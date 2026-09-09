Sociedad

El desgarrador mensaje de otra madre de un nene que murió tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

La mamá de Owen González, el nene de dos años que fue atacado en una vivienda del barrio Villa Oviedo, publicó fotos y videos junto a su hijo. La provincia ya registró más de una decena de ataques de perros a niños

El mensaje de la mamá del nene que murió atacado por un pitbull en Alta Gracia, a días de la tragedia
El nene tenía dos años cuando fue atacado por un pitbull dentro de una vivienda de Alta Gracia
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La mamá de Owen González, el nene de dos años que murió tras el ataque de un pitbull en Alta Gracia, se expresó por primera vez sobre la tragedia y le dedicó una despedida pública a través de las redes sociales. Su mensaje, y lo que reveló el médico que intentó salvarle la vida al pequeño, completan un cuadro que todavía sacude a la provincia de Córdoba.

La joven de 19 años compartió fotos y videos de distintos momentos que vivió junto a su hijo: la casa, plazas, paseos. Imágenes de lo cotidiano. Con esas imágenes de fondo, escribió: “Descansa en paz mi bebé, fuiste un niño muy feliz y nos hiciste feliz a todos, no te vamos a olvidar nunca mi bello angelito. El más travieso de todos, siempre hiciste todas las travesuras que quisiste, sé que pude haberte dado mucho más pero fuiste feliz con todo lo que tuviste”, según publicó ElDoce.tv.

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El texto continuó con una de las frases más crudas de toda la publicación: “Mi amor me duele tanto dejarte ir al cielo pero sé que estás descansando en paz y en un lindo lugar, dame muchas fuerzas que fuiste muy fuerte con todo lo que te tocó pasar, dame fuerzas para continuar la vida sin vos, mi compañero, mi bebé la mami te ama mucho”.

Y hacia el final, un recuerdo de las escenas de todos los días: “Desearía tenerte acá conmigo, sé que estarías mandándote alguna cagadi** como siempre, corriendo de acá para allá o jugando con tu amigo León”. La madre cerró su mensaje con el nombre completo de su hijo: “Te extraño tanto, Owen Lorenzo González”.

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El mensaje de la mamá del nene que murió atacado por un pitbull en Alta Gracia, a días de la tragedia
La madre del niño publicó fotos y videos junto a su hijo y le dedicó una despedida pública en redes sociales

Antes de ese mensaje, otros familiares y allegados ya habían dado señales públicas de duelo. Pero fue la voz de la madre la que concentró la atención, en parte porque hasta ese momento había permanecido en silencio.

Lo que ocurrió en el Hospital Regional Arturo Illia el viernes del ataque también quedó registrado. El pediatra Ricardo Condori (MP. 37956) estaba de guardia cuando el móvil policial llegó con Owen y su madre. En declaraciones a Arriba Córdoba, describió la llegada: “De repente escuchar la sirena del móvil de la Policía, esperar y ver que ingresa esa madre de manera desesperada con el llanto que le salía del fondo de su corazón”. De inmediato, el equipo desplegó todos los recursos: personal de unidades críticas, enfermeros, otra pediatra y un cirujano ingresaron juntos al shock room.

El esfuerzo no alcanzó, ya que el niño había llegado sin signos vitales. “Hicimos todo lo humana y científicamente posible. Durante tiempo tratamos de revertir la situación y no se pudo”, afirmó Condori. Tras el desenlace, la mirada del padre se le quedó grabada: “Luego de eso, de ver a la madre destruida, tengo en mi cabeza la mirada del padre, la impotencia, la madre angustiada. Toda la familia de Owen”.

Fue en ese momento, en el espacio que la enfermería preparó para que los padres pudieran despedirse, donde el médico tomó un compromiso. “En un espacio que quedó que la enfermera prepara para que los padres puedan despedirlo, yo les decía ‘haría todo lo posible para que una ley salga’”, recordó Condori en la entrevista. El profesional tenía conocimiento de un proyecto de regulación sobre tenencia de animales peligrosos que no había prosperado en la Legislatura provincial. Por eso, dijo, decidió hablar públicamente: “Se lo prometí a ese niño”.

El mensaje de la mamá del nene que murió atacado por un pitbull en Alta Gracia, a días de la tragedia
El dueño del perro fue imputado por homicidio culposo y permanece detenido en la cárcel de Bouwer

Su reclamo apunta a los legisladores de Córdoba. “Creo en los legisladores, hoy la Legislatura atraviesa momentos feos, pero la institución debe ser superior a las personas”, afirmó. Y cerró con una frase que sintetiza la postura del cuerpo médico que atendió a Owen: “Yo y mis compañeros quedamos conmovidos, es una situación que se puede evitar”.

El caso tiene un imputado. Alexis Juárez, de 30 años, dueño del pitbull, quien permanece detenido en la cárcel de Bouwer, con una imputación por homicidio culposo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, conducida por el fiscal Diego Fernández.

El ataque ocurrió alrededor de las 17:00 del viernes, en una vivienda del barrio Villa Oviedo. Según la información difundida por ElDoce.tv, Owen estaba junto a su madre cuando fue atacado por el animal dentro de la casa, en el momento en que ella se disponía a bañarlo. El perro pertenecía a un hombre que se encontraba en la propiedad. El niño llegó sin vida al hospital, donde el personal médico confirmó su muerte cerca de las 18:00.

La muerte de Owen se conoció semanas después de la de Salvador, un niño de tres años que murió el 9 de agosto tras el ataque de una perra en un terreno baldío de Córdoba. Su madre, Brenda, también reclamó públicamente y cuestionó el cumplimiento de las ordenanzas sobre tenencia de perros en la provincia: “Las ordenanzas acá en Córdoba no se cumplen”, señaló en declaraciones a Infobae. En ese caso, los dueños del animal también están imputados.

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