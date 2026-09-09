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Graciela Alfano recordó a Chiche Gelblung: "Me hubiera gustado tener una última charla"

La actriz estuvo presente en el velatorio del periodista y, con el dolor a flor de piel, habló de las anécdotas que los unieron a lo largo de los años

La actriz y exvedette estuvo presente en el velatorio del periodista y lo recordó con cariño (Video: Intrusos-América TV)
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El mundo del espectáculo y el periodismo argentino despidió este miércoles a Chiche Gelblung, conductor, periodista y figura histórica de los medios nacionales, cuya muerte conmocionó a colegas, amigos y figuras del ambiente. El velatorio reunió a referentes del entretenimiento que, entre lágrimas y anécdotas, repasaron décadas junto a quien fue uno de los nombres más reconocibles de la televisión y la gráfica del país.

Entre quienes se acercaron a despedirlo estuvo Graciela Alfano, que habló con Intrusos (América TV) y con DDM (América TV) y describió a Gelblung como un hombre “cultísimo”, “paternal” y profundamente fiel a su esposa, Cristina, pese a haber sido una figura central del mundo del espectáculo argentino.

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“Yo no me puedo acordar de Chiche triste, porque yo empiezo a contar historias y me empiezo a reír”, afirmó Alfano. La actriz estuvo presente en el velatorio, donde destacó que la familia del periodista se encontraba “muy entera” aunque embargada por el dolor. “Para ellos Chiche es presencia, entonces el dolor es tremendo”, dijo en comunicación con el ciclo de América TV.

Velorio Chiche Gelblung
Graciela estuvo presente en el velatorio del periodista (RSFotos)

Alfano recordó que su vínculo con Gelblung se remonta a décadas atrás, incluso antes de que el periodista comenzara su relación con Cristina. Uno de los episodios que más repitió fue el de un sorteo en el boliche Mau Mau, donde ambos ganaron pasajes a Río de Janeiro. “Ese pasaje fue un leitmotiv de nuestra vida. Cada vez que nos veíamos, nos mirábamos: ‘¿Vos fuiste con mi pasaje, no fuiste con el mío?’”, relató entre risas.

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La modelo hizo hincapié en el rol que Gelblung tuvo como director de la revista Gente y de Gente y Actualidad, donde impulsó la aparición de modelos en las tapas. “Cuando no pasaba nada, como decía él: ‘Pongamos una chica linda que va a vender’. Y era así”, contó Alfano, quien salió de una de esas portadas como Miss Siete Días y de ahí llegó a ser Miss Argentina y Miss Belleza Internacional.

“Una tapa de Gente vendía 350.000 ejemplares en una semana. Era una barbaridad”, dimensionó Alfano. También recordó un epígrafe que Gelblung le dedicó en una portada de la revista Atlántida: “Si los extraterrestres encontraran este cráneo en el año 5000, sabrían lo que fue la belleza humana”. “Imaginate el tremendo piropo que era”, dijo.

Uno de los momentos más comentados de la jornada fue el relato de la recordada nota televisiva en que Alfano apareció junto a Matías Alé, su entonces novio de 22 años, en el programa de Gelblung. El conductor la había aconsejado buscar un compañero de 50 años; ella hizo exactamente lo contrario. “Le digo: ‘¿Lo vas a tratar bien?’ Me dice: ‘Sí, sí, lo voy a tratar bien’. Y la verdad que fue entretenida la nota”, narró Alfano.

La ex vedette habló del periodista a la salida del velatorio (Video: DDM-América TV)

En ese programa, mientras bailaban, la modelo se sacó la parte delantera del vestido de espaldas a la cámara, generando un momento que se volvió icónico. Al terminar, le preguntó a Gelblung si se habían “zarpado mucho”. “De esta nota van a hablar décadas”, le respondió él. “Miré, seguimos hablando hoy”, cerró Alfano con una carcajada.

La vedette también reveló que Gelblung le había pedido que fuera como invitada a su ciclo de Crónica TV poco antes de su muerte. Alfano declinó porque tenía otros compromisos ese fin de semana. “Hoy te digo la verdad: me arrepiento, me hubiera gustado ir. Me hubiera gustado tener una última charla”, señaló, aunque enseguida se corrigió: “¿Pero por qué la última? Si todas las charlas fueron muy ricas para mí”.

La actriz lo describió como un autodidacta con una cultura excepcional y una visión política del país “en profundidad”. “Él tenía una visión de la realidad brillante, inteligentísimo”, afirmó. También evocó la dinámica de sus conversaciones, en las que Gelblung solía retarla por hacer siempre lo que quería, a lo que ella respondía que él hacía exactamente lo mismo.

Hacia el final de su estadía en el velatorio, Alfano se detuvo a sacarse fotos con un grupo de jóvenes que la esperaban en la entrada. “La leyenda continúa”, dijo ante las cámaras. Uno de los conductores presentes señaló: “Si estuviese Chiche acá, les haría una nota a los chicos”.

Alfano concluyó que su carrera fue hecha por el periodismo y que, en honor a Gelblung, pensaba quedarse hasta hacer notas con los periodistas presentes. “Mi carrera la hizo el periodismo. Por eso, si hay algún notero parado, yo voy a hacer la nota, y es lo que me hubiera pedido Chiche que haga”, expresó.

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