, según estudios sobre los espacios azules (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Las vacaciones suelen aparecer asociadas a una idea simple: cortar con la rutina y recuperar algo de equilibrio. En períodos de exigencia sostenida, el descanso, el cambio de entorno y la posibilidad de reducir estímulos laborales o cotidianos suelen vincularse con una mejora del ánimo y con una sensación de alivio mental que muchas personas reconocen de manera inmediata.

Dentro de ese marco, algunos destinos concentran una reputación especial. La costa, con sus playas abiertas, el sonido constante del agua y la posibilidad de permanecer al aire libre, figura entre los escenarios más elegidos cuando lo que se busca es bajar el nivel de tensión. En los últimos años, además, distintas investigaciones comenzaron a estudiar con más precisión esa asociación entre el mar y el bienestar emocional.

PUBLICIDAD

En ese sentido, la ciencia encontró que estos entornos marinos pueden favorecer la salud mental a través de distintos mecanismos. De acuerdo con National Geographic, puede ayudar a aliviar la tensión, favorecer la actividad física e incluso mejorar la forma en que algunas personas afrontan el dolor. Ese foco se suma a una línea de estudios sobre los llamados espacios azules, una categoría que reúne a los entornos naturales con presencia de agua.

Por qué las playas y el agua son buenas para la salud mental

Playa de arena blanca con agua turquesa, montañas verdes y palmeras. Varias embarcaciones tradicionales están en la orilla, con personas en la playa y nadando. Sol en el cielo claro.
El mar y la costa ofrecen un cambio de entorno que activa los sentidos con nuevos sonidos, imágenes y olores, un factor vinculado con mejor ánimo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En principio, los expertos indican que el agua se asocia con un entorno más propicio para la relajación. Verywell Mind citó un estudio que señaló que cuerpos de agua como océanos, ríos, lagos o estanques pueden vincularse con mejor relajación, más actividad física, interacciones sociales más favorables y beneficios generales para el bienestar. En la misma línea, la doctora Smitha Bhandari indicó a WebMD que suele funcionar como un cambio de escenario que activa los sentidos con nuevos sonidos, imágenes y olores, algo que puede contribuir a mejorar el estado de ánimo.

PUBLICIDAD

La explicación apunta a la amplitud visual del paisaje, al horizonte abierto y al carácter repetitivo de las olas, que pueden captar la atención sin sobrecargarla. En ese contexto, varios investigadores citados por National Geographic describen una forma de descanso mental en la que la mente deja de sostener el mismo nivel de exigencia que suele tener en entornos urbanos.

También intervienen componentes ambientales y corporales. La exposición moderada al sol fue asociada por una investigación con un impacto positivo sobre el bienestar mental, en parte por su relación con la serotonina y con la producción de vitamina D. A eso se suma el hecho de que las actividades al aire libre suelen tener un efecto más favorable que las realizadas en espacios cerrados.

Dos pies descalzos caminan sobre arena mojada en la orilla del mar, con el agua salpicando alrededor y olas suaves en el fondo bajo una luz cálida.
Caminar por la orilla, nadar y hacer deportes en la arena integran el llamado gimnasio azul, una forma de actividad física en entornos acuáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En tanto, caminar por la orilla, nadar o realizar deportes en la arena son prácticas que pueden integrarse de manera espontánea al tiempo de descanso. Una revisión publicada en Environmental Research planteó el concepto de “gimnasio azul”, una expresión utilizada para describir la actividad física en entornos acuáticos. Esa mayor duración podría relacionarse con una percepción distinta del tiempo cuando se está cerca del agua.

Qué mecanismos explican el efecto reparador de la costa

Algunas investigaciones intentaron medir respuestas concretas del organismo. Un estudio publicado en el Journal of Environmental Psychology encontró que las playas provocaron frecuencias respiratorias más bajas que los entornos urbanos y menor actividad del sistema nervioso simpático que los entornos verdes. Según el trabajo, las medidas autoinformadas también mostraron que, bajo niveles moderados de estrés, las playas redujeron el estrés percibido y el estado de ánimo negativo.

Ese hallazgo es relevante porque aporta una capa fisiológica a una experiencia que muchas veces se describe solo en términos emocionales. La frecuencia respiratoria y la actividad simpática forman parte de los sistemas que se activan en situaciones de tensión. Que un entorno costero se asocie con una respuesta más atenuada sugiere que el efecto reparador no se limita a una impresión pasajera.

Océano de tonos azul verdosos con pequeñas olas en primer plano, horizonte visible, y cielo azul claro con grandes nubes blancas y grises.
La amplitud visual del paisaje, el horizonte abierto y el movimiento de las olas pueden promover un descanso mental distinto del de los entornos urbanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un metaanálisis de Frontiers in Psychology agregó otra dimensión: la emocional. A partir de entrevistas a ocho residentes costeros jóvenes de Bélgica, el estudio identificó cinco temas principales en la experiencia de la costa: refugio seguro, restauración emocional, asombro, nostalgia y estrategias adaptativas de regulación emocional. Los autores observaron que los participantes describían esta zona como un lugar donde podían sentirse tranquilos, procesar emociones, tomar distancia de preocupaciones diarias y reorganizar pensamientos difíciles.

Los autores destacaron con fuerza el papel del asombro, una emoción vinculada con la percepción de algo vasto o difícil de abarcar. Según recogió también National Geographic, esa sensación puede surgir frente a la escala del mar, la línea del horizonte o el movimiento de las olas, y ayudar a poner los problemas en otra perspectiva. La nostalgia fue otro elemento mencionado en la revisión, sobre todo a partir de recuerdos de infancia, rutinas familiares o experiencias significativas en la costa. En ambos casos, no se presentan como soluciones universales, sino como procesos emocionales que podrían contribuir al bienestar.

Sin embargo, los efectos no son universales y en algunos casos pueden verse comprometidos. El estudio de Frontiers in Psychology agregó que el turismo masivo puede debilitar la cualidad restauradora de la costa para algunas personas, en especial cuando el exceso de estímulos reemplaza la sensación de amplitud y calma.

Aun con esas salvedades, el conjunto de las investigaciones coincide en un punto: la playa no funciona solo como un escenario de vacaciones, sino como un entorno que puede favorecer la regulación del estrés y el bienestar emocional. En un contexto en el que la salud mental ocupa cada vez más espacio en la conversación pública, la evidencia disponible sugiere que el descanso junto al mar puede ofrecer algo más que ocio: una combinación de agua, aire libre, movimiento y percepción del paisaje que la ciencia empezó a medir con herramientas más precisas.

Temas Relacionados

Salud mentalPlayaEstrésSaludBienestarNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo una taza de café después del almuerzo puede mejorar la concentración en la tarde

Especialistas en nutrición detallan el mecanismo por el que la cafeína actúa en el cerebro y explican por qué el momento exacto del consumo determina la diferencia entre más energía o insomnio

Cómo una taza de café después del almuerzo puede mejorar la concentración en la tarde

Daniel López Rosetti, cardiólogo: “El movimiento es un medicamento gratuito que nos permite vivir mejor y por más tiempo”

El médico explicó en Infobae a las Nueve por qué la actividad física cotidiana puede mejorar la calidad de vida. Describió cómo las pausas activas ayudan a cortar muchas horas seguidas de inmovilidad

Daniel López Rosetti, cardiólogo: “El movimiento es un medicamento gratuito que nos permite vivir mejor y por más tiempo”

Consumir bebidas muy calientes podría triplicar el riesgo de cáncer de esófago, advirtió un nuevo estudio

Una investigación con casi un millón de adultos en el Reino Unido analizó el consumo de té y café. Los especialistas consultados por Infobae explicaron qué ocurre con el daño térmico recurrente y cómo prevenir

Consumir bebidas muy calientes podría triplicar el riesgo de cáncer de esófago, advirtió un nuevo estudio

Chiche Gelblung: las cuatro internaciones que marcaron su salud en el último año

El periodista murió a los 82 años. Había sido ingresado el martes por un cuadro respiratorio a un sanatorio porteño. Trabajó hasta el lunes donde hizo su programa de radio

Chiche Gelblung: las cuatro internaciones que marcaron su salud en el último año

Cuáles son los alimentos que pueden mejorar la absorción del hierro, según la ciencia

Una revisión reciente reforzó la importancia de mirar no solo la cantidad incorporada, sino también las combinaciones que condicionan su aprovechamiento en el organismo

Cuáles son los alimentos que pueden mejorar la absorción del hierro, según la ciencia

DEPORTES

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

River Plate presentará el proyecto de remodelación del Monumental en un encuentro con jueces, fiscales y funcionarios del Poder Judicial

Cómo están las negociaciones por la renovación de Scaloni a poco más de tres meses de la finalización de su contrato con la Selección

El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

Fuerte cuestionamiento de una estrella de la selección brasileña a Carlo Ancelotti: “Acá las cosas no funcionan así”

Lionel Messi, cerca de comprar un club de la Segunda División de España: los otros cuatro equipos detrás de su proyecto

TELESHOW

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

En el castillo de Cenicienta y bajo la lluvia: la romántica propuesta de matrimonio que recibió Mar Tarrés

La muerte de Chiche Gelblung: familiares, amigos y colegas despiden al maestro del periodismo

La desafiante aventura de Carolina Baldini en moto por Europa: desde Edinburgo a Liverpool en dos ruedas

Sabrina Rojas criticó a Flor Vigna después de su eliminación de un reality en México: “Se supone que es experta”

La carta de amor de Luisana Lopilato a Michael Bublé por su cumpleaños: “La agradezco a Dios por ponerte en mi camino”

INFOBAE AMÉRICA

Cómo se forma la niebla y por qué es más frecuente durante las noches frías

Cómo se forma la niebla y por qué es más frecuente durante las noches frías

Confirman que eran cubanos los cinco fallecidos en el accidente aéreo de Miami

El sector privado de Guatemala pide acelerar una agenda de seguridad y justicia para fortalecer la inversión

La recaudación tributaria en República Dominicana subió 8.5% hasta agosto

Fin del TPS: “Realmente se llegó el día, pero siempre sigue la esperanza”